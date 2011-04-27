Tévhitek a fogyásról

A fogyás érdekében sok mindent megtennénk, ám az újabbnál újabb divatirányzatok és tanácsok könnyen tévútra vihetik a fogyni vágyókat. Mit szabad és mit nem?

A hidegebb hónapoknak – a kellemetlen időjárás ellenére – sokan örülnek, mivel olyankor a vastag pulóverek jótékonyan eltakarják a felesleges kilóikat. Legkésőbb a nyár beköszöntével azonban eljön az igazság ideje: a felesleg láthatóvá válik. Ilyenkor a többség újabb kúrába kezd – ha már az újévi fogadalmat annak idején pár nap alatt felrúgta –, a divatdiéták, megszorítások, önsanyargatás és a koplalás azonban nem alkalmasak arra, hogy hosszabb távon is súlyt veszítsünk.

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Létezik eredményes fogyókúra

Az embereknek annyi dolguk van mindössze, hogy változtassanak táplálkozási szokásaikon, ezt tegyék az életmódjuk részévé és legyenek türelmesek. A legtöbb esetben nincs is szükség óriási átállásokra, apróságokkal is sokat tehetnek a súlygyarapodás ellen. Sőt, így az egészséges mértékű fogyás sincs elérhetetlen messzeségben, amivel az ideális testsúly elérhető. Igaz, hogy nem egyik napról a másikra, hanem hosszabb idő alatt, de a lényeg az, hogy kevesebbet mutat a mérleg. Nincs más lehetőség, el kell fogadni azt, hogy ez egyik napról a másikra nem fog menni. Ha sanyargató fogyókúrával el is ér egy kis eredményt viszonylag gyorsan, az nem tartható, így rövid időn belül visszatérnek a leadott kilók és az anyagcsere átállása miatt még annál is.

Egyre többen figyelnek arra, hogy egészségesen táplálkozzanak, ám számos, a köztudatban élő tévhit miatt nem egyszerű a mérleget rábírni arra, hogy kevesebbet mutasson.

Melyek a leggyakoribb csapdák?

A fogyás csak diétázással valósítható meg?

A diéta általában egyet jelent a lemondással valamiről, amit nagyon szeretünk. Bizonyos esetekben – mint például bizonyos élelmiszerallergiák esetén – egy-egy élelmiszernek az étrendből való kihagyása elkerülhetetlen, ám a fogyókúra teljesen más jellegű korlátozás. Csak a táplálkozási szokások megváltoztatásának és a rendszeres mozgásnak a kombinációjával lehet elérni, hogy testünkről eltűnjenek a nem kívánt zsírrétegek.

Az átállás szükségszerű, de ne legyen túl drasztikus! A helyes táplálkozási mód egyénenként eltérő, és figyelembe veszi az érintett mindennapjait. A túl nagy változtatás kudarcra van ítélve.

Még a tejszínhabos torta és a fagylalt is megengedett olykor, amíg a fogyni vágyó tud mértéket tartani, és más élelmiszerek terén meg tudja spórolni a plusz kalóriabevitelt. Ám arra ügyeljünk, hogy étrendünk alapját egészséges élelmiszerek tegyék ki, és korlátozzuk a cukorfogyasztást, az üres kalóriák bevitelét.

Ha kevesebbet eszünk, biztos a fogyás?

Aki hangosan korgó gyomorral fekszik le este, az sokkal valószínűbb, hogy hamarosan (azaz még aznap) a hűtő előtt találja magát, és mértéktelen habzsolásba kezd. Csak az képes hosszú távon is tartania magát megváltoztatott étkezési szokásaihoz, akinek jó az általános közérzete. Ehhez az is hozzátartozik, hogy jóllakott (is) legyen. Olyan étkezési szokásokat senki nem képes hosszú ideig követni, amelyek soha sem járnak telítettségérzéssel.

Nem az számít, hogy mennyit eszünk a jóllakás elérése érdekében, sokkal inkább az a fontos, mi kerül a tányérra. A telítettségérzés nem az elfogyasztott kalóriák mennyiségétől függ, hanem az adott ételtől. A gyomor rugalmassága szintén nem elhanyagolható tényező, mert amikor megtelik, jelet küld az agyunkba: elég, most állítsd le az evést!

Arra is fontos ügyelni, hogy ha nassolunk olykor, mindenképp egészéges alternatívát válasszunk!

Gyümölcsből bármennyi fogyasztható?

Tény, hogy a gyümölcsök egészségesek, viszont számolnunk kell a bennük lévő szénhidráttal. Ha tehát az ebéd és vacsora között pl. almát vagy banánt eszünk, a vacsorára elfogyasztott ételmennyiséget a gyümölcs kalóriatartalmával kevesebbre kell tervezni.

Azoknál, akik napi szinten nagyobb mennyiségben fogyasztanak gyümölcsöket, fennáll annak a veszélye, hogy pár alma, narancs vagy körte elmajszolásával több kalóriát visznek be, mint amennyit a szervezetük felhasznál.

A gyümölcsök egy része helyett válasszunk inkább zöldséget.

A vízzel hígított gyümölcslevek fogyasztása ideális a fogyáshoz?

Számos reklám kelti azt az érzetet, hogy a gyümölcslevek nemcsak egészségesek (mert sok vitamin és ásványi anyag van bennük), hanem fitté és csinossá varázsolnak minket. A vízzel kevert gyümölcslevek tény, hogy kevesebb kalóriát tartalmaznak, mint a nem hígítottak, de ezek kalóriatartalmával ugyanúgy számolnunk kell. A gyümölcslevek túlságosan sok kalóriát tartalmaznak, és nem váltanak ki telítettségérzést.

A folyadékpótlásra leginkább a víz vagy a cukrozatlan gyümölcstea ajánlott. Időnként természetesen szinesíthetjük folyadékbevitelünket más italokkal is, csak ne essünk túlzásba!

A reggeli kihagyásával megspórolhatunk néhány kalóriát?

A reggeli az első étkezés az éjszakát követő hosszú táplálkozás nélküli periódus után. A szervezetünknek szüksége van energiára ahhoz, hogy megfelelően elláthassa feladatát. A reggeli és más főtékezések kihagyása a vércukorszint ingadozásához vezet, ez fokozott éhségérzet formájában jelentkezik a nap folyamán, és így sokkal hajlamosabbá válunk a habzsolásra, nassolásra, össze-vissza étkezésre, mintha rendszeres időközönként nyugodt étkezéseket folytatnánk. A reggelivel megspórolt kalóriákat tehát többszörösen fogja bevinni, aki kihagyja az első főétkezést, és ez előbb-utóbb hízáshoz vezet.

Szerző: WEBBeteg - K. J., fordító

Forrás: Focus.de

Lektorálta és aktualizálta: Bak Marianna, biológus