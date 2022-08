6 nőgyógyászati tünet, melyet komolyan kell venni

A menzesznaptár egy speciális naptár, amely azt a célt szolgálja, hogy a nők feljegyezzék benne menstruációjukkal kapcsolatos jellegzetességeket.



Nőgyógyászati ellátásokon lehet ilyet beszerezni, de az internetről is tölthető le online és nyomtatható változat is. A vérzéses napokat, a közti vérzések időpontját és a kísérő tüneteket is felírhatják bele. Ez természetesen nagyfokú precizitást igényel, ami talán nem is várható el.



Miért hasznos a menzesznaptár?