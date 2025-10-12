A rosszindulatú betegségek gyógyulási esélye is jobb aktív betegeknél

szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító - WEBBeteg
megjelent:

Az egészséges életmód (a kiegyensúlyozott táplálkozás és a mozgás) nem csupán egy-egy betegség terápiájának részeként, hanem a megelőzés szempontjából is kiemelkedő szerepet kap. A témával foglalkozó tudósok felfigyeltek rá, hogy a rosszindulatú megbetegedések gyógyulási esélye, valamint kimenetele pozitívabb fizikailag aktív betegeknél, mint kevesebbet mozgók esetében.

Dél-Afrikában, mintegy 30 ezer fő részvételével végeztek egy tanulmányt, melyben azt vizsgálták, hogyan befolyásolja a betegek diagnózis előtti erőnléte a daganat terjedését és az ezzel összefüggő halálozást. A résztvevők valamennyien csatlakoztak a Vitality (magyarul Életerő) egészségfejlesztési programhoz. A név egy olyan, több mint 30 éves múlttal rendelkező vállalatot takar, amely az emberek egészségének javítását tűzte ki célul – mindezt tudományosan megalapozottan, az intelligens technológia és a viselkedéstudomány ötvözésével (munkáltatókkal és biztosítókkal karöltve).

A kutatók azokra fókuszáltak, akiknél első stádiumú rákbetegséget diagnosztizáltak és közben legalább egy éve a Vitality program tagjai voltak. Mindemellett, rögzítették az alanyok korát, a nemét és társadalmi‑gazdasági helyzetét a diagnózis idejében. A társbetegségek hatásaival is számoltak, illetve külön elemzéseket végeztek a fizikai aktivitás hatásáról prosztata-, emlő- és bőrrák esetében is.

A résztvevők mozgástevékenységeit okos eszközök segítségével rögzítették és a kapott adatok alapján az alanyokat három csoportba sorolták:

  • nincs mozgás: fizikai aktivitást nem végeztek
  • alacsony fittségi szint: 60 percnél kevesebb, legalább közepes intenzitású mozgás hetente
  • közepes-magas fittségi szint: 60 percnél több, legalább közepes intenzitású mozgás hetente.

A vizsgált személyek 62%-a került az inaktív csoportba és mindössze negyedük a legfittebbe.

Mit állapítottak meg?

A megfigyelt időszakban a betegek 19%-a elhunyt, 65,5%-uknál a daganat nem terjeszkedett tovább. A legaktívabb csoportban a progresszió (a daganat előrehaladása) 27%-kal, a bármely okból bekövetkező halálozás 47%-kal volt alacsonyabb, mint a semmilyen fizikai aktivitást végző csoportban. Az alacsony fittségű csoportban a daganat progressziója 16%-kal volt alacsonyabb és 33%-kal kevesebben hunytak el az egyáltalán nem mozgókhoz képest.

A daganatok típusonkénti elemzése során hasonló megfigyeléseket tettek a kutatók. Viszont érdekesség, hogy a prosztatarák progressziója és a bőrrák esetében a halálozási arány az alacsony fizikai aktivitású csoportban volt a legkedvezőbb, vagyis azok körében, akik 60 percnél kevesebb, legalább közepes intenzitású mozgást végeztek hetente. Ugyanakkor, a progressziót tekintve a bőrdaganatoknál nem találtak szignifikáns különbséget a kevesebbet és a többet mozgók között.

A fizikai aktivitás előnye a progresszió és halálozás valószínűségében is megmutatkozott. Azoknak, akik a diagnózis előtti évben hetente több mint 60 percet mozogtak legalább közepes intenzitással, 80% esélyük volt arra, hogy ne hunyjanak el, illetve a daganat ne terjedjen tovább. Ehhez képest, akik egyáltalán nem mozogtak, azoknál 74% volt az esélye, hogy ezek az események nem következnek be. Az összhalálozást (bármely okot) figyelembe véve, az inaktív embereknél 91%, míg a legalább heti rendszerességgel közepesen-intenzíven mozgók körében 95% volt a túlélés esélye.

Valójában a kutatás konkrét ok-okozati összefüggést nem tudott megállapítani a mozgás és a daganatok között, bár a testmozgás előnyét vitathatatlanul igazolta. Mindemellett, számos torzító tényezőt kell megemlíteni. Rögtön kezdve azzal, hogy a tanulmány csak a diagnózis előtti mozgástevékenységek adatait gyűjtötte – ami azután történt, arról nem került információ a rendszerbe. Előfordulhatott a rögzített és a valóságos fizikai aktivitás különbözősége is, például azoknál a fizikai munkát végző betegeknél, akik nem viseltek aktivitásmérő órát. Figyelmen kívül hagytak olyan befolyásoló faktorokat, mint például a dohányzás, testtömegindex (BMI) vagy etnikai adatok. Továbbá, néhány résztvevő időközben kilépett a kutatásból.

A daganatos betegségek előfordulása világszerte növekszik. Kialakulásuk több tényezőre vezethető vissza, van köztük olyan, amire nincs ráhatásunk és van olyan, amit tudunk befolyásolni. Ezért kulcsfontosságú a megelőzés, vagyis az életmódunk. Táplálkozzunk változatosan, egészségesen, ne dohányozzunk és találjuk meg azt a mozgásformát, ami megfelelő számunkra és rendszeresen tudjuk folytatni!

Tovább A rák megelőzése - Mi és miért segíthet?

WEBBeteg logóForrás: WEBBeteg
Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító
Felhasznált irodalom: Exercise may help stop cancer progression, lower death risk (Medical News Today)

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Baki Márta

Dr. Baki Márta

Onkológus

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Szondy Klára

Dr. Szondy Klára

Onkológus, Pulmonológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Derékfájás
Derékfájás

Mi a teendő derékfájás esetén?
Egészség
Egészség

Miért fontos a C-vitamin és miben fordul elő?
Nem csak a szavak számítanak: így lehet méltósággal közölni a rossz hírt
Nem csak a szavak számítanak: így lehet méltósággal közölni a rossz hírt WEBBeteg - Tóth András, újságíró
A vakbélrák egyre gyakoribb a fiatalok körében
A vakbélrák egyre gyakoribb a fiatalok körében DRportal, WEBBeteg
Mik is azok a fej-nyaki daganatok?
Mik is azok a fej-nyaki daganatok? WEBBeteg/Semmelweis Egyetem
Melyek az ideális sportágak gyerekek számára?
Melyek az ideális sportágak gyerekek számára? WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
10 őszi sporttipp
10 őszi sporttipp WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
Hogyan készüljünk fel a túrázásra?
Hogyan készüljünk fel a túrázásra? WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító