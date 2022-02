Milyen tünetek alapján gyanakodhatunk fül-orr-gégészeti problémákra?

A fül-orr-gégészet a fül, az orr- és melléküregei, a szájüreg, a garat, a gége, a nyálmirigyek, valamint a nyaki régió lágyrészeinek, illetve csontos képleteinek vizsgálatával, az ezeket a területeket érintő betegségek diagnosztizálásával és kezelésével foglalkozó szakterület. Az imént felsorolt szervek megbetegedései nagyon gyakoriak és bármilyen korú és nemű embert érinthetnek.

A fül-orr-gégészeti megbetegedéseknél sokféle tünet jelentkezhet. Az alábbiakban felsoroljuk a legjellemzőbbeket, melyek érzékelése esetén mielőbb keressünk fel fül-orr-gégészeti magánrendelést a megfelelő kezelés és az esetleges szövődmények megelőzése érdekében.

a fül, az orr, a garat és a gége akut vagy krónikus gyulladásai, fájdalmai, lázas állapot, (torokgyulladás, torokfájás),

hallászavarok, halláscsökkenés, fülzúgás, füldugulás,

szédülés, egyensúlyzavarok,

horkolás,

nyelési zavarok, szájszárazság,

hangképzési zavarok, rekedtség, tartós köhögés,

mandulamegnagyobbodás,

hosszabb ideje fennálló orrváladékozás, orrdugulás, akadályozott orrlégzés,

allergiás tünetek, gyakori tüsszögés,

ismeretlen eredetű daganatok, duzzanatok.

Mikor keressünk fel fül-orr-gégészt?

Ha a fentebb említett panaszokat észleli magán, mindenképpen azt javasoljuk, hogy keressen fel fül-orr-gégészeti szakrendelést.

Akkor is érdemes fül-orr-gégészhez fordulnia, ha korábban már diagnosztizáltak Önnél fül-orr-gégészeti betegséget vagy háziorvosa vélelmez ilyen jellegű problémát. Bizonyos esetekben indokolt lehet a korábbi diagnózis megerősítése vagy pontosítása.

Egyes betegségeknél több szerv is érintett lehet, és komplex kezelésre van szükség. Emiatt gyakran szükség van társszakmák képviselőinek bevonására (pl. neurológus, belgyógyász, kardiológus, stb.). Ennek megfelelően érdemes olyan magánrendelést választani, ahol lehetőség nyílik arra, hogy több szakember bevonásával betegségét komplex módon, a lehető legnagyobb hatékonysággal, kifejezetten személyre szabottan lehessen kezelni.

Milyen betegségekkel foglalkozik a fül-orr-gégész?

A következőkben a legfontosabb fül-orr-gégészeti betegségeket fogjuk felsorolni.

A fül legfontosabb betegségei:

fülzsírdugó, füldugulás, hallójáratba került idegentest, fülzúgás, fülcsengés, halláscsökkenés, nagyothallás,

fülkürthurut,

idegi eredetű halláscsökkenés,

külső hallójáratgyulladás,

akut vagy krónikus középfülgyulladás,

szédülés, egyensúlyzavar,

fül előtti sipoly.

Az orr legfontosabb betegségei:

nátha,

orrsövényferdülés,

alvási apnoé,

szaglásvesztés,

orrpolipok,

orrvérzés,

orrmandula-megnagyobbodás.

Garat- és gégebetegségek:

akut és krónikus torok- és mandulagyulladás,

akut és krónikus gégegyulladás,

gégepolip, gégepapilloma, gégerák,

krupp.

Mi történik a fül-orr-gégészeti szakrendelésen?

A fül-orr-gégészeti szakrendelésen első lépésként a páciens alapos kikérdezése, a kórelőzmény felvétele történik. Ennek során a szakorvos rákérdez a beteg által tapasztalt panaszokra, azok jellegére, illetve hogy azok mióta állnak fenn. Fontos kitérni a korábbi betegségekre is. Az aktuális betegség szempontjából szintén lényeges, hogy a kezelőorvos ismerje a páciens családi hátterét az örökletes kórképek miatt, de szintén hasznos a munkahelyi körülmények ismerete, ami ugyancsak hatással lehet egyes betegségek (pl. halláscsökkenés) kialakulására. Végül a gyógyszerszedési szokásokra, a jelenleg és korábban szedett gyógyszerekre is rá fognak kérdezni. Az első konzultációnak részét képezi a fizikális vizsgálat is, melynek során többek között az egyes szervek megtekintése, megtapintása történik.

A későbbiekben a pontos diagnózis felállításához szükség lehet további vizsgálatok elvégzésére, de erről részletesen fogja tájékoztatni Önt szakorvosa.

A diagnózis felállítását követően alaposan tájékoztatják a gyógyszeres, vagy ha szükséges, a műtéti kezelés pontos menetéről, az Ön ezzel kapcsolatos teendőiről, valamint megjelölik – amennyiben indokolt – a kontrollvizsgálat időpontját is.

Hogyan készüljek fel az első fül-orr-gégészeti szakorvosi vizsgálatra?

Mind az Ön, mind a kezelőorvos közös érdeke, hogy a lehető legtöbb és legpontosabb információ álljon rendelkezésre annak érdekében, hogy a diagnózis minél előbb elkészülhessen, és a lehető legmegfelelőbb kezelést mielőbb el lehessen kezdeni. Ezért azt javasoljuk, hogy az első vizsgálat előtt írja le részletesen, hogy a tünetei mióta állnak fenn, pontosan hogyan jelentkeznek. Szintén érdemes feljegyzést készíteni a korábban és a jelenleg is szedett gyógyszereiről, étrend-kiegészítőiről.

Végül meg kell említeni a korábbi betegségekről készült zárójelentések, laboreredmények, ultrahangos, szövettani és egyéb vizsgálatok eredményeit tartalmazó dokumentumokat is. Ha ezek rendelkezésére állnak, vigye magával, ugyanis szintén sokat segíthetnek a pontos diagnózis felállításában és a leginkább egyénre szabott kezelés kiválasztásában.

Milyen fül-orr-gégészeti vizsgálatokra lehet szükség a diagnózis felállításához?

A teljesség igénye nélkül megemlítjük a legfontosabb vizsgálati eszközöket, amelyek a szakorvos segítségére lehetnek a diagnózis felállításakor.

A fül vizsgálatának eszközei:

Fültölcsér

A megfelelő méretű fültölcsér segítségével nemcsak a fülkagyló és a mögöttes régió, hanem a külső hallójárat és a dobhártya is megtekinthető. Előfordulhat, hogy ezt fülzsír, gyulladásos váladék, idegentest akadályozza, ilyenkor először ezt kell eltávolítani fülmosással, szívóval vagy egyéb eszközzel.

Mikroszkóp vagy otoszkóp

Ha szabad szemmel nem egyértelmű képet kap a szakorvos a megtekintett területről, akkor a mikroszkóp vagy otoszkóp segíthet.

Tympanometer

A dobüregi nyomásviszonyokról, a dobüreg állapotának helyzetéről ad tájékoztatást.

Hallásvizsgálat

Segítségével megállapítható a halláscsökkenés, halláskárosodás mértéke, illetve eredete is.

Az orr vizsgálatának eszközei:

Orrtükrözés

Az orrüregek, az orrkagylók és az orrsövény, illetve az orrnyálkahártya és ezek elváltozásainak vizsgálatára szolgáló eszköz. Végzése során szükséges esetben váladékleszívás vagy szövettani vizsgálat miatt fontos mintavétel is történhet.

Endoszkópia

A pontosabb diagnózis érdekében endoszkópos vizsgálatot is elrendelhet kezelőorvosa, melynek segítségével jól láthatóvá válik az orrgarati régió, a fülkürt szájadéka és az orrmandula is. Érzéstelenítés előzi meg, az eszköz pedig lehet merev vagy rugalmas kialakítású is.

Röntgen

Leginkább az orrmelléküreget érintő panaszok, elváltozások vizsgálatára használják.

A garat és a gége vizsgálatának eszközei:

Nyelvlapoc

A szájüreg, a nyelv, nyelvalatti területek, torok, torokmandulák megtekintésének, vizsgálatának egyik fontos eszköze. Az orrmandula szemrevételezése kis tükörrel történik. Szükséges esetben váladékvétel is történik.

Gégetükrözés

Egy nyeles tükör segítségével megtekinthetővé válik a garat alsó része, a nyelvgyök, qa gégefedő, a hangszalagok és a légcső bevezető szakasza is. Szükség lehet érzéstelenítő alkalmazására a vizsgálat gördülékenyebb elvégzése érdekében.

Nyakvizsgálat

A nyak vizsgálata többek között a helyi nyirokcsomók, a nyálmirigyek, valamint a pajzsmirigy miatt fontos. Ez tapintásos vizsgálatot, illetve szükséges esetben ultrahangvizsgálatot is jelenthet.

Egyéb vizsgálati lehetőségek

A fentieken túl a szakorvos elrendelheti még egyéb képalkotó vizsgálatok (CT, MRI) elvégzését, de szükség lehet laborvizsgálatokra (pl. vérvizsgálat, szövettani vizsgálat) is.

Szerző: Dr. Móri István Péter

Forrás: https://www.oktogonmedical.hu/ful-orr-gegeszet