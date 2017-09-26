A szőlő egészségre gyakorolt hatásai

szerző: Dr. Nagy László, infektológus - WEBBeteg
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A szőlő (a gabona mellett) az egyik legősibb kultúrnövényünk. Kezdettől fogva szent és isteni növénynek, életfának tekintették az emberek. A sumér ékírás az élet szót szőlőlevél alakú jellel ábrázolta.

Egy zsidó hagyomány szerint az édenkerti fa szőlőtőke volt, amely ott zöldült, virágzott, termett az olaj-, füge- és gránátalmák között. A vízözön után Noé első teendői közé tartozott, hogy elültesse a bárkáján megmentett szőlővesszőket.

A vegetáriánus életmódú esszénusok – kiknek gyülekezetéhez egykor Jézus is tartozott – híresek voltak bölcsességükről és hosszúéletűségükről. Nem véletlenül. A szőlő nyersen és aszalva alapélelmük volt, és úgy tartották, hogy ez a gyümölcs táplálék és gyógyszer is egyben. Az ősi népek empirikus bölcsességének igazát, napjaink tudománya sorra igazolja.

Tápérték, folyadék, ásványi anyagok, vitaminok, lúgosítás

A szőlő értékes anyagok tárháza, nem véletlenül nevezik latinul vitisnek. A gyümölcs neve ugyanis a vita, azaz az élet szóból származik. A szőlőbogyó 80 százaléka víz, energia és szénhidráttartalma kiemelkedő. Magas szénhidráttartalma ellenére glikémiás indexe (vércukorszint-emelő hatása) mindössze közepes mértékű. Nagy víz- és káliumtartalmának köszönhetően jó vízhajtó, méregtelenítő, nagyobb mennyiségben fogyasztva csökkenti a vér, illetve a vizelet savanyúságát.

Alkalikus miliőben a savanyú salakanyagok, mint például a húgysav, jól oldódnak, így könnyen kiválasztódnak a szervezetből. Ezáltal csökken a vér és a vizelet húgysavszintje, nem rakódnak le húgysavkristályok a szövetekbe, mérséklődnek, elmaradnak a köszvényes fájdalmak, panaszok. A szőlőtermés magas A-, B-, C-, K-vitamin-, továbbá kálium-, szelén-, biotin-, vas- és folsavtartalma elősegíti a vérképzést, a szervezet önvédelmi képességét, a szellemi és fizikai erőnlét fenntartását.

Fitovegyületek, polifenolok, flavonoidok

A fitovegyületek (másodlagos növényi anyagok) fő feladata a növényi sejtekben a negatív külső környezeti hatások kivédése, és ezek a hatóanyagok az emberi szervezetben is fontos védelmi szerepet töltenek be. A flavonoidok antioxidáns hatása megvédi a szervezetet a szabad gyökök roncsoló hatásától. A szőlő (elsősorban a vörös és bíbor színű fajta) igen gazdag ezekben az egészségmegőrző vegyületekben.

A procianidin megőrzi az erek rugalmasságát, semlegesíti a szabad gyököket, megelőzheti az érelmeszesedést, csökkenti a vérnyomást, gátolja a vérlemezkék összetapadását, a vérrög kialakulását, véd a szívinfarktustól. Gátolja a gyulladás folyamatában részt vevő anyagok képződését, így a hisztaminképződést is, ezáltal mérsékli az allergiás tüneteket.

A quercetin természetes, organikus festőanyag. Megakadályozza a hisztamin és más allergiát, illetve gyulladást okozó anyagok termelődését. Csökkenti a szívinfarktus kockázatát, antioxidánsként az LDL (rossz) koleszterin káros hatásai ellen is védelmet nyújt.

A resveratrol a növény immunválaszaként termelődő, a nem flavonoid-fenolok csoportjába tartozó vegyület, mely véd a fertőzések ellen. A polifenoloknak és a resveratrolnak együttes gyulladást gátló hatását is kimutatták, mivel gátolja a ciklooxigenáz enzimek működését és javítja a glükóz felhasználást a cukorbetegeknél. Állatkísérletek tanulsága szerint rákellenes hatású, és jó hatást fejt ki a kardiovaszkuláris rendszerre. Amerikai vizsgálatok szerint a resveratrol lassítja a jó- és rosszindulatú daganatok növekedését, francia kutatók pedig úgy találták, hogy meggátolja annak az enzimnek a képződését, amely szerepet játszik az emlőrák kialakulásában. Kozmetikai hatása sem közömbös: lassítja a bőr elöregedési folyamatát.

A flavonoidok csoportjába tartozó fisetin, amellett hogy hátráltatja a daganatképződést, az egerekben végzett kísérletek szerint javítja a hosszú távú memóriát.

A szőlőmag pycnogenolt is tartalmaz, amely erős antioxidáns hatású vegyület. Csökkenti az ízületi fájdalmakat, jó hatással van a szív- és érrendszerre. Oldja a stresszt, mérsékli az allergiát. Nagy valószínűséggel a pycnogenol képes áthatolni a vér-agy gáton, és védi az idegszövetet a káros oxidációs folyamatoktól.

Vásárlási, fogyasztási tanácsok

Vásárláskor fordítsunk figyelmet a fürtök épségére és a bogyók feszességére. A szőlőszemeket bevonó vékony fehéres lepedék a jó minőség jele lehet. Ez a finom, egyenletes bevonat nem permetszer maradék, hanem a bogyókon kicsapódó éjszakai levegőnedvesség nyoma. Ne válasszunk félig érett fürtöket, mert a banánnal ellentétben, a leszedett szőlő már nem érik tovább. Másrészt minél érettebb a szőlő, annál több benne az antioxidáns.

A biológiailag fontos hatóanyagok főleg a szőlőhéjban és a magokban találhatók. Tartózkodjunk hát a magnélküli fajtáktól, és ugyanezen meggondolásból ne héjazzuk le a bogyókat, és ne kaparjuk ki belőlük a magvakat. A magvakat rágjuk össze alaposan, hogy minél több biológiailag hasznos anyag szabadulhasson fel belőlük az emésztés során. A hűtőben a szőlő egy hétig is eláll. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a fürtöket.

A szőlő érdemeit sorolva úgy tűnik, hogy termése, illetve a belőle préselt lé az emberiség értékrendjében kimagasló, ily névvel illeti a szőlőnedűt nemzeti himnuszunk: „...Tokaj szőlővesszein Nektárt csepegtettél”.

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Orvos szerzőnk: Dr. Nagy László, infektológus

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