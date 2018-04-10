A nyirokcsomók szerepe

A nyirokcsomók a nyirokrendszer részét képezik. A nyirokrendszer felelős részint a szövetközti folyadék vénás rendszerbe történő visszavezetéséért, részint pedig immunrendszerünk bázisa.

A nyirokcsomók mint a nyirokrendszer részei

A vérerekből folyadék áramlik a szövetekbe, biztosítva azok sejtjeinek tápanyagellátását. Ennek a folyadéknak egy része visszakerül a vérkeringésbe, másik, a szövetekben maradó részét pedig a nyirokerek szállítják el folyamatosan, és vezeti vissza összegyűjtve a vérkeringésbe. A nyirokrendszerünk az érrendszerünkhöz hasonlóan hálózzák be testünket, egyes szakaszai adott anatómiai régiók nyirokkeringését biztosítják.

A nyirokkeringésbe bekerülhetnek olyan kórokozók, sejttörmelékek vagy daganatos sejtek, amelyek ellen a szervezet immunrendszerének védekeznie kell. A nyirokrendszer épp ezért az immunvédelem fontos része: immunszervekben történik a fehérvérsejtek termelése és érése (csontvelő, csecsemőmirigy), más immunszervek (lép, mandula, nyirokcsomók) pedig a fehérvérsejtek aktiválódásának és szaporodásának, az immunválasz kialakulásának a helyszínei.

A nyirok folyamatosan áramlik a nyirokereken keresztül, melyek mentén a szervezet számos pontján nyirokcsomók helyezkednek el. A csomókon áthaladva a fehérvérsejtek (főleg limfociták) érzékelik a kórokozót vagy más kóros anyagot, és felveszik azok ellen a küzdelmet.

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A nyirokcsomók elhelyezkedése

A nyirokcsomók a nyirokerek mentén elhelyezkedő, bab alakú, normál állapotban puha tapintatú szervek, melyek nagy számban tartalmaznak az immunvédelemben kiemelkedően fontos fehérvérsejteket. Testszerte megtalálhatóak a fejtől a térdhajlatokig. Számuk 500-600 körüli a szervezetben, többnyire csoportosan helyezkednek el. Méretük eltérő, egyes csomók gombostűfejnyiek.

Egy részük az emberi test felszínéhez közel, éppen ezért tapintható formában helyezkedik el, mely sokat segíthet az egyes nyirokcsomóbetegségek elsőkörű diagnosztizálásában is. Más nyirokcsomók mélyen helyezkednek el, ezek többnyire képalkotó diagnosztikai módszerekkel vizsgálhatóak.

A főbb nyirokcsomócsoportok:

Fej-nyaki régió: áll alatt, állkapocs alatt, elülső és hátsó nyaki nyirokcsomók, fül előtt és mögött, tarkótájon, kulcscsont fölött.

Mellkasi régió, felső végtagok: hónalji nyirokcsomók, kulcscsont alatt, könyökhajlat, illetve a mélyebben fekvő mellüregi nyirokcsomók.

Hasi és medencei területen: a kismedencei szervek, belek, hasi aorta, véna mentén számos mélyen fekvő nyirokcsomó található.

Alsó végtag: lágyéki nyirokcsomók (combhajlat), térdhajlati nyirokcsomók.

Felépítésük

A nyirokcsomók rendelkeznek egy külső kötőszövetes tokkal, egy vagy több oda- és egy elvezető apró nyirokérrel, egy külső, tömöttebb (kéreg), és egy belső, lazább (velő) rendszerrel, melyek közt egy átmeneti (parakortikális) zóna található.

A nyirokcsomó kérgi-, velő- és parakortikális állományában különféle immunsejtek (T- és B-limfociták, makrofágok) találhatók. A kötőszövetes tok apróbb, vékonyabb rostokkal nyúlik be a nyirokcsomó belsejébe, bonyolult hálózatot alkotva, és elősegítve a nyirokcsomó üregrendszerének kialakítását. Ez az üregrendszer, illetve az itt jelen levő sejtek egy része segít a nyirokcsomóba bekerülő nyirokfolyadék szűrésében, a testidegen anyagok „kiemelésében”, és az ellenük történő immunvédekezés megindításában.

A nyirokcsomók működése

A nyirokcsomóban található fehérvérsejtek felismerik az üregrendszerben kiszűrt idegen anyagokat, szükség esetén aktiválódnak és szaporodásnak indulnak.

A különböző fehérvérsejtek az immunvédekezés különböző formáiban vesznek részt. A B-limfociták ellenanyagokat termelő plazmasejtekké alakulhatnak, a T-limfociták közvetlenül pusztítják a fertőzött vagy kóros sejteket, falósejtek (fagociták, például makrofágok) bekebelezik és lebontják a kórokozókat, sejttörmelékeket és egyéb idegen anyagokat.

Amikor az immunsejtek aktiválódnak és gyorsan szaporodni kezdenek, a nyirokcsomók mérete növekedésnek indul. Attól függően, hogy adott kórok éppen az immunrendszer tartós aktiválódását, bizonyos immunsejtek szaporodását, vagy éppen a kötőszövetes állomány burjánzását idézi elő, a nyirokcsomó szerkezetének meghatározott részei „nagyobbodnak” meg, mely alapos képalkotó vizsgálattal és/vagy biopsziát követő szövettani vizsgálattal pontosabban megállapítható. Ezzel elkülöníthető, hogy a nyirokcsomó-megnagyobbodást valamilyen fertőzés idézte elő vagy daganatos betegség áll a háttérben.

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A nyirokcsomók megbetegedései

A nyirokcsomó-megnagyobbodás önmagában nem betegség, sőt akár megbetegedés nélkül is bekövetkezhet, ugyanakkor léteznek a nyirokcsomókat érintő kórképek. A leggyakoribb a nyirokcsomó-gyulladás, ami leggyakrabban fertőzéses eredetű. A nyirokcsomó-gyulladás megnagyobbodott és fájdalmas nyirokcsomókat idéz elő, de a megnagyobbodásnak nem feltétlenül a gyulladás az oka.

A nyirokrendszer daganatos megbetegedéseit limfómáknak nevezzük, továbbá gyakran alakul ki nyirokcsomó metasztázis távoli szervek daganatainak (mellrák, tüdőrák, melanoma) áttéteként.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Lesznyák Judit, csecsemő- és gyermekgyógyász