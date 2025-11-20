A nyirokcsomó-gyulladás (limphadenitis)

Immunrendszerünk testünk minden régiójában védvonalakat épít ki a fertőzések gyorsabb leküzdése érdekében. A nyirokkeringés regionális központjai a nyirokcsomók, melyek nagyobb számban tartalmaznak immunsejteket a betolakodó kórokozókkal való gyors küzdelem elérésére.

A nyirokcsomók gyulladása sokszor veszélytelen, és az immunrendszer ép működését jelzi.

Önmagukban gyógyulnak, az alap fertőzés rendeződésével.

Ezenkívül előfordul természetesen, hogy gyógyszeres beavatkozásra is szükség van.

Nyirokcsomó-gyulladást leggyakrabban kiváltó okok

A nyirokcsomó-gyulladás tünetei

Maga a nyirokcsomó megduzzad hirtelen, fájdalmas, érintésre is, felette bőrpír jelentkezhet. A kiváltó fertőzéstől függ, hogy melyik régió nyirokcsomói érintettek (nyaki, submandibuláris, hónalji, ágyéki), szisztémás fertőzés mellett minden régió nyirokcsomója, akár a hasi nyirokcsomók, mellűri nyirokcsomók, de a lép és máj, mint immunszerv is megnagyobbodhat.

Általános tünetek: láz, hőemelkedés, levertség, gyengeség, rossz közérzet, étvágytalanság, fáradtság.

Az adott fertőzésre utaló eltérések, pl. légúti tünetek, bőrfertőzés, cellulitis.

A panaszok döntően hirtelen kezdettel, akutan indulnak, 5-10 napig tartanak.

Krónikus esetben főleg lappangó kórokozó idézi elő a nyirokcsomók tartós, akár hónapokig tartó gyulladását, duzzanatát.

Diagnózis

Fontos a páciens kórtörténetének alapos kikérdezése: volt-e betegség, láz, köhögés, orrfolyás, esetleg fogászati probléma, bőrtünet, sérülés, általános tünetek, más is beteg-e a környezetében.

Fizikális vizsgálattal az orvos megnézi a páciens torkát, meghallgatja szívét, tüdejét, áttapintja a hasát, a nyakát, a hónalj és ágyék területét.

A legtöbb eset egyértelmű, ilyenkor az alap fertőzés ellátása szükséges.

Ha nincs egyértelmű ok, általános vérvétel, gyulladási paraméterek, vérkép, májfunkció vizsgálata történik.

Lehet tenyésztés vérből vagy váladékból.

Képalkotóként az ultrahang nagyon szépen látja a nyirokcsomókat, el tudja különíteni a fertőzéses, reaktív vagy esetleg kóros patológiás nyirokcsomót. Ilyen esetben mintavétel szükséges.

A nyirokcsomó-gyulladás kezelése

Lehetőleg az alap, kiváltó okot kell kezelni, oki kezelés pl. antibiotikum adása bakteriális fertőzés esetén, de tüneti kezelés jön szóba vírusfertőzés esetén. Vannak kifejezetten nyirokcsomó-gyulladásra jobban ható antibiotikumok is.

Ha a diagnózis kérdéses, gyorsan szakvizsgálatra van szükség, de a legtöbb nyirokcsomó-megnagyobbodás banális ok miatt alakul ki.

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus