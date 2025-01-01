Alapvető higiénia a vírusfertőzések időszakában

A képek szerzői jogi védelem alatt állnak, felhasználásuk törvénysértő.

Higiéniai szabályok

Az őszi-téli időszakában különösen fontos az alapvető higiéniai szabályok betartása, ami hozzájárul a személyes megbetegedés és a járványok kialakulásának megelőzéséhez is.

Gyakran és alaposan mossunk kezet szappannal és meleg vízzel, különösen étkezés előtt, illetve hazaérkezés után. Kerüljük az arc, a szem, az orr és a száj érintését, valamint tüsszentéskor vagy köhögéskor használjunk zsebkendőt vagy a könyökhajlatunkat. Emellett ügyeljünk a rendszeres szellőztetésre és a fertőtlenítésre is.