Nőgyógyászati fertőzések nyáron - Okok és megelőzés

Nyaranta megnő a nőgyógyászati fertőzések kockázata, kánikulai időjárás során is sokan a nőgyógyásznál köthetnek ki. Gyakoribbá válnak mind a nemi, mind a nem nemi úton terjedő hüvelyfertőzések, illetve a meleg ellenére a felfázásos panaszokként ismert húgyúti fertőzések is.

A hüvelyfertőzés és a húgyúti fertőzés

A hüvelyi folyás, a hüvelyváladék színének, állagának megváltozása, a női nemi szervek körüli, illetve főleg a hüvelyben jelentkező viszkető, égető érzés egyértelműen valamilyen genitális, azaz hüvelyi fertőzés, gyulladás meglétére utal.

Előfordulhatnak nyáron tipikus „felfázásos” tünetek is, vagyis görcsös vizelési inger, amely azonban nem jár vizelettel. A húgyúti fertőzésre jellemző panaszok a fertőzést követően napokkal, hetekkel később is jelentkezhetnek. Előrehaladott esetben csak pár csepp ürül, erős égő, szúró fájdalom kíséretében, előrehaladott állapotban időnként vérvizelés is lehetséges. Ha a fertőzés felszálló gyulladásként a vesét is érinti, úgy láz, nagyfokú elesettség is jelentkezik.

A fertőzések kiváltó okai nyáron

A hüvelyfertőzések sok esetben összefüggésbe hozhatók például a nyári szabadság alatti intenzívebb vagy szabadosabb szexuális viselkedéssel. A nőgyógyász szakorvosok szerint azonban a női hüvelyi fertőzéseknek csak elenyésző hányada terjed szexuális úton. A nyári hőség kedvez a különféle kórokozók szaporodásának, nem véletlen, hogy a hüvelyi és a húgyúti fertőzések ebben az időszakban meglehetősen sok nőnek okoznak kellemetlenséget.

Nyáron fokozott kihívásokat jelent az intim higiénia és a kórokozók elszaporodásával szembeni védelem.

Fürdőzés - A nem ellenőrzött vizekben, fürdőzésre nem kijelölt helyeken különösen magas lehet nyáron a kórokozók száma. A zsúfolt strandokon és medencékben is elkaphatóak az hüvelyfertőzések kórokozói, amelyek különösen a meleg vizes medencékben szaporodnak könnyen. A természetes és mesterséges vizekben élő kórokozók húgyhólyaggyulladást is okozhatnak.

Intim higiénia - A rosszul szellőző műszálas alsóneműk kánikulában sokkal kedvezőbb körülményeket teremtenek a hüvelyi fertőzéseket okozó baktériumok, gombák szaporodásához. Hasonló hatással vannak a szűk rövidnadrágok és a tartós egy helyben ülés is.

Dehidratáció - A húgyúti fertőzések egyik fő oka, hogy a fokozott izzadás miatt lecsökken a vizelet mennyisége, így a normál esetben a vizelettel távozó baktériumok a húgyutakban maradnak, elszaporodva komoly fertőzést okoznak.

Míg a hüvelyflóra egészséges, vagyis a hüvelyben lévő laktobacilusok (tejsavbaktériumok, amelyek a hüvelyi pH-t szabályozzák) megfelelő ütemben termelődnek, legtöbbször megvédik a női nemi szerveket a kórokozóktól. Amikor ez az egyensúly – valamilyen tényező hatására – felborul, bekövetkezik a hüvelyfertőzés, illetve a hüvelygyulladás.

Nem megfelelő intim tisztálkodás - A melegben gyakrabban tisztálkodunk, azonban ilyenkor is érdemes kerülni a parfümös törlőkendők, illatosított szappanok és tusfürdők használatát. Ezek a lúgos vegyhatású tisztálkodó szerek ugyanis megváltoztatják a hüvely természetes pH-ját, ezzel utat nyitnak a kórokozóknak.

A hüvelyi nyálkahártyát és hüvelybementet érintő sérülések is fogékonyabbá teszik a nőket a fertőzésekre.

A természetes védekezőképesség meggyengülését és a normál hüvelyflóra felborulását okozhatják bizonyos alapbetegségek, vagy ezek lehetséges romlása. Ilyen a vérszegénység, a cukorbetegség, a daganatos betegségek, a menopauza alatti hormonális változások, bizonyos gyógyszerek (antibiotikumok, hormonkészítmények, szteroidok), sőt akár az utazási stressz is.

Az intim területen megjelenő bőrirritáció és a bőrgyógyászati fertőzések kialakulásának is gyakori oka nyáron a nem megfelelően szellőző ruházat. Emellett az intim szőrtelenítés utáni medencehasználat sem ajánlott, érdemes 1-2 napot várni a strandolás előtt.

Tanácsok a nyári nőgyógyászati fertőzések megelőzéséhez

A nyári húgyúti és hüvelyi fertőzések leginkább az alábbi tanácsok segítségével előzhetőek meg.

Viseljen pamut fehérneműt és kényelmes ruházatot! A jól szellőző ruházat nem segíti elő a kórokozók elszaporodását.

Melegben tartózkodva rendszeresen álljon fel és mozogjon, munka közben is! A könnyű mozgás, séta szintén megelőzi, hogy a kórokozók számára kedvező körülmények alakuljanak ki a nagy melegben az intim testtájakon.

Fontos a bő folyadékfelvétel, ami hígítja a vizeletet és így csökkenti a baktériumok koncentrációját.

Kerülje a nem ellenőrzött vízminőségű fürdőzőhelyeket, és ha fogékony a hüvelyfertőzésre, a túlzsúfolt meleg vizű medencék használatát is.

Ne alkalmazzon illatosított, szappanos intim mosakodókat, mert felboríthatják a hüvelyfertőzéseket okozó mikroorganizmusokkal szemben védő hatást kifejtő hüvelyflórát. Kizárólag hüvelybarát (tejsavas, lactobacillust tartalmazó) intim öblítést végezzen.

Szexuális életet kizárólag megfelelő védekezés mellett éljen!

