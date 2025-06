Nimbus: mit érdemes tudni az új koronavírus-variánsról?

1. Keresztreaktív immunválasz: A korábbi SARS-CoV-2-fertőzés során kialakult T-sejtes és B-sejtes memória részben felismerheti az újabb Omicron-alvariánsokat, még akkor is, ha azok mutációkat hordoznak. 2. Hibrid immunitás: Azok, akik átestek fertőzésen és oltva is vannak, erősebb és tartósabb immunválaszt mutatnak – ezt nevezzük hibrid immunitásnak. Ez különösen hatékony az új alvariánsok elleni védekezésben is. Milyen korlátai vannak ennek a védelemnek? Az NB.1.8.1 több mutációval rendelkezik a tüskefehérjében (pl. 7 spike mutáció), így nagyobb lehet az „immune escape” képessége, mint a korábbi variánsoké. Ez azt jelenti, hogy a korábbi fertőzésekből származó antitestek hatékonysága csökkenhet, főleg enyhe tünetek vagy újrafertőződés megelőzésében. Súlyos betegség ellen viszont a T-sejtes válasz továbbra is jelentős védelmet adhat. Ha csak régi (pl. Delta vagy Alfa) fertőzés volt, az jelentősen csökkent védettséget jelent, míg a friss Omicron (pl. JN.1) átfertőződés jobb keresztvédettséget ad.