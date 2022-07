COVID-19 elleni vakcina és menzesz - Új adatok láttak napvilágot

Szakértők szerint a COVID-19 ellen beadott védőoltás hatással van a menstruációs periódusra, befolyásolhatja hosszát, gyakoriságát, a vérzés erősségét - erre a következtetésre jutottak szakértők az eddigi legnagyobbnak tartott vizsgálat adatai alapján.

A legfrissebb felmérésben résztvevőknek csaknem fele, mindazok, akik a vizsgálat idején szabályosan és rendszeresen menstruáltak, arról számoltak be, hogy miután felvették a COVID-19 elleni vakcinát, sokkal erősebb lett a vérzésük. Azon többiek, akiknél korábban sem volt szabályos a menstruáció (ide értve fogamzásgátló tablettát szedőket, a már nem menstruáló, menupauzában élő nőket, továbbá a transzgender férfiakat is) szintén szokatlan vérzést tapasztaltak.

Az eddigi legtöbb résztvevő bevonásával lezajlott új vizsgálat további kutatási eredményt tesz a korábbiak mellé, amelyek azt mutatták ki, hogy a COVID-19 elleni vakcináknak – ha csak átmeneti is, de – hatásuk van a menstruációs ciklusra.

A nők közel felénél jelentkezett menstruációs zavar

A vakcinák jelentős arányban meg tudják előzni a koronavírus-fertőzöttek többségénél, hogy betegségük súlyos lefolyású legyen, vagy akár áldozatul essenek, emellett azt is sikerült velük elérni, hogy a felgyógyultaknál ne alakuljon ki nagy számban utóhatás. Sok szakértő ezért (az előnyök mellett eltörpülő mellékhatások miatt) korábban félresöpörte azokat az aggályokat, amelyek szerint a vakcina felvétele után sokak vérzési ciklusa vált rendszertelenné.

A szaporodó panaszok hatására végül két amerikai egyetem orvosi kara (University of Illinois és a Washington University) 2021 áprilisában online felmérést indított a vakcinációt követő menstruációs zavar jelenségének jobb megértésére. A kutatás szervezői a világ sok-sok különböző pontján élő több ezer embernek küldték el kérdőívüket. Három hónapot hagytak a kitöltésre, majd következett a begyűjtött adatok elemzése. 39 ezernél több 18 és 80 év közötti egyén küldött választ – ne lepődjünk meg az idősek beválogatásán se, ugyanis egy-egy esetben előfordulhatott, hogy öreg (évtizedek óta posztmenopauzás) nő számolt be rendellenességről… Az összes résztvevő teljesen vakcinált volt; Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson oltóanyagot kaptak, illetve az USA-n kívül élők olyan vakcinát vettek fel, ami térségükben volt engedélyezett. A legjobb tudomásuk szerint, a válaszadókat az oltás felvétele előtt nem érte koronavírus-fertőzés.

A Science Advances nevű tudományos folyóiratban publikált kutatás azt mutatja, hogy

csaknem minden második egyénnél, a kérdőívet kitöltők 42 százalékánál, akik korábban szabályosan működő ciklussal éltek, az oltást követően erősebb lett a vérzés,

44 százaléknyian semmiféle változást nem tapasztaltak,

a válaszolók 14 százaléka esetében pedig a periódus enyhébb lett.

Néhány válaszadó – így a hormonterápiás kezelésen lévők 39 százaléka, a hosszú hatású fogamzásgátlót szedők 71, és a posztmenopauzások 66 százaléka – arról számolt be, hogy az egyik, vagy mindkét vakcina beadása után áttöréses vérzése (két menstruációs ciklus között előforduló hüvelyi vérzés, vagy menopauza után jelentkező nem várt vérzés, más néven „pecsételő vérzés”) jelentkezett. „Fontosnak tartom, hogy ennek lehetséges előfordulásáról tudjon a lakosság, így az érintettek ne rémüljenek meg, hogy esetleg valami komolyabb bajuk támadt. Inkább készüljenek fel az ilyen események lehetséges előfordulására” – magyarázta a study egyik üzenetét Katharine Lee, biológus, antropológus (Washington University School of Medicine).

A tanulmány első szerzőjeként Lee azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy e vizsgálatban a kapott eredményeket nem állították szembe egy kontrollcsoport nem beoltott tagjaitól kapott válaszokkal. Azt a tényt is érdemes figyelembe venni, hogy mindazok, akik a vakcinafelvétel után bármiféle ciklusváltozást tapasztaltak, esetleg nagyobb számban töltötték ki a kérdőívet, mint azok, akiknél nem jelentkezett hasonló panasz. Mégis, a kapott eredmény egybevág a korábbi kisebb kutatásokban megfigyeltekkel, miszerint az oltás után a nők jelentős részénél változás volt tapasztalható a vérzésben.

Talán ennél is fontosabb, hogy a vizsgálat szerint a fenti jelenség egyes csoportok tagjait nagyobb mértékben érintheti. Kiderült, minél idősebb valaki, annál gyakrabban fordulhat elő nála heves vérzés. A fogamzásgátló tablettát szedő válaszadók többsége volt már terhes, egyeseknél endometriózist, PCOS-t (policisztás ovárium szindrómát) diagnosztizáltak – ők tehát eleve az említett állapotuk miatt is ki voltak téve az erősebb vérzésnek. Akik a vakcina más mellékhatását is (láz, fáradtság) észlelték, nagyobb eséllyel számíthatnak a vérzés rendszertelenné válására.

