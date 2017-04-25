Az orrpolip: okok, tünetek, kezelés és megelőzés

Az orrpolip az orrüreg és/vagy az orrmelléküregek nyálkahártyájának krónikus gyulladása nyomán kialakuló jóindulatú elváltozás. Nemcsak az orrdugulás, a nehezített levegővétel miatt okozhat kellemetlenséget, hanem szövődményeket is okozhat, ezért gyanúja esetén érdemes fül-orr-gégészhez fordulni.

Mi hajlamosít az orrpolip kialakulása?

Az orrpolipok légúti allergiákban szenvedők körében a leggyakoribbak, az esetek mintegy harmadában allergiás eredetű. Az allergiás nátha (rinitisz, allergiás nyálkahártya-gyulladás) során a levegő pollenjei vagy bizonyos vegyszerek ingerlik az orrnyálkahártyát, ekkor az váladékot választ ki. Az ismétlődő ingerek hatására a nyálkahártya néhol elváltozik, polippá alakul.

Az aszpirinre és más nemszteroid-gyulladásgátlókra érzékeny betegekben az állapot gyakran fordul elő asztmával és orrpoliphoz vezető krónikus orrmelléküreg-gyulladással együtt. E három tünet együttesét Samter-triásznak nevezik.

A polipok kialakulásához az allergián kívül hozzájárulhat bármilyen, krónikus orrnyálkahártya-gyulladással járó kórkép. Ilyen a gyakori, nem megfelelően kezelt vagy krónikus arcüreg-gyulladás, hajlamosító tényező az orrsövényferdülés, illetve más irritáció, pl. a légszennyezettség is.

Az orrpolipok gyermekekben a cisztás fibrózis nevű betegség szövődményeként is gyakran alakulnak ki. Családon belüli halmozódás is megfigyelhető, gyakoribb azoknál, akik szüleit is érintette.

Az orrpolip tünetei

Az orrpolipra - kezdetben csak az egyik orrfélben jelentkező - orrdugulás, az orr szelelésével kapcsolatos kellemetlenség hívja fel a figyelmet. Az allergiás rinitiszben szenvedők sokszor azonban úgy megszokják az orrdugulást, hogy észre sem veszik a lassan, fokozatosan növekvő orrpolip kialakulását. Az orrdugulás alvási problémák, fejfájás formájában is jelentkezhet.

Az orrpolip azonban nemcsak az orr szelelésének nehezítettsége miatt okozhat kellemetlenséget, hanem szövődményként kiterjedtebb gyulladást is okozhat. A növekvő polipok könnyen elzárhatják az orrmelléküregek nyílásait, így a termelődő váladék nem tud azokból kiürülni. Ha bármely folyadék csapdába kerül a szervezetben, és nem tud szabadon ürülni, előbb-utóbb elfertőződik. A következmény az orrmelléküreg-gyulladás, amely az allergiás rinitisz gyakori szövődménye. Ekkor a fejben tapasztalt teltségérzés, a szaglás csökkenése vagy teljes elvesztése, és fejfájás lehetnek a fő tünetek. Amennyiben a lezárt orrmelléküreg felülfertőződik, fájdalom, láz, néha orrvérzés jelentkezik.

Az orrpolipoknak rengeteg alakja lehetséges: kerek, csepp alakú, de leggyakrabban szabálytalan. Növekedés közben leggyakrabban könnycsepp alakúak, majd a növekedés befejeztével olyan alakúak és felszínűek lesznek, mint egy héjától megfosztott, halványrózsaszín szőlőszem. Általában több is kialakul. Azt az állapotot, amikor az orrüreg polipokkal kitöltött, orrpolipózisnak hívják.

Fogalomtár Allergén - bármely olyan anyag, amely csupán az arra érzékenyeket (allergiásokat) irritálja

Asztma - olyan krónikus betegség, amely a légutak falainak gyulladásából fakad

Polipózis - a test bármely területén többszörös polipok kialakulása

Orrmelléküreg - nyálkahártyával bélelt légtartó üregek összessége a szem körül és az orrban; szerepük van az orr tisztulásában, a hangképzésben rezonátor térként szerepelnek, egyúttal az arc kontúrjának kialakításában is részt vesznek.

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Az orrpolip diagnózisa

Az orrpolipok (polypus nasi) fül-orr-gégészeti szakvizsgálat során igazolhatók. A vizsgálat első lépéseként az orvos egy orrtükör segítségével egyszerű betekintéssel tájékozódik. Kisebb, főleg felül és hátul lévő polipok elrejtőzhetnek a vizsgáló elől, de további vizsgálatokkal azonosíthatók. Esetenként a fül-orr-gégész, a duzzadt orrnyálkahártya gyógyszeres lohasztása mellett dönt. Ilyenkor néhány percre gyógyszerrel átitatott tampont helyez az orrüregbe a vizsgálat előtt. Az orrüreg endoszkóppal történő áttekintése is hatékony.

Ha az orvos az elsődleges vizsgálat során polipot talál, a továbblépés iránya az egyéb tünetektől függően többféle lehet. Ha a betegnek allergiás tünetei is szoktak lenni vagy ha a családjában előfordul allergiás betegség, sor kerülhet allergológiai vizsgálatokra is.

