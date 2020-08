Melyek az ideális sportágak gyerekek számára?

A gyerekek is igénylik a rendszeres sportot. Már az egészen kicsik is szeretnek szaladgálni, ugrándozni, örömüket lelik a sportban, ami testi fejlődésük szempontjából is elengedhetetlen része életüknek. A paletta igen széles, ezért nem könnyű választani. Segítünk, hogy Ön is segíthessen gyermekének jól dönteni.

A gyermekkorban elkezdett sportolás segíti a helyes testtartást, erősíti a törzsizmokat, ezáltal megakadályozza az egyébként gyermekeknél is előforduló hátproblémák kialakulását. Ne feledje, hogy a sport nem csak a gyerekeknek tesz jót, hanem a felnőtteknek is. Szülőként önmaga egészségéért is és a gyerekek elé állított jó példa miatt is sportoljon rendszeresen! Kiváló családi program lehet a biciklizés, a kirándulás vagy a túrázás. Azok a gyerekek, akik kiskorukban hozzászoknak a rendszeres aktivitáshoz, később is jobb állóképességgel, erőnléttel rendelkeznek.

A csapatsportok kiváló lehetőséget jelentnek arra, hogy a gyerekek játékosan tanulják meg a szociális kapcsolatok kiépítésének alapjait. Vannak azonban, akik szívesebben választanak egyéni sportot. Ne erőltessük a gyermeket egyik irányba sem, hagyjuk választani!

Előzze meg a vészhelyzeteket!

A gyerekek még nem ismerik fel a veszélyes helyzeteket, ezért a szülők, a tanárok, illetve az edzők feladata és felelőssége biztosítani a biztonságos körülményeket a gyerekek számára. A biztonság alapvető fontosságú, ám kisebb balesetek a körültekintő óvintézkedések mellett is előfordulhatnak.

A sport jótékonyan hat a fiatalok lelki egészségére Aki fiatal korában rendszeresen sportol, nem csak az olyan krónikus betegségek kialakulásának kockázatát csökkenti, amilyen a diabétesz vagy a szív- és érrendszeri betegségek, hanem a lelki egészségre is pozitív hatással van. A rendszeres sportolásba befektetett energia rövid- és hosszútávon is megtérül.

Nagyon fontos, hogy a gyerekek mindig a sportágnak megfelelő öltözetet viseljenek, ezzel is csökkenthető a balesetveszély, illetve a sérülések súlyossága és a maradandó sérülések veszélye is minimalizálható. Néhány sportág, pl. a kerékpározás (háromkerekű gyermekbiciklivel is), a síelés vagy a görkorcsolyázás óhatatlanul is magában hordozza az elesés kockázatát, veszélyét.

A sportolás elengedhetetlen feltétele a megfelelő cipő kiválasztása. Ha a cipő szorít vagy éppenséggel túl nagy, kényelmetlen és hátráltatja a gyermeket, ami nem csak az adott helyzetben okoz kellemetlenséget, hanem a láb fejlődésére is maradandó negatív hatással van. Ezzel kapcsolatban kérjen tanácsot sportszakértőtől vagy ortopéd szakorvostól!

Melyik korosztálynak milyen sport való?

A döntésnél a legfontosabb szempont, hogy mihez van kedve a gyermeknek! Az egészen piciket erről még nem lehet megkérdezni, de szülőkkel együtt számukra is vannak lehetőségek, ilyen például a babaúszás, amelyről megoszlanak a szakértői vélemények, illetve a baba-mama torna, amibe a nagyobbak is bekapcsolódhatnak. Két éves kor fölött a kis játékmotorok, illetve a háromkerekű gyermekbiciklik segíthetik fejleszteni a gyermekek koordinációs készségét és elsajátítani az alapokat a későbbi valódi kerékpárhasználathoz.

Öt éves kortól nagyon sok sportág kipróbálható, ám a szülőknek mindig figyelembe kel venniük gyermekük igényeit, kívánságait és hajlandóságát, természetesen ésszerű keretek közt, mert bármennyire is szeretne egy kisfiú a fitneszterembe járni édesapjával, a pubertáskor elérésééig a súlyok emelgetése szigorúan tilos, ugyanis a terhelés visszafordíthatatlanul károsítja a gyermek fejlődési folyamatait. Egyébként valamennyi sport fejleszti az izmokat, célzott izomépítés gyermekeknél teljesen fölösleges és felelőtlen próbálkozás lenne.

Klasszikus sportok lányoknak, fiúknak

A fiúk általában szeretik a focit, a lányok pedig szívesen táncolnak, lovagolnak. Természetesen nem kell ragaszkodnunk a nemek szerinti felosztáshoz, bárki kipróbálhat és űzhet bármilyen sportágat, amiben örömét leli. A gyerekek sokszor olyan sportágat választanak, amit a legjobb barátjuk vagy barátnőjük űz.

Az sem baj, ha a gyermek nem ragaszkodik egyetlen sportághoz, hanem szeretne minél többet kipróbálni. Valamennyi sport különböző hatással van a szervezetre. Mindegy, hogy a dzsúdó, a tenisz, a jégkorong, az atlétika, a kézilabda, a balett vagy valamilyen más sportág mellett dönt a gyermek, valamennyi fejleszti a motorikus képességeit és segít leépíteni az iskolai stresszt és frusztrációt.

Sose feledje, nem az a cél, hogy gyermekéből élsportoló legyen, hanem az, hogy örömét lelje a sportban!

(WEBBeteg – B. M.; Forrás: gesundheit.de)