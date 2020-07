Sportolhatunk-e gerincproblémával?

Ma már mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a mozgás elengedhetetlenül szükséges az egészség megőrzéséhez, sőt, a betegségekből való gyógyuláshoz is. Könnyű helyzetben vannak a szerencsések, akik tökéletesen egészségesek, hisz tetszés szerint válogathatnak több száz divatos vagy klasszikus mozgásforma közt. De vajon mi a helyzet mindazokkal, akik valamilyen gerinc- vagy egyéb mozgásszervi problémával küzdenek?

Számtalan egymásnak ellentmondó információ kering az interneten, így nem csoda, ha szinte naponta szegezik nekem a kérdést, vajon milyen sportot szabad űzni gerincproblémák esetén. Általánosságban igaz, hogy a ritmusos, kiegyensúlyozott, a gerincet nem túlzottan terhelő, ugyanakkor azt jól átmozgató mozgásformák kifejezetten ajánlottak. Kerülendőek azonban a hirtelen és erőteljes mozdulatokkal, túlzott előre- vagy hátrahajlásokkal, csavarásokkal, drasztikus nyújtásokkal, féloldalas terheléssel, vagy folyamatos merev testtartással járó sportok. Ha ezen alapelveket figyelembe véve választunk, nagyot nem hibázhatunk. Vizsgáljunk meg néhány népszerű sportot, mozgásformát, illetve azok mozgásszervekre gyakorolt hatását a fenti elvek mentén, „mozgásterapeuta szemmel”.

Kerékpározás, spinning

Bár egyike a legnépszerűbb sportoknak, sajnos gerincünk szempontjából mégsem előnyös választás. Kerékpáron ülve – az ülőmunkához hasonlóan – a gerinc ágyéki szakasza elveszti természetes, enyhén homorú ívét (lordózis), így e hétköznapokban is jellemzően túlterhelt gerincszakaszt még intenzívebb terhelés éri. A „domborítástól” a csigolyák elülső része közeledik egymáshoz, a köztük lévő porckorongokra pedig folyamatos hátrafelé toló erőhatás irányul. Mindez hosszú távon akár porckorongsérv kialakulását is elősegítheti. Biciklizés közben a nyaki gerincszakasz terhelése is jelentősen fokozódik a mereven előre helyezett fejtartás miatt, ráadásul a gerincoszlop melletti izmok folyamatosan feszülnek, ami önmagában is fájdalmakhoz vezethet. A káros hatásokat némiképp csökkenthetjük ugyan a nyereg enyhe előrebillentésével, de teljesen sajnos nem védhetőek ki.

Kocogás, futás

Gyakran vesszük egy kalap alá e két mozgásformát, ugyanakkor gerincünk szempontjából igen jelentős különbség van a kocogás és a futás közt. A rendszeres könnyű kocogás – főképp természetes talajon végezve – általánosságban véve igen jót tesz a mozgásszervi problémákkal küzdőknek. A könnyed, ütemes mozgás serkenti az anyagcserét, segíti a csontok, porcok, izmok, szalagok megfelelő vérellátását. A futás ezzel szemben a sarok erőteljes talajhoz ütődésével jár, így folyamatosan ismétlődő stressz hatást jelent az ágyéki porckorongok számára. Ilyenkor a normális terhelés többszöröse éri gerincünk alsó szakaszát, ami bizony hosszú távon jelentősen ronthat az állapotán.

Séta, túrázás, nordic walking

Gerincünk szempontjából kifejezetten hasznos mozgásformák, különösen egyenetlen talajon, erdőben vagy földúton végezve. Általában jótékony hatással vannak mind az akut, mind a krónikus derékfájdalmakra. A kocogáshoz hasonlóan az ütemes, könnyed terhelés pozitívan hat a mozgásszervek anyagcseréjére, azaz serkenti a tápanyag ellátást és a salakanyagok távozását egyaránt. A nordic walking mindezeken felül még a karokat is bevonja a munkába, átmozgatja a teljes testet, így fokozza a ciklikus mozgás önmagában is jótékony hatásait.

Úszás

Bátran ajánlható gerincproblémával küzdők számára is. A vízben tehermentes környezetben mozgatjuk át gerincünket, így minimális terhelés mellett jelentősen serkentjük az anyagcserét, és erősítjük a gerinc melletti izomfűzőt. Ugyanakkor – különösen nyaki porckorongsérv esetén – nem szerencsés a vízből folyamatosan kiemelt fejjel úszni, mert a merev fejtartással együtt jár a nyaki izmok tartós feszülése, a nyaki porckorongok túlterhelése.

Tánc

A tánc nem csupán az önkifejezés egyik csodálatos eszköze, de javítja a tartást, átmozgatja a teljes testet, azaz rendelkezik mindazon előnyökkel, amelyek miatt szívesen ajánljuk gerincproblémákkal küzdők számára is. Mindazonáltal különbséget kell tennünk az amatőr társastánc vagy modern táncok, valamint a profi, versenyző szint közt. Míg előbbi jellemzően kiegyensúlyozott, fiziológiás terhelés a gerinc számára, utóbbi gyakran jelentősen túlterheli a mozgásszerveket, gondoljunk például a balettre. Ésszerű határok közt, hobbi szinten azonban bátran művelhető szinte bármelyik műfaj a legtöbb gerincproblémával is.