Egyszerűbb esetekben, első lépcsőben a gyógyszeres kezeléssel érdemes kísérletet tenni és nem feltétlenül szükségesek további vizsgálatok. CT-vizsgálat elsősorban akkor válhat fontossá, ha műtétre kerül sor. A CT az orrpolip pontos méretének és elhelyezkedésének megállapításához, a műtét megtervezéséhez szükséges, de javasolhatja az orvos a melléküregekben lévő polip kizárása céljából is.



Orrpolipok

Gyermekeknél gyakran diagnosztizálható egy speciális polipfajta, a szinte mindig csak egy oldalon növekvő antrochoanalis orrpolip, amelynek kezelése eltérhet az allergiás eredetű polipokétól.

Hogyan kezelik az orrpolipot?

Az orrpolip kezelése során először meg lehet próbálni helyi és szisztémás szteroidkezeléssel és allergiaellenes gyógyszerekkel kezelni az orrpolipot. Az orrüreg és a melléküregek fertőzései nyálkahártya-összehúzó hatású orrcseppekkel és antibiotikumokkal kezelhetők, ajánlható a sós vizes orröblögetés is.

Ha a gyógyszeres kezelés nem jár sikerrel és a panaszok nem kontrollálhatók, műtéti úton el kell távolítani a polipokat, ezzel lehetővé téve az orrmelléküregek felé vezető járatok megfelelő szellőzését is. Az orrüregi polipok eltávolítása (polipektómia) helyi érzéstelenítés mellett vagy altatásban történhet.

Ezt a beavatkozást ma már endoszkóppal végzik, ami a hagyományos technikáknál kíméletesebb, kevesebb szövődménnyel és kisebb megterheléssel jár. Az endoszkópos polipektómia, azaz polipkimetszés (FESS) során az orvos egy speciálisan erre szolgáló eszközzel nem egyben, hanem apró darabonként szinte lereszeli az elváltozást (lásd a lenti videót). Az endoszkóp folyamatos, nagy felbontású képét egy monitoron követve a beavatkozás jól kontrollálható. A műtét során előforduló vérzést viszonylag egyszerű csillapítani.

Ameddig az allergiás irritáció vagy a polipot okozó gyulladásos tényező továbbra is fennáll, az orrpolipok a sikeres műtétet követően is visszatérhetnek. Szakirodalmi adatok szerint orrüregi polipektómia után a betegek 60 százalékánál visszatértek az orrpolipok, és a betegek 47 százaléka esetében volt javasolt az ismételt műtét. A polipok kiújulási aránya asztmás betegek esetében magasabb.

Videó: az orrpolip eltávolítása (polipektómia)

A szteroidokra nem reagáló, műtét után kiújuló súlyos esetek kezelésére létezik biológiai terápiás hatóanyag (dupilumab), ami a gyulladást fenntartó immunológiai folyamatok gátlásával hatékony az orrnyálkahártya-gyulladással összefüggő, kiújuló polipok ellen.

Egyéb lehetőségek "Hallottam arról, hogy a polipot le is tudják fagyasztani. Arra lennék kíváncsi, hogy ez hogyan működik." Dr. Zaránd Rajmund, fül-orr-gégész válasza az orvos válaszol rovatban

Megelőzhető-e az orrpolip kialakulása?

Mivel az orrpolip legtöbbször az allergiás rinitisz következménye, az allergiás rinitisz kezelése – amely az új terápiás lehetőségek mellett egyszerűen megtehető – megakadályozhatja az orrpolipok kialakulását. Aszpirin okozta orrpolipózis esetén minden aszpirintartalmú gyógyszert kerülni kell. Mindez a kiújulás megelőzésének szempontjából is fontos.

Az orrnyálkahártyát lohasztó szereket hosszú távon (egy héten túl) nem érdemes használni, mert tartós alkalmazásuk az allergiához hasonló állapotot idéz elő, hozzászokás alakulhat ki: ez az "orrcseppfüggőség". A bizonyos orrspray-k vagy orrcseppek használata által okozott rinitisz medikamentóza nevű betegséget jóval nehezebb kezelni, mint az allergiás rinitiszt.

A kezeletlen orrpolip szövődményei

Az orrpolip sok esetben okoz szövődményeket. Jellegzetes panasz az alvási apnoe (éjszakai, alvászavarral járó légzéskimaradás), az asztmás roham, valamint a vérrögök kialakulása. A legtöbb esetben mégis orrmelléküreg-gyulladással, vagy szemfertőzéssel fordulnak orvoshoz. A nem megfelelően ellátott orrpolip nyomán kialakuló fertőzések súlyos esetben akár agyhártyagyulladást is kiválthatnak.

Az orrpolipok létrejöttének és a kezelést követő kiújulásának megelőzése érdekében érdemes nagyobb gondot fordítani a rendszeres kézmosásra és tisztálkodásra. Orrmosó kannát érdemes alkalmazni, illetve sokat számít a levegő párásítása is. A szövődmények elkerülése érdekében, mindenképp kezelni kell a meglévő allergiás betegségeket és az asztmát is. A dohányfüst és bizonyos vegyi anyagok belélegzése állapotromláshoz vezethetnek.

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Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Lengyel Csongor, fül-orr-gégész, fej- és nyaksebész

Aktualizálta: Dr. Reinhardt István