A menopauza korában lévő – átlagosan 60 körüli – nőknek, szemben az idősebbekkel, nem ritkán pecsételő (áttöréses) vérzése lett. Az biztos, hogy e korcsoportban – függetlenül attól, hogy mutatkozott-e bármiféle kísérő tünet, vagy adott egyén volt-e valaha terhes –, a kapott vakcina típusa semmiféle szerepet nem játszott a vérzés jellegének módosulásában.

Miért változhat meg a menzesz?

Az egyes egyének menstruációjában bármikor előfordulhat, hogy bizonyos értelemben eltér a megszokott, előző havihoz képest (olyan mutatókban, hogy hány naponta jön meg, milyen a vérzés erőssége, vagy hány napig tart) – és ez így teljesen normális. „A ciklus nem tökéletes óra” – mondja dr. Alison Edelman szülész-nőgyógyász (Oregon Health & Science University), aki szintén tanulmányozta COVID-19 elleni vakcináknak a menstruációra gyakorolt hatását.

Kutatásaiban a szülész-nőgyógyász úgy találta, néhány páciensénél a koronavírus elleni vakcináció után a szokásosnál 1-2 nappal később kezdődött a havi vérzés. E változások azonban átmenetiek voltak, 1-2 ciklussal később maguktól rendeződtek.

A havi ciklust a hipotalamusz és az agyalapi mirigy által kiválasztott hormonok, továbbá a petefészek szabályozzák. Bármelyikre hatással lehetnek belső és külső befolyásoló tényezők. Például a stressz vagy valamiféle betegség, a fogyás vagy éppen a hízás, a kalória bevitel visszafogása, az intenzív testedzés – ezek mind megváltoztathatják a menstruáció szokásos mintázatát.

A méhet bélelő nyálkahártyának, az endometriumnak a menstruáció során való leválási folyamata szintén kapcsolatba hozható az immunrendszerrel, aminek van szerepe a méh szövetének átépülésében. Segít védelmet nyújtani a kórokozókkal szemben. Lehetséges, hogy amikor a vakcina teszi a dolgát, s ennek megfelelően aktiválja az immunrendszert, egyféle elsütő szerkezetként (triggerként) leválási késztetést vált ki a méh nyálkahártyájában, s végül ez idézi elő a tapasztalt zavart a menstruációs ciklusban. Egyesek pedig az átlagosnál érzékenyebben reagálnak a szervezetben bekövetkező immunológiai és/vagy hormonális változásokra.

Mi a teendő a vakcinálás utáni szabálytalanságok esetén?

Aki menstruálásával kapcsolatban új, szokatlan jelenségre figyel fel, jegyezze fel magának, hogy meg tudja beszélni orvosával a teendőket. A ciklus jellemzőit egyféle egészségmutatónak lehet felfogni, mint a testhőt vagy a vérnyomást. Ezek az értékek ugyanis szervezetünk egészségi állapotáról adnak jelzést. „A menzesz ciklusában való lényegi módosulás, úgy, mint szünet, kimaradás, a vérzési profil, erősségének megváltozása indokolttá teszi, hogy végezzenek további vizsgálatokat, győződjenek meg arról, hogy a háttérben nem húzódik-e meg másféle probléma: úgy, mint endokrinológiai, hematológiai vagy egyéb biológiai, anatómiai ok, vagy rendellenesség” – fejtegeti a vizsgálatban nem résztvevő dr. Jennifer Kawwass endokrinológus (Emory University).

A már egyébként nem menstruálóknál előforduló áttöréses, pecsételő vérzés például a méhnyak, a petefészek, a húgyhólyag vagy a hüvely rákjára vonatkozó figyelmeztető jelzés is lehet. És ha már az előbbiekre felhívta a figyelmet, azért azt is hozzáteszi, hogy a cikluson belüli apró változásnak – ha különben szabályos a periódus – nem kell túl nagy jelentőséget tulajdonítani, ez nem ad okot semmiféle aggodalomra, nem szükséges változtatni a szokásos életvitelen. A klinikai vizsgálatok és egyéb kutatások többszörösen megállapították, hogy a COVID-19 elleni vakcinák biztonságosak, hatékonyak és nem valószínű, hogy hosszútávon bármilyen hatással lennének – például a termékenységre.

Őszinteség

A szakértők egyetértenek abban, hogy a COVID-19 testünk működésében sok ponton okozhat zavart, amelyek jóval rosszabbak, mint a betegség ellen beadott védőoltások által okozott mellékhatások. Ha időlegesen menstruációs változásai vannak, ezt ne tekintse akadálynak a második dózis, vagy a ráerősítő oltás felvételének a szervezésekor. A vakcináció elhalasztása jelentősen növelheti a COVID-19 fertőződés, megbetegedés kockázatát.

A fentiekkel együtt is fontos megfigyelni, miként reagál szervezetünk a beadott vakcinára. Ha világosabban látjuk azt, hogy miként változhat meg a vérzési ciklus, vagy azt, hogy milyen egyéb mellékhatást válthat ki a vakcina, az azzal a plusz előnnyel is járhat, hogy kevesebb lesz a lakosság körében az olyan személy, aki még habozik felvenni a védőoltást. „Őszintén próbáljuk meg helyén kezelni mindazt, aminek átéléséről az emberek beszámolnak” – adott egyféle összefoglalót a biológus Katharine Lee.

Szerző: Fazekas Erzsébet újságíró

Forrás: Largest Study to Date Shows How COVID Vaccines Affect Periods

Lektorálta: Dr. Szabó Zsuzsanna