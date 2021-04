Befolyásolja-e az alkohol a COVID-19 elleni vakcinára adott immunválaszt?

Szakértők véleménye szerint a COVID-19 elleni vakcina beadása körüli időszakban fogyasztott kis mennyiségű alkohol (az alacsony szeszfokú italok mérsékelt) fogyasztása nem lehet befolyásoló hatással az immunválasz kialakulására. Ám hozzáteszik, a legjobb mégis az volna, ha az oltás felvétele előtt és utána is egy ideig mindenki tartózkodna az alkoholizálástól.

A COVID-19 elleni vakcinák első körének beadása idején felmerült a kérdés, vajon az alkohol befolyással van-e a szervezetnek az oltásra adott immunválaszára. Miközben orosz és brit szakemberek azt javasolják, hogy a beoltás előtt állók egy darabig ne fogyasszanak alkoholt, ehhez képest az amerikaiak szerint az alkalmi illetve a mérsékelt fogyasztásnak nem lesz hatása az immunválaszra. Persze a nagy ivászatok, és a tömény italok kerülendők, általában véve az egészség általános érdekére tekintettel, így ennek természetes részeként, az oltás felvétele körüli időszakban is.

Brit szakértők nemrégiben azzal a figyelmeztetéssel álltak elő, hogy az oltás előtti és utáni napokban igen önmegtartóztató módon kell viszonyulni az alkoholhoz. „Egyéni felelősség gondoskodni arról, hogy az immunrendszer tip-top módon legyen képes működni, hogy jó, erőteljes választ tudjon adni a vakcinára. Az tehát biztosan nem segít, ha az ember az előző este, vagy nem sokkal az injekció felvétele után iszik” – véli dr. Sheena Cruickshank immunológus (University of Manchester).

Egy orosz egészségügyi szakértő ennél jóval tovább ment, amikor azt javasolta a Szputynik V oltás alanyainak, hogy 2 hónapra váljanak absztinenssé. Ezt azonban a vakcina kifejlesztője, dr. Alexander Gintsburg túl extrém tanácsnak tartotta, s úgy módosított, hogy mindegyik dózis után 3 napig tartózkodjanak az alkoholtól. Azt is hozzátette, szerinte ennek az iránymutatásnak az összes vakcina esetére érvényes kellene lennie!

Amerikai szakemberek viszont azt gondolják, hogy akik nem esnek túlzásokba az alkohollal kapcsolatban, azoknak még ez a tanács is felesleges. „Egyik vakcina esetén, egyik dózis előtt-után sincs rá szükség, hogy teljesen visszafogjuk magunkat” – véli dr. Sandro Cinti infektológus. A fertőző betegségek specialistája (Michigan Medicine) így fogalmaz: „Se bizonyíték, tudományos evidencia nincs rá, se az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) iránymutatásában nincs utalás arra, hogy az alanyoknak önmegtartóztatónak kellene lenniük az alkohollal kapcsolatban.” Amikor az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyelete (FDA) engedélyezte a Pfizer-BioNtech majd a Moderna COVID-19 elleni kétdózisú vakcináját, nem jegyezte meg, hogy bármelyik gyógyszergyártó arra szólított volna fel, hogy a beoltandók, mielőtt felvennék a védőoltást, hagyjanak fel akár a mérsékelt fogyasztással is.

Bár minden tudós leszögezi a közismert tényt, hogy a sok alkohol általában véve egészségügyi kockázat, mégse kérte a lakosságot egyikük se arra, hogy változtassanak szokásaikon, emlékeztet dr. Hana El Sahly molekuláris virológus, mikrobiológus professzor (Baylor College of Medicine), aki a Moderna COVID-19 vakcina vizsgálatának nemzeti társelnöke volt. „A nagy fázis 3 klinikai vizsgálatban az alkoholivás nem szerepelt az egyik változóként. Az alkalmi vagy kismértékű alkoholbevitelről, felvételről nem gondoljuk, hogy bármennyiben is befolyásolná az oltásra adott immunválaszt. Sem a próba alanyaitól, sem a beoltandó lakosságtól nem kérjük, hogy hagyják el az alkoholt vakcinálásuk időszakában.”

