Fájdalomcsillapítás szülés után

A szülési fájdalmak gyakran nem érnek véget az utolsó nyomással. Ám ha tudja, hogyan kezelje a császármetszési heget, fájdalmas melleket, berepedezett mellbimbót, kevésbé fájdalmasan kezdődik életének eme időszaka.

Fájdalom természetes szülés után

Egy teljesen természetes, problémamentes hüvelyi szülés után is jelentős fájdalmat élhet át egy újdonsült édesanya. A gyerek világrahozatala megerőltető, sokszor hetekig fájdalmas a hüvely, a gát tájéka.

Ez rendszerint nem szokott különösebb fájdalomcsillapítást igényelni, minden nappal enyhül, és a pihenés sokat segíthet. Az első hetekben érdemes többet feküdni, pihenni, ugyanis a méhszalagoknak vissza kell még rendeződni.

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Méhösszehúzódások szoptatás közben

Sok édesanya meglepődik azon, hogy szoptatás közben erős, menstruációs görcshöz hasonló fájdalmat érez. Ennek oka az oxitocin hormon felszabadulása, amely egyszerre segíti a tejleadást és a méh összehúzódását. A méhösszehúzódások fontos szerepet játszanak a méh eredeti méretének visszanyerésében, valamint csökkentik a szülés utáni vérzés kockázatát, tehát természetes folyamat.

A legerősebb görcsök általában az első 2–4 napban jelentkeznek, majd fokozatosan enyhülnek. Többedszülőknél ezek a fájdalmak gyakran intenzívebbek.

Mit segíthet?

melegítőpárna vagy meleg vizes palack az alhasra (amennyiben nincs erős vérzés vagy fertőzés gyanúja);

mély, lassú légzés szoptatás közben;

hólyag rendszeres kiürítése, mert a telt húgyhólyag fokozhatja a kellemetlenséget;

szükség esetén, orvossal egyeztetve, szoptatás alatt is alkalmazható fájdalomcsillapító.

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Fájdalom gátmetszés esetén

A hüvelyi szülés során a hüvely és végbél közötti terület, az úgynevezett gát könnyen berepedhet, de az orvos dönthet úgy is, hogy gátmetszést alkalmaz a szülés megkönnyítésére. Szülés után ez a terület akár hetekig, hónapokig is érzékeny lehet. Fájhat ülés, járás közben, köhögéskor, tüsszentéskor, vagy intim együttlétek alkalmával.

A fájdalom enyhítésére próbálkozzon az alábbiakkal:

Hűtés – A szülést követő első 24 órában alkalmazzon hideg hives borogatást a területen, mely enyhíti a duzzanatot és fájdalmat.

Érzéstelenítő – Használható helyi hatású érzéstelenítő spray, kréme a fájdalmas területen.

Meleg fürdő – Legkorábban 24 órával a szülést követően vegyen meleg vizes ülő fürdőt, ahol csak csípőig merül a vízbe. Ez, illetve a területen alkalmazott meleg vizes borogatás enyhítheti a fájdalmat.

Meleg víz – Spricceljen meleg vizet a területre vizelés során, a szúró fájdalom elkerülésére. A célra bármilyen szórófejes tiszta üveg megfelel, vagy léteznek speciálisan erre készült intim zuhanyzók.

Pihenjen – Az oldalán feküdve pihenjen, így enyhítheti a gátra nehezedő nyomást. Ne üljön vagy álljon túl sokáig. Mikor leül, először feszítse meg a fenék izmait, majd ha már ül, csak akkor lazítsa el őket! Puha párnán való ülés is segíthet.

Intim higiénia – Tartsa a területet szárazon és tisztán, gyakran cseréljen betétet, próbáljon nem érni a területhez.

Kegel-gyakorlat – A fájdalom enyhülése után végezzen Kegel-gyakorlatokat (intim torna), mely erősíti a gátmetszés vagy repedés körüli medencefenéki izmokat, és gyorsítja a regenerációs folyamatot.

Laza ruházat – Kerülje a szűk fehérneműk és nadrágok viselését, mely dörzsölheti, irritálhatja a sebet!

Rostgazdag étrend – Egyen rostokban gazdag ételeket, fogyasszon sok folyadékot, hogy a székletet lágyan tartsa, szükség esetén székletlazítók is alkalmazhatóak.

Ha a következők valamelyikét tapasztalja, azonnal forduljon orvoshoz!

Fertőzés jelei, mint láz, hidegrázás, nem javuló bőrpír és fájdalom, kellemetlen szagú folyás vagy vérzés a varrás területén.

Újonnan jelentkező vagy erősödő fájdalom.

Vizelettartási vagy széklettartási problémák (szülés utáni inkontinencia).

Császármetszés utáni fájdalom

Amennyiben császármetszéssel hozza világra gyermekét, pár nappal tovább kell a kórházban maradnia, amíg kissé rendeződik az állapota. Sok esetben viszont ez még koránt sem jelenti azt, hogy a következő napokban már nem lesznek fájdalmai. Orvosa bizonyára ellátja a császármetszés hegének ellátásáról szóló utasításokkal. Fontos, hogy betartsa az alábbi szabályokat:

Amennyiben a kötés olyan, a varratszedésig (ami általában 10 nap múlva történik) nem kell kötést cserélni. Ellenkező esetben tájékoztatni fogják.

Tartsa a sebet tisztán és kezdetben szárazon. Átfolyó víz érheti a sebet, áztatni viszont nem szabad.

Laza ruházatott viseljen, mely nem dörzsöli a sebet. Fordítson különös figyelmet a fehérnemű szélének elhelyezkedésére, szorosságára.

Érdemes a heget naponta átmozgatni, tornáztatni, hegkezelést végezni, hogy a későbbiekben elkerülje az összenövéseket és a fájdalmakat.

Amennyiben igénye van rá, nyugodtan szedjen fájdalomcsillapítót. Ha nem biztos, hogy mely szereket lehet biztonságosan szedni a szoptatás alatt, kérdezze háziorvosát.

Enyhe zsibbadás, érzéketlenség a heg körül még évekkel a szülést követően is fennállhat.

Hívja azonban az orvosát azonnal, ha belázasodik, szivárgást vagy kellemetlen szagú váladékozást tapasztal a sebből, vagy ha a seb területe duzzadt és pirosodik, a fájdalom fokozódik. Ezek a tünetek sebfertőzésre utalhatnak.

Bővebben Felépülés a császármetszésből

Mellbimbófájdalom szoptatás alatt

A szoptatás kezdetén gyakori az érzékeny mellbimbó, azonban az erős, repedezett vagy vérző mellbimbó nem tekinthető normálisnak. Leggyakrabban a nem megfelelő mellre helyezés áll a háttérben.

Mit segíthet?

a helyes mellre helyezési technika ellenőrzése;

a szoptatás végén néhány csepp anyatejjel bekenni a mellbimbót és hagyni megszáradni;

tisztított lanolint tartalmazó mellbimbókrém használata;

a mellbimbó szárazon tartása a két szoptatás között;

szükség esetén szoptatási tanácsadó segítségének igénybevétele.

Ha a fájdalom égő jellegű, a mell piros, meleg vagy láz jelentkezik, mellgyulladás is állhat a háttérben, ekkor érdemes orvost felkeresni és gyulladáscsökkentő gyógyszerrel kezelni

Ízületi és izomfájdalmak

A várandósság során termelődő relaxin hormon még hetekkel a szülés után is lazábban tartja a szalagokat. Emellett a baba emelgetése, hordozása, a gyakori szoptatás és az alváshiány fokozott terhelést ró az izmokra és ízületekre. Leggyakrabban a derék, a nyak és váll, a csukló, a kéz hüvelykujj felőli oldala, a csípő és a térd érintettek.

Mit segíthet?

ergonomikus szoptatási testhelyzet párnák használatával;

a baba emelése guggolásból, nem előrehajolva;

napi néhány perc nyújtó gyakorlat;

fokozatos visszatérés a testmozgáshoz;

megfelelő folyadékbevitel;

kényelmes, stabil cipő viselése

Ha egy ízület jelentősen bedagad, kipirosodik vagy a fájdalom nem javul, orvosi kivizsgálás szükséges.

Milyen fájdalomcsillapítók alkalmazhatók szoptatás alatt?

A legtöbb édesanyát aggasztja, hogy a gyógyszerek átjutnak az anyatejbe. Jó hír, hogy több, régóta alkalmazott fájdalomcsillapító megfelelő adagban biztonságosan használható szoptatás alatt is.

Elsőként általában a paracetamol vagy az ibuprofén hatóanyagú gyógyszer javasolt, mivel mindkettő csak kis mennyiségben jut át az anyatejbe. Más készítmények alkalmazásáról minden esetben érdemes kezelőorvossal vagy gyógyszerésszel egyeztetni.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Haladéktalanul kérjen orvosi segítséget, ha:

a fájdalom hirtelen erősödik;

38 °C feletti láz jelentkezik;

a seb váladékozik vagy kellemetlen szagú;

erős, élénkpiros vérzés alakul ki;

az egyik láb bedagad, fáj vagy kivörösödik;

mellfájdalomhoz magas láz társul;

a fájdalom miatt a baba ellátása is nehézzé válik.

Összegzés

A szülés utáni fájdalmak többsége a szervezet természetes regenerációjának része, és néhány naptól néhány hétig fokozatosan enyhül. A megfelelő sebápolás, a pihenés, a helyes testtartás, a fokozatos mozgás és szükség esetén a szoptatás mellett is alkalmazható fájdalomcsillapítók jelentősen javíthatják a közérzetet.

Fontos azonban, hogy a fájdalom mértéke ne akadályozza az édesanyát a mindennapi tevékenységekben. Ha a panaszok szokatlanul erősek, romlanak vagy új tünetek jelennek meg, mielőbbi orvosi vizsgálat javasolt. A gyermekágy nemcsak a baba, hanem az édesanya gyógyulásának időszaka is, ezért a megfelelő fájdalomcsillapítás és támogatás a felépülés fontos része.