Milyen betegségre utalhat az égő fájdalom?

A fájdalomnak számos formája ismert, egyik jellegzetes, gyakori típusa az égő fájdalom, melynek hátterében több betegség állhat. Ezek felderítésében sokat segít az égő fájdalom helyének, rendszerességének és súlyosságának pontos meghatározása.

A páciensek az érzést égő fájdalomként írják le, de sokan így nevezik meg a heves bizsergő és szúró fájdalmakat is. Ha a fájdalom heves vagy hosszabb ideig fennáll, az annak a jele, hogy a szervezetben valami nincs rendben. A fájdalom egyik formája a krónikus fájdalom, amely elhúzódóan vagy az akut, intermittáló, azaz visszatérő fájdalom, mely bizonyos időközönként rendszeresen jelentkezik (pl. migrén). A hirtelen jelentkező, heves fájdalmat (pl. perforált vakbél) az akut megnevezés jelöli. Az égő fájdalomnak is ismert mindkét típusa.

Az égő fájdalom okai

A fájdalom oka nem mindig szervi eltérés. Néhány esetben pszichés betegség is állhat a háttérben, ilyenkor semmilyen fizikai eltérés nem mutatható ki.

Az égő fájdalom enyhébb formája az izmok, izomzat betegségeit is kísérheti. Például a szakadás, ficam és egyéb mechanikai sérülések is égő érzéssel járhatnak. Ezek komoly problémák, melyek többnyire sportolás közben keletkeznek, de egy rossz mozdulat is elég a sérüléshez. Égő érzéssel járhat az ízületi tokok sérülése, a zúzódások és a csonttörés is. Az ilyen sérülésekből adódó égő fájdalmat gyakran kíséri émelygés, hányás és szédülés.

Nem balesetekből adódó szervi eltérések, különböző betegségek kísérője is lehet égő fájdalom, így például vakbélgyulladásé, melynél a fájdalom a has jobb oldalán érezhető. Az agyvérzés és a szívinfarktus is okozhat hasonló jellegű fájdalmat, ami tulajdonképpen figyelmezető jel is lehet, és segítheti a korai felismerést és megelőzést. Migrénnél is jelentkezhet égő fájdalom a fejben, sokszor a roham előjeleként. Szintén égő fájdalommal járhat az övsömör és a haemorrhoidális betegségek.

Egyéb betegségek, amelyek égő fájdalommal járnak

Forrás: WEBBeteg

B. M.; Forrás: Symptomat.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos