Foghúzás után - A fogorvos tanácsai

Foghúzás után, amikor - valljuk be - fájdalmat okoznak, az ember alig várja, hogy kívül legyen az ajtón. Egyes orvosoknál a kezünkbe nyomnak egy cetlit, amin a legfontosabbak rajta vannak, de mi van, ha nem voltunk ilyen szerencsések?

Bölcsességfog: foghúzás és gyógyulás Milyen a bölcsességfog növekedése, az azzal járó tünetek kezelése? Mit tehetünk, ha az otthoni kezelés nem használ? Mi tehet a fogorvos, illetve a szájsebész? Mi a teendő a bölcsességfog kihúzása után?

Bölcsességfog: foghúzás és gyógyulás

A kapott tampont 15 percig kell szorítanunk fogaink között, hogy minél hamarabb elálljon a vérzés. Ez alapesetben egy órán belül megtörténik. A zsibbadás alatt csak folyadékot szabad fogyasztani, abból is inkább a buborékmenteset válasszuk.

A foghúzás helyét szívogatni és öblögetni tilos, hiszen ilyenkor egy vérdugó képződik az eltávolított fog helyén, és ha ezt kimossuk, a gyógyulást késeltetve egy fájdalmas gyulladás alakul ki a seb helyén, amit nagyon nagy fájdalom kísér. Nem kell megijedni, ha a seb sárgás-szürkés színnel gyógyul, ez a szájban teljesen normális.

Tejterméket, illetve tömény alkoholt a foghúzás után, 2 napig nem szabad fogyasztani. Nehéz fizikai munkát se végezzünk, és ide tartozik az edzés mellőzése is, legalább 2 napig. Főleg, ha a fogeltávolítás a felső állcsontban történt, hiszen az arcüreg közelsége miatt akár az meg is nyílhat, ilyen esetben és felülfertőzi az arcüregét is.

Ezt úgy veszi észre, hogy ha megfújja az orrát, szelelést érez, vagy a sebnél buborék képződik, ebben az esetben azonnal fogorvoshoz, de leginkább szájsebészhez kell forduljon, hogy bezárják a nyílást, és emellett azonnal antibiotikumos kezelést kell kezdeni.

Az arc a húzás után duzzadhat, amit jegeléssel, hideg vizes borogatással lehet enyhíteni, természetesen kívülről.

Hirdetés A Neuropátia Centrumok megtekintéséhez, kérjük kattintson ide!

Foghúzás után is erős fájdalom "Eltávolították a jobb felső 5-ös gyökérkezelt fogam, mert nagyon fájt. Azóta eltelt lassan három hét és a fájdalom nem szűnik, hanem fokozódik. Kérem, írja meg, mit tegyek!"

Dr. Katona Pál, fogszakorvos, dento-alveoláris szájsebész válasza az Orvos válaszol rovatban

A fájdalom foghúzás után természetes

Az érzéstelenítő hatásának elmúlásakor fellépő kellemetlen érzés természetes. Fájdalom esetén nyugodtan vegyen be fájdalomcsillapítót.

Ha antibiotikumot rendelt az orvos, mindenképpen legalább 5 napig kell szedni, kivéve, ha allergiás reakciót vagy hasmenést, illetve egyéb kellemetlen mellékhatást tapasztal.

A dohányzást illetően: legalább 1 órát ki kellene hagyni, illetve minél kevesebbet dohányozni, mivel ez hátráltatja a sebgyógyulást.

A zsibbadást követően, a másik oldalt használva lehet óvatosan enni, természetesen a már említett tejtermékek kizárásával. Ne fogyasszon kávét vagy alkoholt se a foghúzást követő első 6 órában. Tévhit, hogy a tömény alkoholok fertőtlenítik a sebet.

Fogmosást nem kell kihagyni. A húzás helyén óvatosabban lehet tisztítani a szomszédos fogakat, de a sebet ne dörzsöljük, és 2-3 napig szájvizet se használjunk, valamint a szájzuhanyt is hanyagolni kell egy pár napig.

Foghúzás kemo- és sugárterápia után "Kismedencei besugárzást kaptam, illetve kemoterápiám összesen 8-szor volt. Szerencsétlenségemre most jött ki teljesen a 4. bölcsességfogam. Az onkológus azt mondta, a sugárkezelés után két évig nem lehet fogat húzni. Mit tegyek?"

Dr. Varga Éva fogorvos válasza az Orvos válaszol rovatban

További tanácsok foghúzást követően

A meleg bármilyen formában vérzést és a sebkörnyék megduzzadását okozhatja, ezért kerülje a napozást, a szaunázást és a forró fürdőt az első napokban.

A kezdődő duzzanatot lelohaszthatja a hideg vagy jeges borogatás. A jeget sose helyezze közvetlenül az arcára, tegyen alá zsebkendőt. Ha a jeget közvetlenül az arcára tenné, enyhébb szöveti károsodást okozhatna. Ennek oka, hogy az érzéstelenítés, esetleg hőemelkedés miatt nem érzi, valójában mennyire hideg is a jég.

Ne piszkálja a sebet, erre főleg gyerekeknél ügyeljen!

Ha a nyálában vérnyomokat lát, általában nincs ok az aggodalomra. Ha a vérzés erősödik, harapjon rá egy összetekert steril gézlapra (ezt a gyógyszertárakban előre beszerezheti). Ha a vérzés nem áll el néhány órán belül, keressen fel orvost!

Tegyen több párnát a feje alá, ha lefekszik, hogy a feje legyen a legmagasabban.

Sokan kérdezik: meddig fog fájni?

Sajnos a fájdalom akár egy hétig is eltarthat, főleg ha a fogorvos nehezen tudta eltávolítani a gyulladt, fájdalmas fogat. Ha a fog eltávolítása után a panaszok nem enyhülnek, sőt esetleg fokozódnak, mindenképp ajánlott újra felkeresni a kezelő orvost.

Ilyen esetben fogorvosunk egy gyógyszerrel átitatott gézcsíkkal már enyhíteni tud a fájdalmunkon; ennek a sebbe helyezésével már jelentősen csökken a fájdalmunk, és a fájdalomcsillapítót sem kell tovább kapkodni. Jó hatással lehet még a soft lézeres kezelés, ami szintén elősegíti a könnyebb gyógyulást, de sajnos ez még csak kevés fogorvosnál érhető el.

Varratszedésre általában a beavatkozást követő 6-7 napon kerül sor, amennyiben nem felszívódó varratot alkalmaztak.

Ez a cikk is érdekelheti Hogyan mossunk fogat? A fogmosás helyes technikája

Ez a cikk is érdekelheti Szükséges-e a fogkő-eltávolítás?

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Galgóczi Natália, fogorvos

További forrás: Dr. Varga Éva, fogorvos