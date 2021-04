COVID-19 elleni védőoltás: maradjunk hidratáltak az oltás előtt és azt követően is

Megkaptuk az előjegyzési időpontunkat a COVID-19 elleni oltásra, előkészítettük a vakcina beadásához a legalkalmasabb öltözetet, felkészültünk maszkkal és kézfertőtlenítővel. Írjunk fel a listánkra egy vizes palackot is!

Még ha nem is vagyunk szédülésre vagy ájulásra hajlamosak azt követően, ha oltást kapunk, az, hogy vigyünk magunkkal ivóvizet, és győződjünk meg arról, hogy az oltást megelőzően és azt követően elegendő folyadékot fogyasztunk, az oltásra való felkészülésünk alapvető eleme kell, hogy legyen. A szakértők úgy vélik, hogy ha odafigyelünk a hidratálásra, az csökkentheti a COVID-19 elleni védőoltás mellékhatásait.

„Rendkívül fontos, hogy az oltást megelőzően és azt követően is sok folyadékot fogyasszunk” – mondta Dr. Robert Quigley, az ’International SOS’ egészségügyi vállalat globális orvosigazgatója. Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) szerint a COVID-19 elleni védőoltások esetében felmerülő leggyakoribb mellékhatások a következők: kimerültség, fejfájás és izomfájdalom. A szakértők úgy vélik, hogy a hidratálás segíthet mindegyik enyhítésében. Ha megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztunk, az még nem akadályozza meg, hogy a védőoltás beadását követően rosszul érezzük magunkat, de lerövidítheti a vakcina mellékhatásainak időtartamát vagy befolyásolhatja azok intenzitását.

Miért segíthet a folyadékfogyasztás a COVID-19 elleni védőoltás mellékhatásainak enyhítésében?

„A COVID-19 elleni védőoltás és tulajdonképpen az összes vakcina úgy működik, hogy aktiválja az immunrendszerünket, hogy az antitesteket termeljen egy fertőző betegség ellen, anélkül, hogy ki lennénk téve a valódi kórokozóknak” – mondta Dr. Sachin Nagrani, a Heal egészségügyi vállalat orvosigazgatója. A jó vérkeringés fontos az immunrendszerünk és annak az oltásra adott válaszreakciója szempontjából, mivel az egészséges véráramlás szállítja az immunsejteket a szervezetben oda, ahol épp szükség van rájuk.

Amikor megkapjuk a COVID-19 elleni védőoltást, arra az immunrendszerünk új antitestek áradatával reagál, és ez az, ami a mellékhatások – például a hidegrázás, a láz és a kimerültség – mögött rejlik. Ha a COVID-19 elleni védőoltás beadását megelőzően és azt követően sok folyadékot fogyasztunk, az azt segíti elő, hogy a keringési rendszerünk működésbe lendüljön, szétterjesztve ezeket a friss antitesteket minden szervünk irányába, illetve támogatja az immunfolyamat során keletkezett bomlástermékek elszállítását, mielőbbi kiürülését a szervezetből – vélekedett Dr. Nagrani. Minél jobban hidratáljuk a szervezetünket, ez annál hatékonyabb lesz, és annál hamarabb enyhülhetnek a mellékhatások.

Miért lehetnek súlyosabbak a COVID-19 elleni védőoltás mellékhatásai, ha nem fogyasztunk elegendő folyadékot?

„A nem megfelelő hidratálás vagy – ami még rosszabb – a kiszáradás súlyosbíthatja a vakcina mellékhatásait” – mondta Dr. Quigley. Ez részben annak tudható be, hogy ha dehidratáltak vagyunk, akkor hajlamosabbak vagyunk a kimerültségre és a fejfájásra, részben pedig annak, hogy a keringési rendszer nem fog annyira hatékonyan működni. Éppen ez az oka annak, hogy miért nem szabad alkoholt fogyasztani a védőoltások felvétele előtt vagy azt követően: a dehidratáltság valószínűleg még kellemetlenebbé teszi a mellékhatásokat.

„A védőoltás beadását követően igen gyakran jelentkező mellékhatás a láz, ami izzadással jár és ezáltal folyadékveszteséghez és kiszáradáshoz vezethet” – mondta Dr. Vivek Cherian, belgyógyász szakorvos. Ez önmagában véve is fejfájást és kimerültséget okozhat. Ha sok víz fogyasztásával hidratáljuk a szervezetünket, az segíthet elviselni a testhőmérséklet emelkedését anélkül, hogy meg kellene küzdenünk a kiszáradással összefüggő tünetekkel is. A hányinger is a COVID-19 elleni vakcinák mellékhatásai közé tartozik, és a hányás egyenes út a folyadékvesztéshez. Így, ha kis mennyiségben kortyolgatva fogyasztjuk a vizet, az csökkentheti a hányingerünket. Amellett, hogy sok folyadékot fogyasztunk, bevehetünk nem gyulladáscsökkentő fájdalomcsillapítót is, például acetominofen (közismertebb nevén paracetamol) hatóanyag-tartalmú készítményt, ha az oltást követően fej- vagy izomfájdalmat tapasztalunk.

Ha nem jelentkezik nálunk semmilyen mellékhatás – márpedig egyáltalán nem biztos, hogy jelentkezni fog –, az nem jelenti azt, hogy a COVID-19 elleni vakcina esetünkben nem működik hatékonyan. Ha azonban borzongás, hidegrázás, erős kimerültségérzés, vagy az injekció beadásának helyén zavaró fájdalom jelentkezik, akkor igyunk sok vizet; ez segíteni fog, hogy a mellékhatások minél hamarabb elmúljanak. Természetesen a megfelelő folyadékpótlás elengedhetetlen akkor is, ha nem tapasztalunk semmilyen mellékhatást.

Forrás: F. Zs., fordító; A COVID Vaccine Pro-Tip: Stay Hydrated Before & After (bustle.com)