Tenisz

A tenisz – bármennyire is élvezetes sport – sajnos nem csupán erős csavaró mozdulatokkal, de hirtelen, megterhelő sprintekkel is jár, ráadásul jellegzetes „féloldalas” sport. Az egyik testoldalt jóval erőteljesebben terheli, mint a másikat, így a két oldal közti izomegyensúly megbomlásához, ezáltal gerincproblémák kialakulásához, vagy azok súlyosbodásához vezethet.

Küzdősportok

A gyakori esésekkel, hirtelen mozdulatokkal, előrehajló testhelyzettel járó sportok (pl. birkózás) gerincproblémával inkább kerülendőek, ugyanakkor a keleti formagyakorlatok (tai csi, csikung stb.) kifejezetten javasoltak. Utóbbiak ritmusos, harmonikus mozgása rendkívül előnyös nem csupán a lélek, de a test számára is.

Body building

Gerincproblémák esetén a gerinc körüli izomfűző erősítése a terápia egyik legfőbb eleme. Számos olyan edzőtermi gyakorlat létezik, amelyet bátran végezhetünk gerincproblémával is, de sajnos akad jó néhány olyan gép, amit messziről el kell kerülnünk. Miután a személyi edző nem mozgásterapeuta, nem feltétlenül tudja, milyen gyakorlatokat ajánlott, és melyeket tilos végezni a különféle mozgásszervi panaszok esetén. Ha tehát edzőterembe szeretnénk járni, minden esetben kérjük ki mozgásterapeutánk véleményét, illetve kérjük meg őt arra, hogy segítsen, pontosan mely gépeket használhatjuk!

Aerobic jellegű csoportos órák

Nap mint nap jelenik meg egy-egy újabb divatos műfaj, így a konkrét óratípusok elemzése helyett célszerűbb inkább az alapelvet megérteni. Az „ugrálós”, hirtelen és erőteljes mozdulatokkal, erős rázkódásokkal járó órák (aerobic, step, hot iron, kangoo stb.) gerincproblémák esetén egyértelműen kerülendőek. Nehezebb a kérdés a nyugodtabb óratípusokkal (body-art, pilates, streching stb.) kapcsolatban. Hogy javít-e az állapotunkon, vagy inkább árt, az függ az adott betegségtől, az oktató tudásától és odafigyelésétől, illetve attól, hogy helyesen végezzük-e a gyakorlatokat, vagy sem.

Jóga

Bármily meglepő, a jógával kapcsolatos általános félreértés számtalan komoly mozgásszervi probléma forrása. A jóga az elmúlt években szédítő karriert futott be Európa szerte. Olyannyira, hogy már nem csupán általános kondíciójavításra, de gerincproblémákkal küzdők számára gyógymódként is ajánlják neves orvosok, mozgásterapeuták egyaránt. A jóga valóban csodálatos rendszer, képes arra, hogy átmozgassa a teljes testet, erősítse, nyújtsa és lazítsa az izmokat, és hozzájáruljon a lélek harmóniájához is. Ugyanakkor kevesen tudják, de erőteljes nyújtó- és gerinccsavaró gyakorlatai a legtöbb mozgásszervi probléma esetén kifejezetten ártalmasak, sőt, ha a kivitelezés nem pontos, az egészséges gerincet is képesek károsítani. Ennek kivédésére létrejött egy új irányzat, amelynek célja, hogy mintegy megszelídítve a jóga ászanákat alkalmassá tegye azok végzését az európai, jobbára ülőmunkát végző ember számára is. Az elnevezés - gerincjóga - azt sugallja, hogy bátran járhatunk az órákra gerincproblémák esetén is. Sajnos a gyakorlatban ez nem feltétlenül igaz. Ugyanúgy, mint az aerobic-jellegű csoportos óráknál, itt is az adott betegségtől, az oktató szakmai tudásától, illetve a végrehajtás precizitásától függ, hogy használ-e, vagy árt a gyakorlás.

Gerincproblémák esetén tehát kifejezetten hasznosak lehetnek bizonyos csoportos mozgásformák (gerincjóga, body-art, pilates stb.), azonban mindenképp érdemes olyan mozgásstúdiót választanunk, ahol az oktató egészségügyi végzettséggel (gyógytornász, mozgásterapeuta) is rendelkezik.

A megfelelően megválasztott, rendszeres sport valóban elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy megőrizzük, vagy visszanyerjük egészségünket. Bármelyik sportot is választjuk azonban, gerincproblémák esetén feltétlenül kérjük ki orvosunk, mozgásterapeutánk véleményét! Ahogy minden beteg, úgy minden betegség is más. A legtöbb mozgásszervi problémával szinte bármilyen kíméletes sportot választhatunk. Más betegségekkel csak a könnyed mozgás – séta, kirándulás – javasolt. Bizonyos mozgásszervi problémák esetén ugyanakkor – még ha csak átmenetileg is – sportolás helyett kizárólag az egyéni gyógytorna, mozgásterápia jöhet szóba.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Feövenyessy Krisztina, mozgásterapeuta, okl. rehabilitációs szakember (MSc.), a Balance Gerincközpont és Sportrehabilitációs Központ vezetője