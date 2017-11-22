Élet szívelégtelenséggel - Hasznos tudnivalók és életmódtanácsok
A szívelégtelenség kezeléséhez folyamatos párbeszédre van szükség Ön és orvosa között. Tartsa be az orvosa utasításait az étrend, az életmód és a gyógyszerek terén, hiszen ez az Ön érdeke.
Nagyon sok esetben a szívelégtelenség visszafordíthatatlan folyamat, azonban a kezelés javíthat a tüneteken, és hosszabb életet eredményezhet. Orvosával együttműködve életét kényelmesebbé tudja tenni. Figyeljen oda a szervezetére és arra, hogy hogyan érzi magát, ossza meg orvosával azt is, ha jobban, azt is, ha rosszabbul van. Így orvosa pontosan tudni fogja, hogy milyen kezelés a legjobb az Ön számára.
Mit tegyünk és mit ne szívelégtelenség esetén?
Orvos-beteg kommunikáció
Ne féljen orvosának kérdéseket feltenni a szívelégtelenséggel való életvitellel kapcsolatosan. Az alábbiakban olvasható tanácsok megfontolásával hatékonyabban tud együttműködni orvosával:
- Gyakran a pangásos szívelégtelenségben szenvedő betegek arra panaszkodnak, hogy fáradtan ébrednek, mivel éjszaka vízszintesen fekve nehezükre esik a légzés, illetve gyakran fel kell éjszaka kelniük, hogy a gyógyszerek miatt keletkezett nagyobb mennyiségű vizeletet kiürítsék. Beszélje meg továbbá orvosával, hogy a gyógyszerek más időpontban történő bevételével könnyebben el lehetne-e érni az éjszaka átalvását. A diuretikumok délelőtt való bevételével csökkenthető az éjszakai vizelés miatt való felkelések száma.
- Pontosan vezesse, hogy milyen gyógyszereket szed: Készítsen egy listát arról, hogy milyen gyógyszer(eke)t szed, milyen mennyiségben és hányszor, és ezt a listát minden új orvosnak mutassa meg. Legyen Önnél mindig ez a lista.
- Minden reggel mérje meg testtömegét az első reggeli vizeletürítés után, reggeli előtt, a mért adatokat jegyezze fel és ezt a naplót vigye magával orvosához. A testsúly hirtelen növekedése a folyadékvisszatartás egyik jele lehet. Ha testtömege napi egy kilogrammnál nagyobb növekedést mutat, mindenképpen szóljon orvosának, mert ez azt jelenti, hogy szervezete folyadékot tart vissza, ezért orvosa megemelheti a diuretikumok mennyiségét.
- Vezesse vérnyomási értékeit. Gondolja végig, érdemes lenne-e venni egy megbízható vérnyomásmérőt otthonra. Mérje rendszeresen vérnyomását, és naplószerűen vezesse, majd ezt a füzetet vigye magával orvosához.
- Írja le kérdéseit. Mielőtt orvosát felkeresi, állítson össze egy listát az Önt foglalkoztató, illetve aggasztó kérdésekkel kapcsolatosan. Például biztonságos-e a szexuális élet az Ön számára? A legtöbb ember a szívelégtelenség mellett is teljes biztonsággal élhet szexuális életet, ha a betegség kezelve van.
- Tisztázza a dolgokat. Mindenképpen győződjön meg arról, hogy pontosan érti, mi az, amit az orvosa mondott Önnek.
- A szívelégtelenség kezeléséhez elengedhetetlen a folyamatos párbeszéd Ön és orvosa között. Legyen őszinte, amikor nem tartja be az orvosa utasításait az étrend, az életmód vagy a gyógyszerek terén. Orvosa tanácsot tud Önnek adni a megfelelő útra való visszatérést illetően.
Életmód
A szívelégtelenség tüneteit számos életmód-változtatás enyhítheti és a betegség előrehaladása is lassítható. Az alábbi változtatásokat érdemes megfontolnia:
- Az éjszakai alvás megkönnyítése érdekében párna, ék vagy ágyrács segítségével kb. 45 fokos szögben megemelt felsőtesttel aludjon, és lefekvés előtt kerülje a nagy étkezéseket.
