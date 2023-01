Combnyaktörés: műtét utáni teendők és gyógyulás

A combnyaktörés utáni gyógyulás minden esetben hosszú folyamat, de szerencsés esetben, és persze a szorgalmas gyógytornázás, a tehermentesítési időszak betartása esetén akár teljes felépülésre is lehet számítani.

A műtét utáni időszak

Műtét után nagyon hamar megkezdődhet a gyógytorna, a végtagok passzív mozgatása. A műtét utáni napon már felkelhet a beteg az ágyából, majd 2-3 nappal a műtét után járókeret segítségével megkezdődhet a járás is. Ebben a szakaszban csak a végtag önsúlyával lehet terhelni a végtagot. Ez azt jelenti, hogy az egészséges lábra és a két karra támaszkodva lehet sétálni, de a törött végtaggal éppen csak érinteni lehet a talajt.

Figyelni kell arra, hogy nem szabad keresztbe tenni a lábakat, magas térdhajlítást végezni, befelé fordítani az operált lábat. Fontos, hogy csak magasított széken lehet ülni, a WC-t is ilyenkor meg kell emelni.

A kórházból jellemzően 6-10 nap után térhet haza a beteg. Otthon további 6-8 hétig csak járókerettel tehermentesítve közlekedhet a páciens, majd szépen fokozatosan meg lehet kezdeni a terhelést: először könykmankóval, majd csak egy bottal. A combnyaktörés lassan gyógyul, fontos a türelem, a gyógytorna és rehabilitáció otthon még hónapokig zajlik.

Videó WebNővér: séta járókerettel

Kilátások, gyógyulási esélyek

A pertrochanter törések esetén (amikor a törés a combnyak alsó részén, a combcsont határán következik be) sokkal jobb, gyorsabb gyógyulással számolhatunk. A szorgalmas gyógytornázás, a tehermentesítési időszak betartása esetén akár teljes felépülésre is számíthatunk. Természetesen fontos tényező a beteg kora is, amely sokban befolyásolja a kimenetet.

A mediális combnyaktörések (a törés a combnyak felső részén, a combfej határán következik be) gyógyulási hajlama ezzel szemben sokkal csekélyebb. Tekintettel a rosszabb vérellátásra, gyakran jön létre a törött területen, vagy a combcsont fejében csontelhalás vagy álízület. Ilyenkor a beteg fájdalma folyamatos, panaszai állandóak.

Ha a csavarozás után 2-3 hónappal sem indul meg a csontképződés a törésben, el kell távolítani az elhalt combfejet, nem marad más megoldás, mint a csípőprotézis beültetés. Ez egy lényegesen nagyobb műtéti terhelést jelentő eljárás, ez után már nem várható el a teljes rehabilitáció. Bizonyos mozgásformák élethosszig kerülendők maradnak a művi ízület miatt, de a felépülést követően nyugodtan lehet majd kerékpározni, úszni, sétálni is a protézissel.

Ki kell-e venni a fém csavarokat, szegeket? Nem! Maradhatnak életfogytiglan, hacsak nem lazulnak ki. Amennyiben valamelyik csavar kilazulását észlelik, azt érdemes eltávolítani. Ilyenkor mérlegel a traumatológus, hogy van-e szükség másik fém behelyezésére, vagy sem.

