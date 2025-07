A fájdalom jellege is fontos információ

Depressziónál is jelentkezhet krónikus fájdalom szindróma, a szorongásos betegségeken belül pedig van egy olyan külön kórkép, amelyet szomatizációs zavarnak neveznek, és amelynél úgy jelentkeznek különféle fájdalmak, hogy azoknak szervi okát nem lehet kimutatni. Ráadásul a depresszió és a szorongás csökkenti a fájdalomküszöböt is, azaz a fájdalom mögött állhat szervi ok, ám annak mértékét már nem mindig magyarázza. Pszichológus vagy pszichiáter által jól beállított terápiával gyakran a fájdalom is megszűnhet. Pszichiáterek listája