Milyen gyulladáscsökkentőt válasszunk?

Miért ne adjunk aszpirint gyermekünknek?

Ha lázasak vagyunk vagy fáj valamilyen testrészünk, sokunknak az az első gondolata, hogy be kellene venni egy aszpirint. Ezzel nincs is semmi baj. Ha azonban gyermekünknek támad hasonló problémája, ne kövessük ezt a sémát, mert ezzel még súlyosabb állapotba sodorhatjuk őt. A Reye-szindróma kialakulása akár halálos is lehet.