Visszatérő gerincbántalmak és kezelésük orvosi gyógymasszázzsal

Hazánkban rengeteg ember szenved valamilyen kórós eredetű gerincbántalomtól, fájdalomtól. Minden második ember érintett, most már nemcsak az idősebbeket, hanem a fiatalabb korosztályt is érinti a probléma. Az érintettek 95 százaléka tehetetlen helyzetét illetően.

Sokan félreértelmezik az életmódbeli váltást, ezért örült tempóban elkezdik terhelni magukat különböző mozgásformákkal, amelyek csak súlyosbítják a helyzetet. A gerincproblémák rendkívüli, specifikusan felépített gyógytornát, mozgásformát igényelnek. Fontos, nem testedzéseket. Ez nem azt jelenti, hogy akkor nem lehet erősíteni, csupán teljesen más módszerekkel, amelyek nem terhelik le feleslegesen a már sérült gerincet, csigolyát, porckorongot és idegeket.

A legtöbb gerinc megbetegedésnél a probléma hátterében a leterhelt, összecsúszott csigolyák állnak, amelyek különböző irányú porckorong kitüremkedést okoznak. Mindez helyi fájdalmat, szervi funkciózavarokat és végtag problémákat okoznak. Mindezt csak tudatos manuális eljárással és mozgásrendszerrel lehet gyógykezelni. A gyógyulási folyamatnak az időtartama általában lassú, ámde stabil, a rendszeres alkalmazás hosszú távon meghozza a várva várt eredményt. Kitartó, szorgalmas munkával megszüntethető a fájdalom és maga a porckorongsérv is.

Lumbágó - Derékfájás

Az anatómiai összefüggések megértése a betegség, gerincbántalom kezelésének első lépcsőfokát kell, hogy képezze. Gerincoszlopunk csigolyákból, csigolyák közötti porckorongokból, az ezeket rögzítő szalagokból és izmokból épül fel. Speciális vázat képez, amely rendkívül rugalmas, mégis stabil. Különböző helyzetváltoztatást tesz lehetővé testünk számára, a törzs, a fej megtartását biztosítja, és védelmet nyújt a gerincvelő számára.

A derékfájdalmat számos tényező befolyásolhatja

Az evolúciós folyamatoknak köszönhetően gerincünk jobban terhelődik a felegyenesedést követően. Szerkezetében változások következtek be, hogy az ágyéki és keresztcsonti szakaszra nehezedő testsúlyt elbírja. A gerincoszlop görbületeinek kialakulása közül a legfontosabbak a nyaki és az ágyéki szakasz. Az ágyéki szakasz-keresztcsont megbetegedései a leggyakoribbak a terhelésből adódóan. Ehhez hozzájárul a mozgásszegény életmód, a genetikai hajlam, a helytelen testtartás és az ülő munka. Ennél a betegségnél, a legnyugtalanítóbb a fájdalom, amely időszakos fellángolásra hajlamos.

Kialakulhat egy hirtelen mozdulat miatt, nehezebb súlycipekedés következtében, vagy más okokból. Legtöbbször a fájdalom az ágyéki-keresztcsonti területen észlelhető, előfordul, hogy gerincsérv esetén kisugárzik a csípőízületbe, a farizmokba, akár lábakba is. Gyakran mozgásképtelenséget, korlátozottságot okoz.

Alkalmazott terápia az orvosi gyógymasszázs

Az orvosi gyógymasszázs kezelés hatékonyságának köszönhetően azonnal felépül, panaszmentessé válik a páciens. Fontos az erőteljes izom-ideg terápia alkalmazása, amellyel a fájdalom azonnal megszüntethető és regenerálható az izmok görcsös és letapadt állaga. A kezelések menete alatt megnyújtjuk az izompólyákat, hogy a megrövidült ágyéki szakasz kiegyenesedjen. Kimozgatás, passzív tornáztatás szükséges, mert a nyújtások hatására korrigálódik az eltolódott csigolya és porckorong.

A terápiás eljárás alatt használjunk közönségesgalaj- vagy körömvirágkrémet. Dörzsöljük be ezeket a gerincoszlop mentén alaposan. Ezután dörzsöljük be a gerincoszlop egészét jéggel, addig, amíg kivörösödik a kötőszöveti állomány, majd ezután szintén kenjük be körömvirág krémmel a hát, derék szakasz teljes területét. Addig végezzük a dörzsöléseket, mély simításokat, amíg felmelegszik, forrósodik a kezelt testfelület. A végén ezzel nyugtatjuk meg a gerincoszlop teljes állományát. Spirans gerinctornával a gerinc csigolyák szögeléseit módosítjuk speciális lágy és kemény mozgásformákkal, ezzel gerincünk egésze újraéledve frissül és rugalmassága, terhelő képessége fokozódik.

A hosszú távú és egyetlen megoldás, ha dolgozunk önmagunkon, testünk tudatosságán, tornáztatásán. A gyógytornát ezért rendszeresen javasoljuk, hogy elsajátítsuk a helyes testtartást. A sok ülő munka mellett szükségszerű a rendszeres mozgásforma, amivel erősítjük az izomcsoportokat, inakat és szalagokat, ezáltal nem csúszik szét a gerincoszlop. A speciális gerinctornák lehetővé teszik a gerinc számára, hogy megőrizzük annak egészséges stabilitását, dinamikáját, rugalmasságát.

Az első időszakban ajánlott a szilárd talajon való fekvés. Az elején kissé kellemetlen érzés, azonban 10-15 perc után megszokjuk a szilárd talajt és a fájdalmunk is enyhül tőle. A szilárd talapzat előnye az, hogy a gerincoszlopunkat (az ágyéki szakaszt) kiegyenesíti. Ha már el tudunk lazulni a földön, akkor onnantól már könnyebb dolgunk van. A talapzatnak köszönhetően tehermentesítjük a gerincoszlopot, ezzel is oldjuk az izmok merevségét, kötöttségét. Megszüntethető általa a kényszertartás és a fájdalom.

Ha már megszoktuk a talapzat keménységét és enyhült a fájdalom is, akkor felhúzhatjuk a lábainkat, érdemes oldalfekvésben is elhelyezkedni pár percig, valamint felpolcolhatjuk a lábakat is. Ha már lumbágónk van, akkor megelőzésképpen is alkalmazhatjuk a földön való elfekvést, alvást kúraszerűen.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Farkas Lehel, gyógymasszőr