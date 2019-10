Az orrnyálkahártya gombás fertőzése

Az orrüreg és melléküregeinek nyálkahártyája közvetlenül ki van téve a környezeti hatásoknak, így ezek a hatások és a mikrobák különféle elváltozásokat okozhatnak, akár gombák is megtelepedhetnek rajta. Cikkünkben az orrnyálkahártya gombás fertőzéséről (FRS (Fungal RhinoSinusitis) olvashat.

Az egészséges orrnyálkahártya aktív, csillószőrös transzportja a felületén megtapadt szennyeződést folyamatosan az orrgarat felé tereli, ezért a fertőzések leggyakrabban azokban az esetekben alakulnak ki, amikor a táptalajként funkcionáló nedvesség az üregekben pang. A gombák fertőzőképessége általában csekély, így a fertőzés súlyossága és az immunrendszer kompetenciája fordítottan arányos. Fentieken kívül a gombák is termelnek a sejtfelszíni fehérjékhez hasonló anyagokat, így allergiás reakciókat is okozhat az alapvetően ártalmatlan gombák megjelenése.

Nem invazív formák

1. Helyi gombás kolonizáció

Különösen operált, de egyéb okokból csökkent nyálkatranszporttal rendelkező (de jó immunrendszerű) betegek pörkökkel fedett orrüregében gyakran lehet fölfedezni gombafonalakat is. Ez többnyire ártalmatlan, a hámszövet felszínén található gombafonalakat jelent, ami enyhe panaszokat okoz. Az orrüreg öblítésével célszerűen eltávolítandó.

2. Fungal ball (mycetoma, aspergilloma) – gombafonalakat tartalmazó elváltozás az arcüregben (illetve akár más orrmelléküregben)

A fentiekhez hasonló, gyakran idegentestek (pl. az arcüregbe bejutó fogászati tömőanyag) felszínén megtelepedő, nem patogén módon viselkedő, az üreget végül kitöltő, de a falait nem destruáló gombás massza (kásás-barnás=peanut butter, esetleg agyagszerű), mely sebészi (endoszkópos) eltávolítást igényel. Nagyon ritkán az immunrendszer gyengülése (pl. szervtranszplantáció miatti kezelés) kapcsán agresszívabbá válik, a környező csontokba terjed. Érdekes módon közép- vagy időskorú nők betegsége, míg minden más gombás fertőzés inkább férfiakban fordul elő.

3. Allergiás, gombás orr- és melléküreg-gyulladás (AFRS (Allergic Fungal RhinoSinusitis))

Kompetens immunrendszerű, többnyire orrpolipos betegekben helyi allergiás reakciót képesek kiváltani a pangó nyákban megtelepedő környezeti gombák. Az IgE-mediálta, valószínűleg III. típusú (immunkomplex) allergiás reakció invázió nélkül sűrű, gumiszerű, nehezen szívható váladékkal kelti föl a szakorvos figyelmét a lehetőségre. Hosszas fönnállása során az üreget kitöltő massza a csontos falakat képes széttolni, elvékonyítani. Terápiája sebészi, hiszen a polipok eltávolítása a pangást megszünteti, így a gombák táptalaja kiüríthető, a reakció csökken, illetve megszűnik.

Invazív formák

1. Krónikus invazív gombás melléküreg-gyulladás

Közepes immunrendszeri érintettség (pl. AIDS, súlyos cukorbetegség) esetén a melléküregekben megtelepedő gombák (nagyrészt Aspergillus fumigatus) a nyálkahártya alá, esetenként a kisebb erekbe terjedve a környező csontokat is károsítják. A betegek minimum 3 hónapja fönnálló, az orrot körülvevő csontok deformáltságával összefüggő, kívülről is látható vagy funkcionális (pl. látás-, szemmozgászavarok) tünetekkel jelentkeznek. Terápiája sebészi, a gombás szövetmassza eltávolítása elsődleges, a szisztémás gombaellenes kezelés kiegészítésként szükséges. Alfaja az Indiában, Pakisztánban, Szudánban és Szaúd-Arábiában észlelt granulomatózus, krónikus, invazív melléküreg-gyulladás, amely lényegében csak a szövettani képében különbözik a fentiektől, illetve a kórokozó gomba is eltérő (Aspergillus flavus), de a klinikum lényegében megegyezik.

2. Akut invazív (nekrotizáló, fulmináns) gombás melléküreg-gyulladás

Súlyos immundefektusokban, igen ritkán észlelhető betegség az erekbe (akár a fejben, nyakon lévő nagy verőerekbe és visszerekbe) törő agresszív gombás fertőzéssel. Napok, órák alatt súlyos tünetekkel, kiterjedt szöveti elhalással jár, gyakran halálos kimenetelű. Nagyon korai stádiumban elvégzett széles sebészi föltárás, gyakran az érintett oldali szemgolyó eltávolításával csekély eséllyel életmentő lehet. (Főként Aspergillus és Mucor fajok okozzák.)

Összefoglalás

Mint látható, a környezetünkben megtalálható gyakran hasonló vagy azonos gombák a melléküregekbe jutva az immunrendszer reakciójától függő betegségeket okozhatnak az orrmelléküregekben. Az enyhe formáktól a súlyosabb formák felé haladva a betegségek incidenciája (gyakorisága) csökken. Különösen érintettek lehetnek az operált, polipos és immuneltéréssel rendelkező betegek. A tünetek mindenképpen fül-orr-gégészeti kivizsgálást és képalkotó eljárásokat (CT, MRI) igényelnek, a diagnózis birtokában szinte minden esetben sebészi eltávolítás szükséges. A szakmai társaságok napjainkban sem egységesek a fenti nomenklaturát illetően, várhatóan azonban a későbbiekben az alapkutatási és a klinikai adatok szaporodásával talán többet és pontosabbat fogunk tudni a fentiek patomechanizmusáról és sikeres terápiájáról.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Zaránd Rajmund, fül-orr-gégész