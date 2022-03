Hívószavak az élelmiszercímkéken - Amikre valóban érdemes odafigyelni

Az élelmiszercímkék fontos információval szolgálnak a vásárlók számára a megvenni kívánt termékről, és segítenek egészségesebben táplálkozni, ezért nem árt azokat még a boltban átolvasni. Cukormentes? Energiaszegény? Gluténmentes? Kinek és mire érdemes odafigyelnie vásárlás során?

A címkéken tájékozódhatunk például a termékek összetételéről, tápanyagtartalmáról, a bennük esetlegesen előforduló allergénekről, és a minőség megőrzési időről is. Az egészségtudatos vásárlók arra is felfigyelnek, ha valamilyen egészségre vonatkozó állítás szerepel a csomagoláson, azonban ezek a megjelölések szigorú feltételeknek kell, hogy megfeleljenek, nem lehet bármit ráírni a termékekre.

Olvasson tovább! E-számok, adalékanyagok és tápérték

Csalogató hívószavak a csomagoláson

A gyártók felfigyeltek arra, hogy fokozódik a társadalom egészségtudata, ezért igyekeznek speciális igényeket is kielégíteni a termékeikkel, és az eddig csak a betegek számára ajánlott élelmiszereket is próbálják egyre szélesebb körben elérhetővé tenni. Olyan hívószavakkal látják el a csomagolást, amelyek jelzik a termék egy vagy több tulajdonságát, például energiaszegény, cukormentes, zsírszegény, esetleg vegán, bio, laktózmentes, gluténmentes stb.. Az Európai Unió által szabott szigorú szabályoknak kell megfelelni ahhoz, hogy ezek a jelzők felkerülhessenek az élelmiszerekre.

Hirdetés

A szervezetünk egészséges működésére vonatkozó állítások nem lehetnek megtévesztőek, és olyan jótékony hatást sem lehet feltűntetni, amellyel az adott termék nem rendelkezik. Nem szerepelhetnek olyan jelölések a csomagoláson, amelyek túlzott fogyasztásra ösztönzik a vásárlót. Csak olyan egészségre vonatkozó állítás szerepelhet a címkén, amelyeket kutatások vizsgáltak, és tudományosan is bizonyítottak.

Az élelmiszereken előforduló legismertebb terméktulajdonságok az alábbiak:

cukormentes,

nem tartalmaz hozzáadott cukrot,

energiamentes/energiaszegény,

csökkentett kalóriatartalmú,

zsírszegény/sovány/light,

csökkentett nátriumtartalmú,

csökkentett szénhidráttartalmú,

magas rosttartalmú,

magas omega-3-zsírsav-tartalmú,

bio-/ökológiai gazdálkodásból származó,

laktózmentes,

gluténmentes.

Ezeket az állításokat az 1924/2006/EK és 1047/2012/EK európai uniós rendeletek szabályozzák.

Olvasson tovább! Változások az élelmiszercímkéken

Amikor betegség indokolja a speciális táplálkozást

A táplálkozással befolyásolható megbetegedések esetén (például cukorbetegség, lisztérzékenység, laktózérzékenység) ezek nagyon fontos jelölések a diagnosztizált betegek és hozzátartozójuk számára, hiszen így könnyedén tudnak választani számukra megfelelő élelmiszert, és a szabályzásoknak köszönhetően biztosak lehetnek a termékek minőségében.

Egy átlagember számára, aki nem szenved táplálkozási megbetegedésben, szabad választása van, hogy például zsíros, vagy épp zsírszegény tejterméket tesz a kosarába. Sokan akkor is cukormentes, vagy energiamentes élelmiszer mellett döntenek, ha épp nem küzdenek súlyfelesleggel, de azt mindenképpen szeretnék megelőzni. Ezt megtehetik, hiszen így elkerülhető a felesleges kalóriabevitel például egy pohár üdítő elfogyasztásával. A magas rosttartalmú, vagy magas omega-3-zsírsav-tartalmú termékek fogyasztása egészséges emberek számára is ajánlott. Az ökológiai gazdálkodásból származó termékek is jó választás a mindennapi étkezésekhez.

Olvasson tovább! Tápérték, biológiai érték és élvezeti érték

Laktózmentes, gluténmentes - Akkor vegye, ha indokolt

Egészséges személyeknek nincs szükségük laktózmentes vagy gluténmentes étkezésre. Ezek a speciális táplálékok kifejezetten a betegek számára készültek. A gabonafélék (gluténtartalom) és a tejtermékek (laktóztartalom) egyaránt az ideális étrend fontos pillérei, a bennük található értékes tápanyagok, vitaminok és ásványi anyagok hozzájárulnak szervezetünk optimális működéséhez. Ha valamilyen egészségügyi problémával küzdünk (pl. migrén, pajzsmirigyproblémák, meddőség stb.), akkor kizárólag orvosi tanácsadásra és szakember ellenőrzése mellett kezdjük el kihagyni étrendünkből a laktózt vagy glutént. Ezeknél a problémáknál még nem bizonyított a hatás, a közérzet és az állapot javulása lehet pusztán placebo, illetve a kontrollált étkezés már önmagában is egészségesebbé teszi az embert.

Pusztán „divatból” nincs szükség gluténmentes étkezésre. A gluténmentes termék nem jelent feltétlenül egészségesebbet vagy jobb minőségűt, hiszen ugyanúgy tartalmaznak egyszerű szénhidrátokat, keményítőt, glikémiás indexük is hasonló gluténtartalmú társaikhoz. Tehát ezektől a termékektől önmagukban nem várható testtömegcsökkenés.

Kiegyensúlyozott táplálkozás

Az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozáshoz hozzátartozik, hogy megfelelő arányban fogyasztunk szénhidrátot, fehérjét és zsiradékot is, és ezekből fedezzük a szervezetünk napi energiaigényét. Manapság számos divatdiéta létezik, és hol egyik, hol másik tápanyagot kiáltják ki bűnbaknak. Orvosilag nem tanácsolt ok nélkül a zsírfogyasztást vagy a szénhidrátfogyasztást drasztikusan lecsökkenteni, mert a testünk úgy fogja érzékelni, hogy éhezik, és beindulnak a raktározási folyamatok, zsírtartalék fog felhalmozódni.

A tápanyaghiányos étkezés komoly hiányállapotokhoz is juttathatja a szervezetet, károsítva annak egészségét.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember