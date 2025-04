A radikális fogyókúrából hízókúra lesz?

A radikális jellegű (azaz a koplaláson alapuló) fogyókúrák többsége alapvetően kudarcra van ítélve. Hogy miért? Abban, aki úgy tekint az evésre, mintha az bűn lenne, az evés következtében stresszhelyzet jön létre, amely növeli az étvágyat, s máris a további hízásnál tartunk...

A diétával járó stressz sokak számára ismerős: a legtöbben gyorsan akarnak fogyni, hamar eredményeket akarnak látni, és ezért választanak sanyargató, szélsőséges fogyókúrákat, amelyeket nagyon nehéz betartani, de még ha sikerülne is, akkor sem vezetne eredményre, egyszerűen azért, mert a szervezet bizonyos mértékű kalóriabevitel alatt tartalékolásra kapcsol. Az eredményes és tartós fogyásnak, vagyis az ideális testsúly elérésnek és megőrzésének egyetlen módja van, az egészséges életmódra váltás, melynek az egészséges táplálkozás ugyanúgy része, mint a rendszeres testmozgás. Az első lépés ennek az elfogadása. Az olyan eredmények eléréséhez, amit aztán meg is lehet őrizni, idő kell – ha ezt megértjük, máris közelebb jutottunk egy lépéssel a célunkhoz.

Hirdetés

Hol szokták sokan elrontani?

A probléma ott kezdődik, hogy a többség az egészséges táplálkozást úgy fogja fel, hogy az egyes ennivalókat a „megengedett” és a „tilos” kategóriába sorolja be.

Ám amikor tucatjára villan fel lelki szemeink előtt a „megkóstolnám, de nem szabad” feliratú lámpa, és minden egyes étkezés után a mérlegen kötünk ki, akkor nagyon hamar felüti fejét a fogyókúra-stressz, amely kezdeti motivációnkat gyorsan kudarcélménnyé változtathatja.

A Német Táplálkozásterápia és Prevenciós Társaság megállapítása szerint a fogyókúra idején fellépő stressz azt eredményezi, hogy a szervezet nagy mennyiségben kezd el kortizol nevű hormont termelni, amely nem marad következmények nélkül: a vércukorszint megemelkedik, amit a szervezet többlet-inzulintermeléssel próbál kompenzálni, és az annak eredményeként tapasztalható farkaséhségnek már szinte lehetetlen ellenállni. Így az esetek többségében a radikális fogyókúrák akaratlanul is hízókúrába csapnak át... Így alakul ki a jojó effektus is, amikor a drasztikus fogyókúrák után gyors súlygyarapodás következik be.

Hogyan lehet ezt elkerülni?

A stressz megfelelő kezelése nemcsak a mindennapi életben és a munkahelyen nagyon fontos, hanem a táplálkozás során is döntő jelentőségű. Nemcsak az fontos, hogy mi kerül a tányérra, hanem az is legalább ennyire lényeges, hogy azt hogyan fogyasztjuk el. A szükséges kalóriamennyiséget napi ötszörre elosztva ajánlott elfogyasztani. Étkezzünk nyugodt körülmények között. Az ételeinket lehetőleg frissen készítésük el fogyasztás előtt, a tálalásra is fordítsunk időt és figyelmet, és komótosan, az ízeket kiélvezve, alaposan megrágva fogyasszuk el az ételeket, ezáltal is csökkenthető a stressz, és az emésztésünk is hatékonyabb így.

E mentalitás kialakítása növeli a fogyókúra sikerének esélyét, hiszen sokkal könnyebb úgy ebédelni, hogy jól érezzük magunkat, mintsem hogy minden csak a tiltásokról szól.

Annak, aki egészségesen táplálkozik és sportól is, néha egy kis édesség is megengedett. A kisebb mennyiségű és ritkábban fogyasztott csokoládé ugyanis jóval kevésbé terheli meg a szervezetet, mint a drasztikus diéta hirtelen felrúgása, és az ebből következő mértéktelen habzsolás.

Szerző: WEBBeteg - K. J., fordító

Lektorálta: Bak Marianna, biológus