Az orrszárazság okai és kezelése

A száraz orrnyálkahártya minden lélegzetvételnél feszítő érzése nemcsak kellemetlen, de számos egészségügyi problémához is vezethet: gyakori orrvérzés jelentkezhet, a betegek fogékonyabbá válhatnak a fertőzésekre. Kialakulásának okairól, megelőzéséről és kezeléséről dr. Augusztinovicz Monika, allergológus, fül-orr-gégész orvost kérdeztük.

Véd, melegít, tisztít

Az orron keresztül belélegzett levegőt a gazdag érhálózattal ellátott nyálkahártya felmelegíti, a csillószőrök pedig megtisztítják. A kiszűrt szennyezőanyagokat és kórokozókat a nyálkahártya által termelt váladék távolítja el az orrüregből, mely köhögéskor, tüsszentéskor távozik vagy hátul a garatba észrevétlenül lecsorog. Ha ez a folyamat bármilyen okból nem tud megvalósulni, a szájlégzés veszi át a helyét. A szájlégzésnek azonban számos kellemetlen szövődménye lehet. Ha a hideg levegő melegítés és tisztítás nélkül jut az alsóbb légutakba, annak könnyen mandula-, gége-, hangszálgyulladás lehet a következménye – figyelmeztet dr. Augusztinovicz Monika.

Mi okozhat orrszárazságot?

Télen a fűtött lakások levegője meleg, száraz, ami az orrnyálkahártyát is könnyen kiszáríthatja. Nemcsak a külső, de a hidratálás belső hiánya is okozhat orrszárazságot. Ha nem iszunk elegendő mennyiségű folyadékot, az orr váladéktermelő képessége is csökken.

A túlzásba vitt orrcsepphasználat gyakori kiváltó ok. A készítmények hatására az orrnyálkahártya erei összehúzódnak, a termelt váladék mennyisége csökken. Mindez kedvez nátha esetén, de az előírtnál gyakrabban, vagy hosszabb ideig alkalmazva az orrcseppek az orrnyálkahártya duzzanatát, szárazságát okozhatják.

Bizonyos gyógyszerek – például a nátha, allergia kezelésében is használt – dekongesztánsok, antihisztaminok szedése is száríthatja az orrnyálkahártyát.

Az orrszárazság bizonyos betegségek kísérő tüneteként is jelentkezhet: a Sjögren-szindróma autoimmun betegség, mely általános nyálkahártya-szárazságot okoz például a szájban, szemekben, orrban is. A száraz orr önmagában is okozhat orrvérzéseket, ha azonban ezek az epizódok gyakran ismétlődnek, feltétlenül ellenőriztesse vérnyomását, mert a tünetek magas vérnyomás betegség jelei is lehetnek!

Nőknél a hormonális változások hatására is jelentkezhet nyálkahártya szárazság. A menopauza egyéb tüneteivel együtt jelentkező orrszárazság esetén gondolni kell erre a lehetőségre is.

Tanácsok a kezeléshez

Tartós orrszárazság esetén szükséges fül-orr-gégészeti vizsgálat elvégzése, az egyéb betegségek kizárására – javasolja a föl-orr-gégész. A vizsgálat előtt érdemes átgondolni a közelmúltban, vagy folyamatosan szedett gyógyszereket, lezajlott betegségeket, egyéb panaszokat is. A vizsgálat után a kezelés az eredmény függvényében folytatódhat, egyéntől függően. Általánosságban javasolható, hogy a panaszok kezeléséhez fontos a folyadékpótlás, ez legalább 1,5-2 l folyadékot jelent naponta. Az alkohol és a koffein szárít, ezek fogyasztását kerüljük vagy legalább csökkentsük. A belső levegő nedvesítéséhez beszerezhetünk párásító készüléket, vagy ennek hiányában a fűtőtestekre helyezett, vízzel teli edény is jó szolgálatot tehet párologtatás céljából.

A tengervizes orrspray naponta több alkalommal is, mellékhatások nélkül használható az orrnyálkahártya nedvesítésére. Az orrmosás nemcsak a panaszok enyhítésében segít, de segítségével megtisztíthatjuk az orrüreget a kórokozóktól, szennyeződésektől is. Fontos, hogy orrmosáshoz csak erre a célra kifejlesztett készüléket és fiziológiás sóoldatot használjunk. Nézzük át a rendszeresen szedett gyógyszereinket, ha van köztük olyan, ami orrszárazságot okozhat, konzultáljunk kezelőorvosunkkal a cseréjéről.

(Fül-orr-gége Központ - Dr. Augusztinovicz Monika, allergológus, fül-orr-gégész)