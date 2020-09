10 őszi sporttipp

Megérkezett az ősz, és vele együtt az esős, ködös idő, ami lehangolóan hathat kedélyállapotunkra. Ha rendszeresen sportolunk, könnyebben legyőzhetjük a rosszkedvet. Mindegy, hogy a kocogást, a gyaloglást vagy a görkorcsolyázást választjuk, a lényeg, hogy örömünket leljük benne! Adunk 10 tippet, hogy ősszel is fitt maradjon.

Bemelegítés: ha hideg időben csupán néhány percet szán a bemelegítésre, az izmai nem fognak engedelmeskedni. Ősszel különösen fontos jól átgondolt bemelegítő gyakorlatsort végezni minden edzés előtt. A bemelegítés minimum 15 percig tartson!

Öltözet: Sok hobbisportoló követi el azt a hibát, hogy túl melegen öltözik fel edzéshez. A sportolók számára készített funkcióruházat megakadályozza a fokozott izzadást, illetve a verejték felhalmozódását. A légáteresztő anyagokból készült ruhadarabok ideálisak a sporthoz.

Fényvisszaverő öltözet, látásviszonyok biztosítása: különösen ősszel és télen fontos a rossz fényviszonyok miatt, hogy a járműforgalom számára mindig biztosított legyen a sportoló láthatósága. A fényvisszaverő öltözet viselése lehetővé teszi, hogy időben észleljék a sportolót, és elkerülhetők legyenek a balesetek. Az is fontos, hogy a sportoló időben észlelje a veszélyt, ezért viselhet kifejezetten sportolóknak készített fejre rögzíthető kislámpát is. Lehetőség szerint sötétedés előtt fejezze be az edzést, csak nappali fényviszonyok mellett sportoljon!

Légzés: Ha a hőmérséklet 5 oC alá csökken, a hobbisportolóknak nem szabad szájon át lélegezni. Az orrunkon át vegyük a levegőt, így elkerülhető a légúti betegségek kialakulásának kockázata.

Folyadékpótlás: Hideg időben is fontos odafigyelni a megfelelő folyadékpótlásra. Szomjoltásra a szénsavmentes ásványvíz és az izotóniás oldatok a legmegfelelőbbek.

Edzés csapatban: ha odakint esik az eső és fúj a szél, könnyen alábbhagyhat a lelkesedés, ezért egyszerűbb megőrizni motivációnkat, ha csapattal edzünk.

Betegség: aki nátha, köhögés, orrvérzés vagy láz mellett sportol, egészségét teszi kockára. Betegen egyáltalán ne sportoljon, pihenjen és gyógyuljon meg teljesen! Akár szívizomgyulladás is lehet a következménye annak, ha betegen sportol!

Futás csak biztonságosan!: A nedves talajú erdei utak, az avarral, vizes levelekkel borított felületek csúszósak és veszélyesek, ezért az őszi és téli hónapokban kerülendők. Csúszós, jeges úton a balesetek elkerülése érdekében semmilyen körülmények között ne fusson még a legjobb futócipőben sem! Ez vonatkozik aszfaltutakra, járdára, földutakra és minden egyéb útra egyaránt. Úttesten sose fusson, mivel ez a forgalom miatt minden évszakban veszélyes!

Szünetek: sokszor előfordulhat, hogy az edzést meg kell szakítani néhány percre, ilyen helyzetben ne álljon mozdulatlanul, mert felhevült teste gyorsan kihűlhet. A megoldást a moderált tempójú helyben futás jelentheti.

Levezetés: a levezető (pl. lassú kocogás) és nyújtó gyakorlatok jelentik az edzések ideális befejezését, lehetővé téve a szervezet számára a regenerálódást. Fontos, hogy a nyújtó gyakorlatok elvégzése előtt öltözzön át, a nyújtó gyakorlatokra elég, ha hazaérve kerít sort. Az elveszített folyadék pótlására edzés után jó választás lehet egy csésze meleg (ne forró!) tea.

