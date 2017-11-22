Élet szívelégtelenséggel - Hasznos tudnivalók és életmódtanácsok

A szívelégtelenség kezeléséhez folyamatos párbeszédre van szükség Ön és orvosa között. Tartsa be az orvosa utasításait az étrend, az életmód és a gyógyszerek terén, hiszen ez az Ön érdeke.

Nagyon sok esetben a szívelégtelenség visszafordíthatatlan folyamat, azonban a kezelés javíthat a tüneteken, és hosszabb életet eredményezhet. Orvosával együttműködve életét kényelmesebbé tudja tenni. Figyeljen oda a szervezetére és arra, hogy hogyan érzi magát, ossza meg orvosával azt is, ha jobban, azt is, ha rosszabbul van. Így orvosa pontosan tudni fogja, hogy milyen kezelés a legjobb az Ön számára.

Mit tegyünk és mit ne szívelégtelenség esetén?

Orvos-beteg kommunikáció

Ne féljen orvosának kérdéseket feltenni a szívelégtelenséggel való életvitellel kapcsolatosan. Az alábbiakban olvasható tanácsok megfontolásával hatékonyabban tud együttműködni orvosával:

Gyakran a pangásos szívelégtelenségben szenvedő betegek arra panaszkodnak, hogy fáradtan ébrednek, mivel éjszaka vízszintesen fekve nehezükre esik a légzés, illetve gyakran fel kell éjszaka kelniük, hogy a gyógyszerek miatt keletkezett nagyobb mennyiségű vizeletet kiürítsék. Beszélje meg továbbá orvosával, hogy a gyógyszerek más időpontban történő bevételével könnyebben el lehetne-e érni az éjszaka átalvását. A diuretikumok délelőtt való bevételével csökkenthető az éjszakai vizelés miatt való felkelések száma.

Pontosan vezesse, hogy milyen gyógyszereket szed: Készítsen egy listát arról, hogy milyen gyógyszer(eke)t szed, milyen mennyiségben és hányszor, és ezt a listát minden új orvosnak mutassa meg. Legyen Önnél mindig ez a lista.

Minden reggel mérje meg testtömegét az első reggeli vizeletürítés után, reggeli előtt, a mért adatokat jegyezze fel és ezt a naplót vigye magával orvosához. A testsúly hirtelen növekedése a folyadékvisszatartás egyik jele lehet. Ha testtömege napi egy kilogrammnál nagyobb növekedést mutat, mindenképpen szóljon orvosának, mert ez azt jelenti, hogy szervezete folyadékot tart vissza, ezért orvosa megemelheti a diuretikumok mennyiségét.

Vezesse vérnyomási értékeit. Gondolja végig, érdemes lenne-e venni egy megbízható vérnyomásmérőt otthonra. Mérje rendszeresen vérnyomását, és naplószerűen vezesse, majd ezt a füzetet vigye magával orvosához.

Írja le kérdéseit. Mielőtt orvosát felkeresi, állítson össze egy listát az Önt foglalkoztató, illetve aggasztó kérdésekkel kapcsolatosan. Például biztonságos-e a szexuális élet az Ön számára? A legtöbb ember a szívelégtelenség mellett is teljes biztonsággal élhet szexuális életet, ha a betegség kezelve van.

Tisztázza a dolgokat. Mindenképpen győződjön meg arról, hogy pontosan érti, mi az, amit az orvosa mondott Önnek.

A szívelégtelenség kezeléséhez elengedhetetlen a folyamatos párbeszéd Ön és orvosa között. Legyen őszinte, amikor nem tartja be az orvosa utasításait az étrend, az életmód vagy a gyógyszerek terén. Orvosa tanácsot tud Önnek adni a megfelelő útra való visszatérést illetően.

Életmód

A szívelégtelenség tüneteit számos életmód-változtatás enyhítheti és a betegség előrehaladása is lassítható. Az alábbi változtatásokat érdemes megfontolnia:

Az éjszakai alvás megkönnyítése érdekében párna, ék vagy ágyrács segítségével kb. 45 fokos szögben megemelt felsőtesttel aludjon, és lefekvés előtt kerülje a nagy étkezéseket.

érdekében párna, ék vagy ágyrács segítségével kb. 45 fokos szögben megemelt felsőtesttel aludjon, és lefekvés előtt kerülje a nagy étkezéseket. Hagyja abba a dohányzást! A dohányzás károsíthatja az ereket, csökkenti a vérben az oxigénszintet, és gyorsítja a szívfrekvenciát. Ha Ön dohányzik, kérje orvosa segítségét a leszokáshoz, javasoljon dohányzásleszokást támogató programot.

A dohányzás károsíthatja az ereket, csökkenti a vérben az oxigénszintet, és gyorsítja a szívfrekvenciát. Ha Ön dohányzik, kérje orvosa segítségét a leszokáshoz, javasoljon dohányzásleszokást támogató programot. Korlátozza a nátriumbevitelt. A nátrium a só egyik alkotóeleme. A túl sok só folyadékvisszatartáshoz vezethet, ami szívére többletterhet róhat, légszomjat, bokadagadást, alszári ödémát okozva. A szívelégtelenségben szenvedő betegeknek 2000 mg-nál kevesebb só bevitelére van csak szükségük. Nagyon fontos, hogy figyeljen oda, milyen sóhelyettesítő szert használ. Bizonyos sót pótló sók más alkotóelemek keverékét is tartalmazzák. Előfordulhat, hogy a megfelelően sós íz elérése miatt több sópótlót fog használni, ezáltal esetleg még nagyobb nátriumbevitelt eredményezve. Mindemellett nagyon sok sópótló kálium-kloridot tartalmaz. A túl sok kálium-klorid a vesebetegségek, illetve bizonyos szívelégtelenség kezelésére szolgáló gyógyszerek együttszedésével ártalmas lehet. Dietetikus segítségével próbálja meg egy olyan egészséges, alacsony sótartalmú diéta kidolgozását, melyet különösebb megerőltetés nélkül be tud tartani.

