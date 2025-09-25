Vérnyomáskiugrás, hirtelen vérnyomás-emelkedés

A magas vérnyomás (hipertónia) napjaink egyik leggyakoribb népbetegsége. Ám nem csak a tartósan fennálló értékek jelentenek gondot: sokaknál időnként hirtelen kiugró vérnyomásértékek is jelentkezhetnek. Ezek a „vérnyomásrohamok” ijesztő tünetekkel járhatnak, és súlyos szövődményekhez vezethetnek, ha nem kezeljük megfelelően.

De mit is értünk pontosan vérnyomáskiugrás alatt, mi állhat a háttérben, és mikor kell orvoshoz fordulni?

Mi számít vérnyomáskiugrásnak?

Az ideális vérnyomásértékek általában 120/80 Hgmm körül mozognak. Emelkedett vérnyomásról 130/85 Hgmm fölött, magas vérnyomásról 140/90 Hgmm felett beszélünk.

Vérnyomáskiugrásnak azt nevezzük, amikor a vérnyomás hirtelen, rövid időn belül nagymértékben megemelkedik, gyakran 180/100 Hgmm vagy ennél magasabb értékig.

Ez különösen veszélyes lehet, mert a szervezet nem tud alkalmazkodni a gyors változáshoz, így nagyobb a szövődmények kockázata, mint a tartós, de mérsékelten magas értékeknél.

Mi okozhat hirtelen vérnyomás-emelkedést?

A vérnyomáskiugrásnak számos oka lehet, ezek közül néhány ártalmatlan, mások viszont komoly betegséget jelezhetnek.

Leggyakoribb kiváltó tényezők:

Stressz, idegi megterhelés – heves érzelmi reakció, düh, szorongás.

– heves érzelmi reakció, düh, szorongás. Fizikai megterhelés – hirtelen erőkifejtés, túl intenzív edzés.

– hirtelen erőkifejtés, túl intenzív edzés. Életmódbeli tényezők – nagy mennyiségű koffein, energiaital, alkohol, dohányzás.

– nagy mennyiségű koffein, energiaital, alkohol, dohányzás. Gyógyszerek hatása – bizonyos szerek (pl. szteroidok, orrcseppek, fogamzásgátlók) vérnyomás-emelkedést okozhatnak.

– bizonyos szerek (pl. szteroidok, orrcseppek, fogamzásgátlók) vérnyomás-emelkedést okozhatnak. Gyógyszerek kihagyása – a vérnyomáscsökkentő szerek elfelejtése, rendszertelen szedése.

– a vérnyomáscsökkentő szerek elfelejtése, rendszertelen szedése. Fájdalom, láz, fertőzés – ezek önmagukban is emelik a vérnyomást.

– ezek önmagukban is emelik a vérnyomást. Másodlagos okok – vesebetegségek, hormonális zavarok (pl. pajzsmirigy-túlműködés, mellékvese-daganat), alvási apnoe.

Gyakran előfordul, hogy a vérnyomáskiugrás okát nem lehet pontosan meghatározni – ilyenkor úgynevezett esszenciális hipertóniáról beszélünk.

Milyen tünetek jelezhetik a vérnyomáskiugrást?

A vérnyomás hirtelen emelkedése sokféle panaszt okozhat. Ugyanakkor fontos tudni: egyeseknél teljesen tünetmentesen zajlik, így csak a vérnyomásmérő mutatja a magas értéket.

Gyakori tünetek:

erős fejfájás, főleg tarkótájon

szédülés, bizonytalanságérzés

látászavar, homályos látás, „villanások”

mellkasi szorítás, szívritmuszavar érzése

légszomj, fulladás

fülzúgás

orrvérzés

izzadás, nyugtalanság, remegés

Súlyos esetben neurológiai tünetek is jelentkezhetnek: zsibbadás, féloldali gyengeség, beszédzavar, zavartság. Ezek stroke gyanúját vetik fel, és azonnali sürgősségi ellátást igényelnek.

Milyen veszélyeket hordoz a vérnyomáskiugrás?

A hirtelen magas vérnyomás nem csupán kellemetlen, hanem életveszélyes állapothoz is vezethet.

Lehetséges szövődmények:

Agyvérzés, stroke – a magas nyomás miatt megrepedhetnek az agyi erek vagy vérrög zárhatja el őket.

– a magas nyomás miatt megrepedhetnek az agyi erek vagy vérrög zárhatja el őket. Szívinfarktus – a szív ereinek terhelése hirtelen keringési zavart okozhat.

– a szív ereinek terhelése hirtelen keringési zavart okozhat. Ritmuszavarok – a szív elektromos működése zavart szenvedhet.

– a szív elektromos működése zavart szenvedhet. Veseelégtelenség – a vesék érzékenyen reagálnak a magas vérnyomásra.

– a vesék érzékenyen reagálnak a magas vérnyomásra. Aortadissectio – a főverőér falának megrepedése, ami életveszélyes állapot.

Különösen nagy a kockázat, ha a vérnyomás 180/120 Hgmm fölé emelkedik. Ilyenkor hipertenzív krízisről beszélünk.

Mit tegyünk, ha hirtelen magas lesz a vérnyomás?

Maradjunk nyugodtak – a pánik tovább emeli a vérnyomást. Mérjük meg a vérnyomást – lehetőleg többször, pár perc különbséggel. Helyezkedjünk el kényelmesen – üljünk vagy feküdjünk le, kerüljük a fizikai terhelést. Szedjük be a gyógyszert – ha orvos által előírt vérnyomáscsökkentő van kéznél. Kerüljük a további koffein, alkohol fogyasztását. Figyeljük a tüneteket – ha mellkasi fájdalom, látászavar, beszédzavar, bénulás jelentkezik, azonnal mentőt kell hívni.

Mikor kell sürgősen orvoshoz fordulni?

Vérnyomás 180/120 Hgmm fölött .

. Ha a magas vérnyomáshoz mellkasi fájdalom, légszomj, látás- vagy beszédzavar, bénulás társul.

társul. Ha a beteg zavart, eszméletét veszti.

Ha a tünetek nem enyhülnek rövid pihenés és gyógyszerbevétel után.

Ilyenkor nem szabad várni: azonnali sürgősségi ellátás szükséges.

Hogyan előzhetjük meg a vérnyomáskiugrást?

A legfontosabb a tudatos vérnyomáskontroll és a rendszeres gyógyszerszedés.

Megelőző lépések:

Összegzés

A hirtelen vérnyomáskiugrás ijesztő, de nem ritka jelenség. Bár sokszor átmeneti és ártalmatlan, bizonyos esetekben életveszélyes állapotot jelezhet. Ezért mindig komolyan kell venni, különösen akkor, ha 180/120 Hgmm fölötti értékekről vagy súlyos tünetekről van szó.

A megelőzés kulcsa a rendszeres gyógyszerszedés, az egészséges életmód és a tudatos önellenőrzés. Ha pedig mégis bekövetkezik a vérnyomáskiugrás, a nyugalom, a gyors vérnyomásmérés és a megfelelő teendők betartása életet menthet.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus