Gyakori tévedések a meddőséggel kapcsolatban

Dr. Csuth Ágnes
szerző: Dr. Csuth Ágnes, családorvos - WEBBeteg
aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus frissítve:

A legtöbb nő úgy gondolja, hogy ha egészséges életmódot folytat, helyesen táplálkozik, rendszeresen mozog, nem dohányzik, egyéb káros szenvedélyei sincsenek, akkor nem lehetnek meddőségi problémái. Ez mind fontos a fogantatáshoz, de vannak más tényezők is, amelyek befolyásolják. Férfi oldalról és egyéb körülmények kapcsán is él néhány tévhit a köztudatban.

A sikeres fogantatás egy igen összetett és bonyolult folyamatrendszer eredménye, vagyis bármely összetevőjének meghibásodása meghiúsíthatja a sikeres gyermeknemzést. Cikkünkben a meddőséggel kapcsolatban felmerülő leggyakoribb tévhitekről olvashat.

Aki egészséges életet él, vagy nincs ismert krónikus betegsége, annak nem lesznek meddőségi problémái - Nem biztos!

Az esetek nagy részében ez így is van, de vannak olyan esetek, amikor a probléma nem az életmóddal vagy a táplálkozással áll összefüggésben.

A meddőségi problémák általában 35 év fölött jelentkeznek - Nem mindig!

Az igazolódott, hogy a teherbeesés esélye folyamatosan változik, vagyis csökken az életkorral párhuzamosan. Általában a húszas évek elején van a csúcsponton egy nő termékenysége, de ez nem jelenti azt, hogy ebben a korban a fogamzás mindig zökkenőmentes és idősebb korban törvényszerűen problémákra kell számítani. Sajnos egyre több huszonéves kerül meddőségi központba, ugyanakkor ugyan az esély csökken, de 40 felett is lehet sikeres a gyermekáldás.

Ha már valaki szült, a következő teherbeesés könnyebb lesz - Nem biztos!

Nincs rá garancia, előfordulhat szekunder (másodlagos) infertilitás is, mely nem ritka jelenség.

Az ovuláció a 14. napon van - Nem biztos!

A tipikus menstruációs ciklus 28 napos, de nem minden nő tipikus. Számos nőnek van 21-35 nap közötti ciklusa. Ahhoz, hogy kiszámoljuk az ovuláció lehetséges időpontját, a ciklus hosszából le kell vonni 14 napot. De még ez sem garantált időpont, akár korai, akár késői ovuláció is előfordulhat. Labor módszerrel, ultrahanggal biztosan mérhető az ovuláció, de otthoni tesztek is haékonyak lehetnek.

A menstruáció alatt nem lehet teherbe esni - Tévhit!

Ahogy változik a nőknél a menstruációs ciklus hossza, úgy az is előfordulhat, hogy valaki épp a menstruáció alatt esik teherbe.

A meddőségi problémák oka a nő - Tévhit!

A meddőségi problémák ugyanolyan gyakorisággal fordulnak elő a férfiaknál, mint a nőknél. Egy tanulmány szerint egyharmad arányban a nő, egyharmad arányban a férfi és egyharmad arányban mindkét fél felelős a termékenységi problémáért, másik tanulmány szerint 40-40%-ban valamelyik félnél, 20%-ban mindkét partnernél van valamilyen rendellenesség.

A fogamzásgátlók meddőséget okozhatnak - Tévhit!

A hormonális fogamzásgátlók hatása visszafordítható, így megelőző fogamzásgátló-szedés sosem kizáró ok.

A teherbe esés csak aktus alatt következhet be - Tévhit!

Az aktus és a megtermékenyülés között napok is eltelhetnek, a spermium a nő szervezetében ugyanis napokig is életképes lehet, így ha napokkal az aktus után következik be az ovuláció, még kialakulhat terhesség.

Dr. Csuth Ágnes, családorvosDr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológusForrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Csuth Ágnes, családorvos
Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus

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