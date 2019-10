A derékfájás a háziorvosi praxisban körülbelül az ötödik leggyakoribb panasz. A felnőtt lakosság döntő többségében előfordul élete során legalább egy, egy hétig tartó, az életminőséget jelentősen befolyásoló derékfájásos epizód.

A derékfájás okai és leggyakoribb típusai

A derékfájás kivizsgálásánál alapvetően azt kell eldönteni, hogy specifikus folyamat kísérőtünete-e, ez esetben összefüggésbe hozható például gyulladással, daganattal, fertőzéssel, töréssel, metabolikus csontbetegséggel. A derékfájások töredéke tartozik ebbe a kategóriába, mintegy 10-20 százalék, de mivel olyan súlyos kórképek állhatnak a háttérben, mint a gyulladásos folyamatok, daganatok, ezért nagyon fontos, hogy időben felismerjük ezt a heterogén csoportot.

Tünetek, amelyeket érdemes komolyan venni

A leggyakoribb típusa kopásos eredetű folyamatok kiváltotta derékfájás. A porckorongok eltérései és a kopásos folyamatok alakítják ki a tüneteket. A fájdalom a lágyrészekből indul (szalagokból, inakból, csontokból).

Hirdetés

A fájdalomra jellegzetes, hogy pihenésre csökken. A reggeli merevség mintegy 10-15 perc. Ez a típusú derékfájás fordul elő az esetek döntő többségében. Gyulladás is okozhat derékfájást, ez lehet bakteriális eredetű, mely általában a véráram közvetítésével juttatja a kórokozót a célszervbe, de steril gyulladás is okozhatja, ilyen például a sacroileitis. Pihenéskor a fájdalom fokozódik, kísérheti láz, fogyás stb. A sacroileitisre jellemző a hajnalban jelentkező derékfájdalom. A daganatok okozta derékfájdalom lehet primer vagy metastaticus, a fájdalom nehezen reagál a kezelésre, pihenésre romlik, akár a csigolyatest összeroppanását is okozhatja. A derékfájást okozhatják nem mozgásszervi betegségek is, például emésztőszervi, nephrológiai, urológiai, nőgyógyászati eredetű kórképek.

Ilyen esetekben a kórtörténet pontos felvétele, a kísérőbetegségek gondos áttekintése, eszközös és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése segít hozzá a diagnózishoz.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Csuth Ágnes, családorvos