A nátrium a só egyik alkotóeleme. A túl sok só folyadékvisszatartáshoz vezethet, ami szívére többletterhet róhat, légszomjat, bokadagadást, alszári ödémát okozva. A szívelégtelenségben szenvedő betegeknek 2000 mg-nál kevesebb só bevitelére van csak szükségük. Nagyon fontos, hogy figyeljen oda, milyen sóhelyettesítő szert használ. Bizonyos sót pótló sók más alkotóelemek keverékét is tartalmazzák. Előfordulhat, hogy a megfelelően sós íz elérése miatt több sópótlót fog használni, ezáltal esetleg még nagyobb nátriumbevitelt eredményezve. Mindemellett nagyon sok sópótló kálium-kloridot tartalmaz. A túl sok kálium-klorid a vesebetegségek, illetve bizonyos szívelégtelenség kezelésére szolgáló gyógyszerek együttszedésével ártalmas lehet. Dietetikus segítségével próbálja meg egy olyan egészséges, alacsony sótartalmú diéta kidolgozását, melyet különösebb megerőltetés nélkül be tud tartani. Tartsa meg egészséges testsúlyát. Amennyiben pedig Ön túlsúlyos, kérjen segítséget egy dietetikustól a megfelelő fogyási program kidolgozása végett.

Korlátozza a zsír- és koleszterinbevitelt. A magas nátriumtartalmú ennivalók kerülése mellett korlátozza a telített zsírok és a koleszterin bevitelét. A magas zsír- és koleszterintartalmú étrend a koszorúsér-betegség egyik rizikófaktora, ami aztán szívelégtelenséget okozhat.

A magas nátriumtartalmú ennivalók kerülése mellett korlátozza a telített zsírok és a koleszterin bevitelét. A magas zsír- és koleszterintartalmú étrend a koszorúsér-betegség egyik rizikófaktora, ami aztán szívelégtelenséget okozhat. Kerülje az alkoholt és korlátozza a folyadékbevitelt. Az alkoholfogyasztás közvetlenül károsíthatja a szívizmot és növelheti az aritmiák kialakulásának kockázatát. Ezek az állapotok tovább rontják a már meglévő szívelégtelenséget. Az alkohol mindemellett kölcsönhatásba léphet bizonyos, a szívelégtelenségre szedett gyógyszerrel. Ha Ön szívelégtelenségben szenved, teljes alkoholtilalom javasolt. Ha súlyos a szívelégtelensége, orvosa javasolhatja a folyadékbevitel korlátozását is.

Az alkoholfogyasztás közvetlenül károsíthatja a szívizmot és növelheti az aritmiák kialakulásának kockázatát. Ezek az állapotok tovább rontják a már meglévő szívelégtelenséget. Az alkohol mindemellett kölcsönhatásba léphet bizonyos, a szívelégtelenségre szedett gyógyszerrel. Ha Ön szívelégtelenségben szenved, teljes alkoholtilalom javasolt. Ha súlyos a szívelégtelensége, orvosa javasolhatja a folyadékbevitel korlátozását is. Mozogjon rendszeresen. Korábban a szívelégtelenségben szenvedő betegeket eltiltották a rendszeres testedzéstől. De a mérsékelt testedzés a test többi részét egészséges, edzett állapotban tartja, ezáltal csökken a szívizom terhelése. A tornaprogram elkezdése előtt feltétlenül beszéljen orvosával a legmegfelelőbb program kiválasztása érdekében. Egy vizsgálat eredményei szerint a gyaloglás biztonságos és a szívelégtelenség bizonyos tüneteit javítja.

Korábban a szívelégtelenségben szenvedő betegeket eltiltották a rendszeres testedzéstől. De a mérsékelt testedzés a test többi részét egészséges, edzett állapotban tartja, ezáltal csökken a szívizom terhelése. A tornaprogram elkezdése előtt feltétlenül beszéljen orvosával a legmegfelelőbb program kiválasztása érdekében. Egy vizsgálat eredményei szerint a gyaloglás biztonságos és a szívelégtelenség bizonyos tüneteit javítja. Nézzen utána, nincs-e a helyi kórházban szívrehabilitációs program , hogyha van, érdeklődjön, hogyan csatlakozhatna ehhez.

, hogyha van, érdeklődjön, hogyan csatlakozhatna ehhez. Csökkentse a stresszt. Amikor szorong vagy valamin bosszankodik, szíve gyorsabban ver, és Ön mélyebbeket lélegzik. Mindezek ronthatják a szívelégtelenséget, mivel a betegség miatt a szívnek már így is, a rendes szívfrekvencia mellett is nehézséget jelent a szervezet igényeinek kielégítése. Próbálja meg csökkenteni a stresszt az életében. Pihentesse a szívét, relaxáljon, próbáljon meg lepihenni délután vagy emelje meg a lábait, amikor csak lehetséges.

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Orvos szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus