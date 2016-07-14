Mi a placebohatás?

Placebo mindaz, ami olyannak tűnik, mint a valódi orvosi kezelés, de nem az. Lehet tabletta, injekció vagy bármilyen más típusú készítmény. Az, ami minden placebóban közös, az, hogy nem tartalmaz aktív hatóanyagot, mely kihatna az egészségre.

Hogyan alkalmazzák a placebót?

A kutatók a placebót a kutatási fázis alatt használják, hogy segítsen nekik megérteni, milyen hatással van egy új gyógyszer vagy kezelés egy adott állapotra. A placebo tehát mindig összehasonlításra szolgál.

Például egy kutatás során a részt vevő alanyok közül néhányan egy új gyógyszert kapnak, míg mások placebot. A kutatásban szereplő egyik ember sem tudja, hogy ő éppen igazi gyógyszert kap-e vagy placebót. Ezt követően a kutatók összehasonlítják a gyógyszer, illetve a placebo hatását a résztvevőkön. Így meg tudják határozni az új gyógyszer hatékonyságát és mellékhatásait.

Hirdetés

Mi a placebo hatás?

Előfordulhat, hogy valaki a placebóra is reagál. Ez lehet pozitív vagy negatív válaszreakció is. Előfordulhat, hogy a beteg tünetei javulnak, míg másoknál mellékhatásszerű tünetei lehetnek a placebo kezelésnek. Ezeket a válaszokat „placebohatásként” ismerjük.

Vannak olyan állapotok, melyekben a placebo pozitív hatást válthat ki, még abban az esetben is, ha a páciens tudja, hogy placebót kap! Tanulmányok bizonyítják, hogy a placebónak pozitív hatásai lehetnek az alábbi állapotokban:

Az egyik asztmával kapcsolatos kutatás során a placebo inhalátort alkalmazó betegek légzéstesztje semmivel nem volt jobb, mint az egy helyben ülő, semmit nem csinálók légzéstesztje. Ennek ellenére, mikor megkérdezték őket, hogyan érzik magukat, a placebo inhalátort olyan hatékony eszköznek írták le, mintha az gyógyszer lenne.

Hogyan működik a placebo hatás?

A placebohatás kutatásának központjában az elme és a test közötti kapcsolat áll. Az egyik leggyakoribb elmélet szerint a placebohatás a beteg elvárásainak köszönhető. Ugyanis ha valaki arra számít, hogy a beszedett pirula hatására jobban lesz, akkor lehetséges, hogy a szervezet saját kémiája hasonló hatásokat produkál, mint amit a gyógyszer okozna.

Például egy kutatás során a résztvevők placebót kaptak, amiről azt mondták nekik, hogy az egyfajta stimuláns. Miután bevették a tablettát, a pulzusuk felgyorsult, a vérnyomásuk emelkedett és a reakciósebességük javult. Amikor ugyanerre a pirulára azt mondták nekik, hogy segíti az elalvást, a résztvevők ezt a hatást is tapasztalták magukon.

A szakértők azt is mondják, hogy összefüggés van aközött, hogy milyen erősen számít a hatásra a beteg, és hogy az adott hatás milyen erősen jelentkezik. Minél erősebb a vágy, annál valószínűbb, hogy a beteg tapasztalja a pozitív hatást. A pozitív hatást az is kiválthatja, ha a betegre nagy hatással van az orvos.

Ugyanez igaz a negatív hatásokra is. Ha a beteg mellékhatásokra számít, mint például fejfájás, hányinger, szédülés, akkor ezeket nagy valószínűséggel tapasztalni is fogja.

A tény, hogy a placebohatás az elvárásokhoz kötődik, nem jelenti azt, hogy az vélt vagy hamis. Egyes tanulmányok azt mutatják, hogy vannak olyan tényleges fizikai változások, amelyek a placebohatás miatt következnek be. Ilyen például a szervezet endorfintermelése, ami a test egyik természetes fájdalomcsillapítója.

Az egyik probléma a placebohatással az, hogy nehezen lehet megkülönböztetni a valódi gyógyszerhasználat valódi hatásaitól egy kutatás során. Ha sikerülne megtalálni a módját, hogy az orvosok különbséget tegyenek a placebohatás és a valódi kezelés hatásai között, az javíthatja a kezelést és csökkentheti a gyógyszertesztek költségeit. Emellett további tanulmányok szükségesek ahhoz, hogy jobban megismerhessék a placebohatás felhasználási lehetőségét a betegségek kezelésében.

Ez is érdekelheti Bele lehet betegedni a mellékhatásoktól való félelembe?

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; WebMD

Lektorálta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus