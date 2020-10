Edzőtermi gyakorlatok - Egyszerű edzésterv kezdőknek

Nagyon sokan a munkakörükből adódóan kénytelenek napi 8-10 órát ülni, és igazán nincs mozgáslehetőségük ebben az időszakban. Az állandó ülés meggyengült izmokat és rossz tartást eredményezhet, de egy jól felépített edzésterv sokat segíthet ezen az állapoton.

Érdemes legalább egy fél évig fokozott hangsúlyt fektetni az elhanyagolt izmokra megdolgoztatására, ami nem követel nagy változtatásokat a jelenlegi edzéstervben sem. Minden edzés alkalmával 1 - 2 gyakorlat beiktatásával is határozott eredmény érhető el. Csupán arra kell figyelni, hogy ne csak a látványos izmok fejlesztésén legyen a hangsúly, mert valóban jól néz ki egy feszes fenék és egy izmos bicepsz, de ha mindez egy rossz tartással párosul, jelentősen ronthatja az összhangot.

Ezért érdemes a kevésbé népszerű és nem igazán látható izmokat is fejleszteni, főleg, ha a mindennapjaink azzal telnek, hogy egy íróasztal fölé görnyedünk folyamatosan. Az izomcsoportonként ajánlott gyakorlatokból egy - két változatot minden edzés alkalmával iktassunk be, valamint a hétköznapjainkban is figyeljünk tartásunkra, gerincoszlopunk, derekunk tehermentesítésére.

Néhány ötlet, amit bármikor elővehetünk és használhatunk:

Folyamatosan figyeljünk tartásunkra, néha tudatosan húzzuk ki magunkat, ezzel is javítva a görnyedt tartáson.

Érdemes 2 óránként felállni és megmozgatni felsőtestünket, erre néhány nyújtózó mozdulat is tökéletes.

Bármit szeretnénk felvenni vagy felemelni a földről, azt guggolással tegyük, ezzel is kímélve a derekunkat.

Minden gyakorlatot általában 3 - 4 sorozattal, 15 - 20 ismétlésszámmal végezzünk, de ezeket a számokkal edzettségünkhöz lehet alakítani, növelni és csökkenteni is lehet, szem előtt tartva azt, hogy ne becsüljük se alul, se túl képességeinket, mert ezzel megnő a sérülésveszély, valamint a várt hatás is elmaradhat. És ne felejtsük el, hogy egy gyakorlat sohasem csak egy izmot mozgat meg, hanem rengeteg segítő izom is bekapcsolódik a mozdulatok pontos végrehajtásába.

Hátizom gyakorlatok

Könnyített húzódzkodás Smith-keretben: Állítsuk a rudat mellmagasságba, álljunk mögé és fogjuk meg vállszélességben úgy, hogy a tenyereink lefelé nézzenek. Lépjünk előre a rúd alatt annyira, hogy a testünk ferdén álljon és csak a sarkainkkal támaszkodjunk a talajon. Karnyújtással engedjük le a törzsünket, feszítsük meg hasizmunkat és egyenes törzzsel karhajlítással húzzuk mellkasunkat a rúdhoz. Törekedjünk arra, hogy a gyakorlat alatt végig egyenes legyen a törzsünk, mert csak akkor dolgoznak a gerincfeszítő izmok is.

Törzsemelés hátpadon: Hasaljon rá a hátizom padra, törzzsel hajoljon előre úgy, hogy csak a csípője támaszkodjon a párnán, karjait pedig fonja keresztbe a mellkasa előtt. Hátizma megfeszítésével emelje fel a törzsét addig, amíg az egyenest nem alkot a lábaival, majd lassan engedje vissza magát. Figyeljen arra, hogy a mozdulatai mindvégig lassúak, kontrolláltak legyenek, feje végig a gerincoszlop folytatása legyen, ne feszítse vissza, valamint a test egyenes vonalán túl ne homorítsa a hátát.

Lehúzás mellhez felső csigán: Csatlakoztassuk a hosszú rudat a géphez, üljünk le a padra és fogjuk meg a rudat vállszélességben. Dőljünk enyhén hátra és érezzük, hogy a hátizmaink enyhén megnyúlnak. Karhajlítással húzzuk a rudat a mellkasunkhoz, a kulcscsontunk alá, picit tartsuk meg, majd lassan engedjük vissza. A talpunk végig a talajon legyen és törekedjünk a mozgás alatt végig arra, hogy a lapockáinkban érezzük a mozgást.

Hasizom gyakorlatok

Felülés ferde padon: Feküdjünk hanyatt a padon, akasszuk be a lábainkat a lábtámaszba és ujjainkat tegyük tarkóra, ne tartsuk görcsösen, könyökeinket pedig végig enyhén toljuk a föld felé. A felsőtestet fokozatosan, lassan emeljük fel, érezzük, ahogy fejünk, majd lapockánk is elemelkedik a padtól. Majd lassan visszaengedjük felsőtestünket. Derekunkat folyamatosan tartsuk a padon, könyökeinket pedig végig toljuk a padló felé, ezzel elkerülhetjük a derék és nyakfájásokat, valamint biztosítjuk azt, hogy kizárólagosan hasizmainkkal dolgozzunk. A gyakorlatot variálhatjuk azzal is, hogy egy sorozat után a felsőtestet elforgatjuk az emelések során.

Felülés oldalt fekve: Feküdjünk egy sima haspadra az oldalunkra, hajlítsuk be a lábaidat és akasszuk be a lábtámaszhoz. Karjainkat helyezhetjük tarkóra vagy a mellkasunk előtt keresztbefonjuk. Majd fokozatosan emeljük meg felsőtestünket figyelve arra, hogy ne csavarodjon el törzsünk. A legmagasabb ponton tartsuk ki egy kicsit a mozdulatot, majd lassan, szinte csigolyáról csigolyára engedjük vissza. Ne felejtsük mindkét oldalra elvégezni a gyakorlatot.

Hasprés: Feküdjünk le a haspadra és tegyük lábainkat a lábtámaszra úgy, hogy a felsőtestünk derékszöget zárjon be lábainkkal. Ujjainkat helyezzük tarkónkra és feszítsük meg hasizmunkat úgy, hogy a felsőtestünket nem emeljük el teljesen a padról és derekunkat folyamatosan leszorítjuk. Ha megtaláljuk a tökéletes mozdulatot, érezni fogjuk az egész egyenes hasizom feszülését és a különbséget a felülés és a hasprés között. Figyeljünk a légzésünkre, emelésnél mindig fújjuk ki a levegőt, leengedésnél pedig beszívjuk.

Törekedjünk a tudatos izommunkára!

Ezekben a gyakorlatokban az a nagyszerű, hogy egyszerre több olyan izmot, izomcsoportot dolgoztatnak meg, amelyek jótékony hatással vannak a legyengült izmok erősítésére. Minden feladat alatt koncentráljunk a tudatos izommunkára, érezzük a mozgásban résztvevő izmokat, figyeljünk a szabályos végrehajtásra és ha kell, akkor az elején néhányszor nagyon lassan végezzük a mozdulatok, amíg meg nem érezzük, hogyan is kell csinálni.

Amennyiben bizonytalanok lennénk bármelyik gyakorlatban vagy a gépek használatában, mindig kérjük egy teremedző szakavatott segítségét, aki megmutathatja a gépek helyes használatát és segíthet a gyakorlatok tökéletes kivitelezésében is.

Szerző: Kálmánczhey Emőke, fitneszedző