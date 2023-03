Mi állhat az orrszárazság hátterében?

Sokszor egy teljesen egyszerűnek tűnő probléma, mint az orr szárazsága, más néven rhinitis sicca, jelentősen csökkentheti komfortérzetünket. Ilyenkor az orron keresztüli lélegzetvétel égő, feszítő érzéssel jár együtt, emellett az orr váladéka beszárad, pörkösödhet, viszkető érzés is megjelenhet.

Orrfújáskor az esetleg berepedő orrnyálkahártya miatt orrvérzést is tapasztalhatunk. Az orrszárazság növelheti a kórokozók iránti fogékonyságot. Észrevétlenül a szájon át való lélegzésre állunk át, ám ez nem a legjobb megoldás. Ekkor a hideg levegő - felmelegedés és szűrés nélkül, melyet egyébként az egészséges orrnyálkahártya és csillószőrei elvégeznének - áramlik be az alsó légutakba, aminek következménye akár mandula-, gége- vagy hangszálgyulladás is lehet.

A krónikus, három hétnél tovább tartó orrszárazság esetén érdemes orvoshoz fordulnunk, mert pl. krónikus sebek is kialakulhatnak az orrban. Ha a probléma tartósan fennáll, a háttérben akár orrsövényferdülés vagy orrpolip is állhat, melyek kezeléséhez műtétre lehet szükség.

Mi okozhatja az orrszárazságot?

Sok esetben egészen egyszerű dolgok, amiken könnyű változtatni:

Nem megfelelő páratartalom

Ősszel és télen a fűtött lakások levegője meleg, száraz, ami az orrnyálkahártyát is könnyen kiszáríthatja. Nyáron a légkondicionáló alkalmazásának lehet ilyen hatása.

Télen a belső levegő párásításához a fűtőtestekre helyezett, vízzel teli edény, vagy párásító készülék segíthet. A lakásban tartott növények is hozzájárulhatnak a beltéri klíma javításához és a páratartalom növeléséhez. Az optimális páratartalom 40-60% között van, e fölött már beindul a penészesedés.

Kevés folyadékbevitel

Ha nem fogyasztunk elegendő mennyiségű folyadékot, az orr váladéktermelő képessége csökken. Ez 1,5-2 liter folyadékot jelent naponta. Az alkohol és a koffein szárít, ezért ezek fogyasztását csökkentsük.

Megfázás és allergia

Az orrnyálkahártya kiszáradását okozhatja a megfázások, vagy allergiás rhinitis miatti gyakori orrfújás is. Az előbbi panaszokra alkalmazható orrspray-kben, orrcseppekben lévő hatóanyagok, és a bennük levő benzalkónium-klorid tartósítószer is kiválthatja az orr szárazságát. Ilyenkor érdemes tartósítószert nem tartalmazó orrspray-t, vagy tengervizet, dexpantenolt is tartalmazó orrspray-t alkalmazni. Az előbbi nedvesíti az orrnyálkahártyát, utóbbi pedig védi.

Bizonyos gyógyszerek

Ugyancsak kiválthatja az orr szárazságát az allergiaellenes belsőleges gyógyszerek szedése (antihisztaminok), és a megfázás elleni összetett gyógyszerekben lévő dekongesztánsok is. Az antiallergiás orrspray-k, melyek szteroidot tartalmaznak, szintén kiszáríthatják az orrnyálkahártyát, és égő érzést okozhat alkalmazásuk. Ilyenkor érdemes párhuzamosan izotóniás, tengervizes orrspray-t alkalmazni.

Külső hatások

Szerepet játszhat az orrszárazság kialakulásában számos külső hatás, például cigarettafüst, ez azokra is káros lehet, akik passzív dohányosok. Ugyanígy orrszárazságot okozhatnak egyes tisztítószerek, akár egy fürdőszobai vagy konyhai tisztítószer az arra érzékenyeknél, festékek, hígítók gőze, de akár parfümök is.

A levegőben lévő erős füst, vagy szálló pornak való kitettség is kiszáríthatja a nyálkahártyát. Itt különösen érzékeny csoport a nagyvárosokban sokat biciklizők, pl. a futárok. E mellett különösen intenzív a cement orrnyálkahártya-károsító hatása.

Hormonális változások

Nőknél a változókori hormonális változások hatására is jelentkezhet nyálkahártya-szárazság. A menopauza idején sok változás történik a női szervezetben, az egyéb tünetek mellett megjelenő orrszárazság esetén gondolni kell erre a lehetőségre is.

Betegség tünete is lehet

Az orrszárazság bizonyos betegségek kísérő tüneteként is jelentkezhet: a Sjögren-szindróma autoimmun betegség, mely az immunrendszer hibás működése miatt alakul ki. Általános nyálkahártya-szárazságot okoz például a szájban, szemekben, de az orrban is.

Mit tehetünk, hogy ne alakuljon ki a tünet, vagy hogy csökkentsük?

Az orr öntisztító mechanizmusának támogatása a legfontosabb. Az orrnyálkahártya mindig nedves legyen. Ha hideg idő közeledik és hajlamosak vagyunk az orrszárazságra, nedvesítsük orrunkat tengervizes orrspray-vel akár naponta több alkalommal is, mellékhatások nélkül használható.

Kerüljük a kiváltó tényezőket, mint füstös, poros környezet. Ilyenkor jó megoldás lehet az orröblítés, de különösen kell figyelni, hogy csak az orröblítőhöz adott kitasakolt port oldjuk fel az előírt vízmennyiségben. A víz vagy a gyógyszertárban kapható desztillált víz legyen, vagy a csapvizet 1-2 perc forralás után alkalmazhatjuk a porok feloldására. Az alkalmazott oldat hőmérséklete testhőmérsékletű legyen. A patikákban kapható izotóniás sóoldatok is megfelelnek orröblítésre. Orröblítéssel eltávolítjuk a szennyeződéseket is.

Ne használjuk a nátha kezelésére alkalmazható orrspray-ket, orrcseppeket 7 napnál tovább!

Mit tegyünk, ha már kialakult az orrszárazság?

A fentieken kívül az orrnyálkahártya regenerálására alkalmazhatunk A- és E-vitamin-tartalmú orrcseppet, mely gyógyszer, de az orvostechnikai eszközök között is találhatunk hialuronsavat tartalmazó orrspray-t, dexpantenolt tartalmazó orrkenőcsöt, valamint nátrium-kloridot és nátrium-hidrogénkarbonátot tartalmazó orrkenőcsöt, mely a nedvesítésre és a pörkök oldására alkalmas.

Tartós orrszárazság esetén szükséges fül-orr-gégészeti vizsgálat elvégzése. A vizsgálat előtt érdemes átgondolni a közelmúltban vagy folyamatosan szedett gyógyszereinket, a nemrégiben lezajlott betegségeket, egyéb panaszokat is, és az orvosnak beszámolni ezekről. A vizsgálat után a kezelés az eredmény tükrében folytatódhat, egyénre szabottan.

Fontos A száraz orr önmagában is okozhat orrvérzéseket, ha azonban ez a kellemetlen tünet gyakran ismétlődik, feltétlenül ellenőriztetni kell vérnyomásunkat, mert a tünetek magasvérnyomás-betegség jelei is lehetnek!

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész