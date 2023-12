Mennyi idő alatt és milyen mértékben lehet életmóddal csökkenteni a koleszterinszintet?

3-6 hónapba is telhet, mire az egészséges étkezés és testmozgás révén csökkenthető a koleszterinszint, ám nők esetében ez akár tovább is tarthat. Nem mindenkinél érhető el a megfelelő koleszterinérték kizárólag életmód-terápiával, de gyógyszerszedés mellett is fontos ennek a fenntartása.

A koleszterinszint közvetlen kapcsolatban áll szívünk és érrendszerünk egészségével, ezért olyan fontos, hogy az egészséges tartományban tartsuk.

Mikor számíthatunk eredményre?

Orvosok szerint 3-6 hónapba telhet, mire a kizárólagos étrendi és testmozgási változtatások révén csökkennek az LDL-koleszterin ("rossz" koleszterin) értékek. Amennyiben életmódváltással igyekszik csökkenteni koleszterinszintjét, nem érdemes tehát néhány hét elteltével eredményre számítani, több hónap lehet szükséges a mérhető változáshoz.

Az Amerikai Szív Társaság azt javasolja, hogy minden felnőtt 20 éves korától 4-6 évenként ellenőriztesse koleszterinszintjét. Amennyiben valakinél több kockázati tényező áll fenn (ennek része a családi halmozódás, vagy akár a túlsúly is) vagy már igazolódott a magas koleszterinszint, ennél gyakoribb ellenőrzés is szükséges lehet.

Hirdetés

Milyen mértékű csökkenésre számíthatunk?

Az egészséges életmódra váltás az egyik legfontosabb eszköze annak, hogy csökkentsük a koleszterinszintünket, és javítsuk az általános egészségi állapotunkat. A tapasztalatok szerint akár 20 százalékkal is csökkenthető koleszterinszint kizárólag étrendi és életmódbeli változtatásokkal, de ennek pontos mértéke személyenként változhat.

Néhány embernek genetikailag magasabb a vér koleszterinszintje, mint másoknál, ezt familiáris hiperkoleszterinémiának nevezzük. A diéta és a testmozgás nem feltétlenül elegendő az ő esetükben, és szükség lehet gyógyszeres koleszterincsökkentésre is, elkerülendő a szív érrendszeri megbetegedések kockázatát, vagy korai megjelenését.

Az LDL koleszterin csökkentése érdekében csökkentse étrendjében a telített zsírokat, és növelje a rostbevitelt. A telített zsírok fokozzák a szervezet LDL koleszterin-termelését. Világszerte erre az orvosok a DASH diétát és a mediterrán diétát ajánlják.

A fizikai inaktivitás hozzájárulhat a magas LDL- és alacsony HDL-szintekhez. Az aerob mozgás segít a szervezetnek növelni a HDL koleszterin ("jó" koleszterin) szintjét, ami fontos a szívbetegségek elleni védelem szempontjából.

Mennyi ideig kell folytatni az életmódterápiát?

A koleszterinszint-csökkentő életmódot tartósan, élethosszig kell követni, nem hagyható abba a kívánt mértékű koleszterinszint elérését követően.

Bár néhány embernek szüksége lehet gyógyszerre, a koleszterincsökkentő tabletták összességében nem helyettesítik az életmódváltást. A két tényező együtt képes elérni a kitűzött célokat, és fenntartani a szívének kedvező állapotot.

Részletek A magas koleszterinszint csökkentése diétával, életmóddal