Milyen kórokozók fordulhatnak elő a strandvízben?

Baktériumok, vírusok, gombák. Számos kórokozó hemzseg a strandokon, az uszodákban és a természetes tavakban. Lássuk, mekkora is valójában a fertőzés veszélye!

Az úszószemüvegen át jól látható a medence aljzata, azonban sajnos sokszor más egyéb is, ami a medence vizében lebeg. Egy sebtapasz piros folttal, egy-egy hajcsomó, egy zsebkendőfecni, és még egyéb dolgok. „Közép-Európában teljesen veszélytelen az uszodákba járni.” - mondja Herbert Auer professzor, a Bécsi Orvosi Egyetem vezető parazitológusa. „Mivel az előírt klórral és ózonnal történő fertőtlenítés rendszerint biztosítja, hogy a kórokozók ne tudjanak szaporodni. A természetes tavakban valamivel nagyobb a kockázat, összességében viszont még mindig alacsonynak mondható.”

Hirdetés

A fertőzések veszélye sok strandolni vágyó kedvét elveszi

A vírusok, baktériumok, gombák vagy a paraziták könnyen bejuthatnak a szervezetbe a véletlenül lenyelt fürdővízzel együtt. Azonban a fülön, az orrlyukakon, a húgycső nyílásán vagy a hüvelyen keresztül is bekerülhetnek a testbe. Vannak kórokozók, melyeket a levegővel lehet belélegezni, és akadnak olyanok is, amelyek képesek áthatolni a bőrön. „A fürdőzőknél bizonyos fertőzések újra és újra kialakulhatnak. Európában még nem készült pontos statisztika arról, hogy mik ezek a fertőzések, és milyen gyakran fertőzik meg a fürdőzőket.”

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megállapította a biztonságos fürdőzés kritériumait. A tanulmányok szerint, tényleg van egy olyan dolog, amitől elmehet az ember kedve a fürdőzéstől. A WHO-s szakértők részletesen leírják, hogy az elmúlt 40 évben milyen fertőzések fenyegették a fürdőzőket. Köztük szerepelnek a más fürdőzők székletéből (pl. ha valakinek hasmenése volt) származó, vízbe került kórokozók is.

Megnyugtató módon erre visszavezethető okból, az összes évet figyelembe véve, csak néhány esetben került sor, legfeljebb 100 embert érintő járvány kialakulására.

Ez is érdekelheti Strand, fagyi: nyári veszélyek

Kórokozók medencéje

A fürdővízben lévő kórokozók teljesen különböző fertőzések okozói lehetnek. Néhány influenzaszerű panaszokat okoz, ide tartoznak pl. az Adenovírusok. Sokan közülük hasmenést okoznak, így pl. a norovírusok, a baktériumok közül a Shigella és az Escherichia coli és az olyan paraziták, mint a Giardia vagy a Kryptosporidae fajok is, felelősek lehetnek a tünetek megjelenéséért. „A paraziták okozta hasmenés Közép-Európában ritka.”- mondja Herbert Auer. „Ha azonban olyan országokba utazunk, amelyekben nem fektetnek megfelelő hangsúlyt a higiéniára, számolni kell a fertőzés veszélyével.”

A cercaria dermatitis nevű betegséget schistostomiasisnak is nevezik, ez egy mételyféreg fertőzés. „Kellemetlen betegség, de nem súlyos.”- állítja Auer.

A fülgyulladás a külső hallójáratok Pseudomonas baktérium fertőzése által alakulhat ki. Tünetei közé tartozik a fülfájás, a viszketés, a beteg néha nem hall megfelelően. Fülgyulladást sok esetben a strandon, tóparton összeszedett gombás fertőzések is okozhatnak.

A baktériumok dermatitist is okozhatnak: ez egy viszkető kiütés, ami elsősorban a nagyon hosszú idejű vízben való tartózkodást követően jelentkezik, pl. a nem megfelelően fertőtlenített pezsgőfürdő-medencékben. Így terjednek a Legionella és a Leptospira fajok, melyeket a gőzzel is be lehet lélegezni és influenzához hasonló panaszokat okoznak.

A szem fertőzései

Ha úszás után kivörösödik a szeme, könnyezik és fáj, nem bírja a világos fényt és olyan, mintha lenne benne valami idegen test, kötőhártya-gyulladásra (konjunktivitis) gyanakodhatunk. „A praxisomban a strandszezonok alatt, gyakran több akut konjunktivitises pácienssel találkozom, mint egyébként.” – mondja Gerald Böhme, az Európai Szemorvosok Kontaktlencse Társaságának egyik vezetőségi tagja. „Többnyire a víz tisztításához használt klór tehető felelőssé a kötőhártya-gyulladásért, ritkábban kórokozók is okozhatják.” Ezek többnyire baktériumok vagy egysejtűek, pl. Clamydiák, vagy vírusok. A Clamydiák paratrachomát is okozhatnak, ami egy akut gennyes kötőhártya-gyulladás. „ A panaszok hetekig is fennállhatnak, a paratrachoma azonban többnyire maradandó károsodások nélkül gyógyítható.

Nagyon ritkán előfordulhat amőbák okozta szaruhártya-gyulladás is. Jellegzetessége a nagyon erős fájdalom. „ A szem gyulladásainak elkerülésére legjobb egy szorosan rögzülő úszószemüveg viselése, mind a természetes tavakban, mind a strandon és uszodákban.” – tanácsolja Böhme. Ha a szemek strandolás után kivörösödnek, égnek és könnyeznek, legkésőbb másnap keressen fel egy szemorvost. A lágy kontaktlencsét viselők hamarabb elkaphatják a fertőzéseket. „Ha az úszószemüveg megfelelően illeszkedik a fejhez, tehát nem engedi beszivárogni a vizet, a kontaktlencse is nyugodtan viselhető úszás közben. Fontos, hogy mindig gondosan tisztítsuk meg a lencséket és az egyszer használatos változatot azonnal dobjuk el használat után.”- tanácsolja Böhme.

Kellemetlen lábgomba

Kórokozók nem csak a fürdővízben bujkálnak. Főleg a tusolókban és zuhanykabinokban könnyű megfertőződni lábgombával vagy valamilyen vírussal, amely szemölcsszerű elváltozásokat okoz a lábakon. Ez a fertőzés sokkal könnyebben átvihető, mint a vízben lévő kórokozók: minden nyolcadik felnőttnek lábgombája van, minden tízedik gyereknek pedig vírusos szemölcse.

„Ezekkel szemben pedig sokkal könnyebb lenne védekezni, nevezetesen strandpapucs viselésével. Ez csökkenti a csúszós csempén való elesés kockázatát is. Mindezek ellenére ne engedje, hogy a kórokozók kedvét szegjék, mert az úszás fitten tart, és a fertőzések kockázata csekély.”

Ez is érdekelheti A lábgomba teszt kitöltése

(WEBBeteg – B. M.; Forrás: NetDoktor.de, Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos)