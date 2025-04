Az időskori csípőfájdalom jellemző okai

A csípőfájdalom időskorban gyakori panasz, amelyet leggyakrabban kopásos ízületi elváltozások vagy csontritkulás okoz. Mivel a fájdalom jelentős mozgáskorlátozottsággal járhat, érdemes minél előbb tenni ezen kórképek megelőzéséért.

Csípőízületi kopás (arthrosis)

Az ízületi kopás az életkorral párhuzamosan egyre gyakrabban jelentkező kórkép. Bár sokszor már fiatalabb felnőtteknél megjelenik, idős életkorban kisebb-nagyobb mértékben már mindenkit érint. Bármelyik ízületben kialakulhat a kopás, a térd, a váll, a boka, a kéz és a gerinc mellett gyakori a csípőkopás. Váltakozó erősségű fájdalommal, duzzanattal, a mozgathatóság csökkenésével jár.

Az ízületi kopás nem fordítható vissza, ezért kezelése fájdalomcsillapítókkal történhet, illetve fontos a folyamat romlásának lassítása, megállítása. Ez történhet porcerősítőkkel, gyógytornával, rendszeres mozgással a csípőízületet körbevevő izmok erősítése céljából, az esetleges túlsúly csökkentésével, gyógyfürdők segítségével. Előrehaladott esetben csak a csípőprotézis beültetése javíthat tartósan a panaszokon.

Csontritkulás és csípőtáji csonttörések

A kor előrehaladtával hormonális okok miatt a csontok anyagcseréje a leépítés irányába tolódik el. A csontok szerkezete egyre gyengébb lesz, kialakul a csontritkulás (osteoporosis). Elegendő egy kisebb esés vagy akár enyhe megterhelés, például lehajlás vagy köhögés is, aminek törés a következménye. A csontritkulással összefüggő törések leggyakrabban a csípőben, a csuklóban vagy a gerincben fordulnak elő. A csípőtáji törések közül a leggyakoribb a combnyaktörés, ami éles fájdalommal jár, a beteg gyakran nem tud lábra állni.

Férfiakat és nőket egyaránt érint, de a legnagyobb kockázata az idősebb nőknek van. Megelőzésben az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás segíthet, leginkább nagy sétákat szoktunk javasolni csontritkulás ellen. Ha már kialakult az elváltozás, gyógyszeres kezelésre van szükség.

Nőknél a menopauza után kétévente érdemes DEXA vizsgálatot végezni. Ezzel a vizsgálattal meg tudják határozni a csontok sűrűségét, időben el lehet kezdeni szükség esetén a gyógyszeres kezelést.

Szeptikus ízületi gyulladás

A csípőízület gyulladását olykor a véráramon keresztül a test egy másik részén található baktériumtelepről származó fertőzés is okozhatja. Akkor is előfordulhat, ha ízületbe hatoló sérülést szenved a beteg, így kerül a baktérium az ízületbe. Leginkább az ízületekbe és csontokba beültetett idegen anyagokon (protézis, csontműtét rögzítése, csavarozás, lemezelés) tud telepeket képezni a baktérium. A betegség leginkább az idősebb, protézisbeültetésen átesett vagy operált egyénekben fordul elő. Mindig szakorvosi ellátást igényel, gyakran műtétet tesz szükségessé.

Bármely életkorban előforduló okok

Míg az ízületi kopással és a csontritkulással összefüggő csípőfájdalmak szoros kapcsolatot mutatnak az életkorral és kifejezetten gyakori okok időskorban, léteznek olyan kórképek is, amelyek minden életkorban jelentkezhetnek, így időskorban is. Természetesen a korábbi életkorban jelentkező, ám időskorban is megmaradó okok is okozhatják a csípőfájást.

Daganatos eredetű fájdalom - A csontokat, porcot, bőr alatti kötőszövetet érintő daganatok bármely életkorban előfordulhatnak. Korai stádiumban okoznak panaszt, jellemzőjük a fájdalom éjszakai fokozódása.

Húzódások - Jellemzően a hirtelen, bemelegítés nélküli megerőltető erőkifejtés okozza, sport vagy fizikai munka közben. A rossz mozdulat hatására azonnal jelentkezik a fájdalom, de az egyszerű húzódás pihentetés és hűtés segítségével orvosi ellátás nélkül is gyorsan gyógyul.

Íngyulladás vagy ízületi hártya gyulladás - Az inakban (tendinitis) és az ízület felszíni hártyájának gyulladása (synovitis) ugyancsak fájdalommal és mozgásbeszűküléssel járhat. Leggyakrabban az ízület túlerőltetése, az állapotnak nem megfelelő terhelése váltja ki. Ez gyakran a nem túl intenzív, de tartós, monoton terhelést jelenti.