- Hagyja abba a dohányzást! A dohányzás károsíthatja az ereket, csökkenti a vérben az oxigénszintet, és gyorsítja a szívfrekvenciát. Ha Ön dohányzik, kérje orvosa segítségét a leszokáshoz, javasoljon dohányzásleszokást támogató programot.
- Korlátozza a nátriumbevitelt. A nátrium a só egyik alkotóeleme. A túl sok só folyadékvisszatartáshoz vezethet, ami szívére többletterhet róhat, légszomjat, bokadagadást, alszári ödémát okozva. A szívelégtelenségben szenvedő betegeknek 2000 mg-nál kevesebb só bevitelére van csak szükségük. Nagyon fontos, hogy figyeljen oda, milyen sóhelyettesítő szert használ. Bizonyos sót pótló sók más alkotóelemek keverékét is tartalmazzák. Előfordulhat, hogy a megfelelően sós íz elérése miatt több sópótlót fog használni, ezáltal esetleg még nagyobb nátriumbevitelt eredményezve. Mindemellett nagyon sok sópótló kálium-kloridot tartalmaz. A túl sok kálium-klorid a vesebetegségek, illetve bizonyos szívelégtelenség kezelésére szolgáló gyógyszerek együttszedésével ártalmas lehet. Dietetikus segítségével próbálja meg egy olyan egészséges, alacsony sótartalmú diéta kidolgozását, melyet különösebb megerőltetés nélkül be tud tartani.
- Tartsa meg egészséges testsúlyát. Amennyiben pedig Ön túlsúlyos, kérjen segítséget egy dietetikustól a megfelelő fogyási program kidolgozása végett.
- Korlátozza a zsír- és koleszterinbevitelt. A magas nátriumtartalmú ennivalók kerülése mellett korlátozza a telített zsírok és a koleszterin bevitelét. A magas zsír- és koleszterintartalmú étrend a koszorúsér-betegség egyik rizikófaktora, ami aztán szívelégtelenséget okozhat.
- Kerülje az alkoholt és korlátozza a folyadékbevitelt. Az alkoholfogyasztás közvetlenül károsíthatja a szívizmot és növelheti az aritmiák kialakulásának kockázatát. Ezek az állapotok tovább rontják a már meglévő szívelégtelenséget. Az alkohol mindemellett kölcsönhatásba léphet bizonyos, a szívelégtelenségre szedett gyógyszerrel. Ha Ön szívelégtelenségben szenved, teljes alkoholtilalom javasolt. Ha súlyos a szívelégtelensége, orvosa javasolhatja a folyadékbevitel korlátozását is.
- Mozogjon rendszeresen. Korábban a szívelégtelenségben szenvedő betegeket eltiltották a rendszeres testedzéstől. De a mérsékelt testedzés a test többi részét egészséges, edzett állapotban tartja, ezáltal csökken a szívizom terhelése. A tornaprogram elkezdése előtt feltétlenül beszéljen orvosával a legmegfelelőbb program kiválasztása érdekében. Egy vizsgálat eredményei szerint a gyaloglás biztonságos és a szívelégtelenség bizonyos tüneteit javítja.
- Nézzen utána, nincs-e a helyi kórházban szívrehabilitációs program, hogyha van, érdeklődjön, hogyan csatlakozhatna ehhez.
- Csökkentse a stresszt. Amikor szorong vagy valamin bosszankodik, szíve gyorsabban ver, és Ön mélyebbeket lélegzik. Mindezek ronthatják a szívelégtelenséget, mivel a betegség miatt a szívnek már így is, a rendes szívfrekvencia mellett is nehézséget jelent a szervezet igényeinek kielégítése. Próbálja meg csökkenteni a stresszt az életében. Pihentesse a szívét, relaxáljon, próbáljon meg lepihenni délután vagy emelje meg a lábait, amikor csak lehetséges.
Forrás: WEBBeteg összeállítás
Orvos szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus