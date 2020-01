Kinek nem ajánlott a tablettaszedés?

Magyarországon a leggyakoribb hormonális fogamzásgátló módszer a kombinált, szájon át szedhető fogamzásgátló tabletta szedése. Így gyakori kérdés a megfelelő fogamzásgátlást keresők körében, hogy szedhet-e tablettát az illető vagy sem.

Ezt legegyszerűbben néhány kérdéssel tisztázhatjuk, de előfordulhat hogy további vizsgálatok szükségesek a kérdés megválaszolásához. Természetesen ezek a készítmények, hormontartalmuk révén, befolyásolják a szervezet bizonyos élettani folyamatait. Elsődleges hatásmechanizmusuk a peteérés gátlásán alapul, de emellett a véráramba kerülve a szervezet egészébe eljutnak és esetleges nem kívánt hatásokat válthatnak ki.

Leggyakrabban a tabletták hatóanyagai döntik el, hogy alkalmas-e az adott készítmény a páciens számára. Fontos megemlíteni azonban, hogy kombinált tabletták, ahogyan ezt nevük is mutatja valamilyen ösztrogén származékot tartalmaznak, leggyakrabban etinil-ösztradiolt. Ez a hormon felelős azért, hogy a tablettaszedés során meggátolja a tüszőérést. Ez a hormon azonban a szervezet más részein is aktív hatást fejt ki. Befolyásolja a máj működését, megváltoztatja a vércukor, vérzsír, véralvadási faktor szinteket és a hormonális rendszerre hatva természetesen más hormonok vérbeli mennyiségét is.

Hirdetés

Kinek nem ajánlott tablettát szedni?

Ezek a változások egy egészséges, fiatal szervezet számára nem jelentenek olyan mértékű növekedést, hogy bármilyen egészségkárosító kockázatot jelentsenek, ám bizonyos, igen gyakran öröklött betegségek esetén már jelentős kockázatot jelenthetnek az egyén egészségére nézve. Leggyakoribb és talán a köztudatban is legismertebb a keringési rendszert érintő betegségek és a hormonális fogamzásgátlás kapcsolata. Mivel a legtöbb tabletta (a kombinált orális fogamzásgátlók mindegyike) valamilyen formában ösztrogént tartalmaz, ezért annak vérrögképződést (trombózist) okozó hatása miatt az ilyen hajlammal rendelkező egyének esetén a tablettaszedés abszolút ellenjavallt. Ezt a családi előfordulásból könnyen kideríthetjük, ám az egyéni hajlamot igazoló laborvizsgálat a tablettaszedés elkezdése előtt mindenképpen indokolt. Ez a leggyakoribb, a népesség közel 10%-át érintő véralvadási zavar, az ún. Leiden-mutáció kimutatására szolgál, a teszt APC rezisztencia vizsgálat néven ismert.Kevéssé ismert, de fontos, hogy a dohányzás is fokozza a trombózis kockázatát, ezért dohányzó nőkben 35 év felett még véralvadási zavar nélkül sem javasolt a tablettaszedés.

A szexhormonok lebontása sok más gyógyszerhez hasonlóan a májban történik, így a fogamzásgátló tabletták bizonyos májbetegségek esetén sem javasoltak. Emiatt is érdemes tisztázni a páciens által szedett egyéb gyógyszereket, mivel bizonyos esetekben a fogamzásgátlókkal növelhetik vagy éppen csökkenthetik egymás hatását. Az ösztrogén ezen kívül emelheti számos, a máj által termelt fehérje termelődését melyek hormonok, vitaminok, ásványi anyagok szállításában vesznek részt, valamint befolyásolják a vérnyomást és bizonyos immunológiai folyamatokat.

Számos vizsgálatban azt mutatták ki, hogy a tabletták mind hosszú- mind pedig rövid távon emelhetik a vérnyomást, tehát magasvérnyomás-betegségben szenvedőknek még gyógyszeresen kordában tartott esetekben sem ajánlott a fogamzásgátlás ezen formája. Az immunológiai folyamatok befolyásolása révén bizonyos autoimmun betegségekben, elsősorban SLE-ben sem javasolt a tablettaszedés. Szintén nem jó választás a vérzsír-zavarokkal küzdő páciensek számára, hiszen az amúgy is kóros lipidszinteket tovább ronthatják a bevitt hormonok.

Nem javasoljuk a tabletták szedését olyan esetekben sem, ahol a hormonhatás a már jelenlevő betegség progresszióját idézheti elő, ilyen lehet például az emlőrákok jelentős része, de természetesen a hormonhatás más rákok esetében sem feltétlenül jótékony hatású. Hasonlóan nem javasolt a komplex, több szervet érintő betegségek, mint például cukorbetegség esetén sem.

Természetesen nem szabad megfeledkeznünk a tabletták bármely összetevőjével szembeni túlérzékenységről. Ilyen esetben általában nem a hormonösszetevő a felelős az allergiás reakcióért, tehát más tabletta még megfelelő lehet a páciens számára.

Más szemszögből ugyan, de nem javasolt a tablettaszedés azon hölgyek számára sem, akik nem tudják betartani a tablettaszedés szabályait. Számukra, ha ragaszkodnak valamilyen hormonális fogamzásgátló módszerhez, a hüvelygyűrű havi egyszeri odafigyelést igényel, így megfelelő választást jelenthet.

Összességében elmondható, hogy körültekintő kérdésekkel illetve célzott vizsgálatokkal megnyugtatóan kiválasztható az a csoport, akik számára a tablettaszedés megfelelő és biztonságos fogamzásgátló módszer lehet.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Erdődi Balázs, szülész-nőgyógyász