Miért kerüljük mégis a nagy mennyiségű alkoholt oltás idején?

Az immunológia és mikrobiológia szakembere, dr. Christopher Thompson (Loyola University, Maryland) viszont óva int az ilyen időszakban – főleg a túlzott mértékben – bevitt alkoholtól. Bár nincs egyértelműen világos adat az alkohol-vakcina ügyére vonatkozóan, mégis „a legtöbb elérhető adat az összefüggés fennállása, az immunrendszer befolyásolása kérdésében azt sugallja, hogy az ivászatot mindenkinek, általánosságban, el kellene kerülnie a beoltása időszakában. Ideálisan az első dózis előtt legalább egy héttel, és egy hónapig a második dózis után.”

„Különösen a magas szeszfokú italok esetén az immunrendszer nem működik olyan jól, mint kellene. Sok immunsejtnél ilyenkor funkcionális szabályozási zavart látni, valamint azt is, hogy az egész szervezetben megnövekszik a gyulladáskeltő molekulák száma” – magyarázza dr. Thompson. A nagy szeszfogyasztásra vonatkozó kutatások alapján tudható, hogy az alkohol hatására a belek, zsigerek gyulladása léphet fel, ami megváltoztatja a mikrobiom szerkezetét, károsítva azokat a mikroorganizmusokat, amelyek fenntartják az immunrendszer egészségét. A kemény italok hatása állhat számos más egészségügyi probléma kialakulása mögött: megnő a szívbetegség, a rák, és a májbetegség kockázata.

Ki számít "nagyivónak"? A CDC meghatározása szerint nagyivásnak minősül, ha egy férfi alkalmanként 5 vagy annál is több adag alkohol-tartalmú italt fogyaszt. Nőknél 4 (vagy több), azaz csak alig alacsonyabb ez az átlagos arány. Kemény nagyivónak minősül az a férfi, aki heti átlagban minimum 15, illetve az a nő, aki 8 adaggal fogyaszt.

A legfontosabb tanács, hogy maradjunk jól hidratáltak

Egyes tanulmányok szerint ugyanakkor a mérsékelt ivás (nőknél napi egy adag, férfiaknál maximum napi kettő) éppen azt mutatja, hogy adott személy jobban tud reagálni a vakcinára. „Úgy tűnik, a szalon-ivóknál jobb az ellenanyag termelődés és a sejtmérgező (citotoxikus, CD8) T-sejtes válasz. Emellett a kis mennyiségű alkohol növelheti azon vírusellenes (antivirális) citokinek, vagy kis kémiai hírvivők (messzendzserek) mennyiségét, amelyek az immunválasz koordinálásában segítenek” – mondja dr. Thompson. Az immunológus még hozzáfűzi, hogy a tudósok azonban nem tudják, vajon ezek az apró előnyök csak rövidtávon mutatkoznak-e, vagy hosszan tartóak.

Azoknak, akik általában nem isznak, vagy csak alkalomszerűen, - immunológiai szempontból nézve - nem szükséges megváltoztatni napi rutinjukat a COVID-19 elleni vakcina felvétele idején. „Egy-egy pohár bor, vagy sör, a legtöbb esetben nem fogja rontani a vakcinára adott választ" – hangzik az immunológus dr. Christopher Thompson tanácsa.

Az a legjobb azonban, ha nem kiszáradva, hanem jól hidratált állapotban érkezünk el a beoltás napjához. Fontos, hogy a rákövetkező időben is, néhány napig legyen jelentős a folyadékbevitel (víz, tea formában), mert ez segít tompítani a legtöbb embernél az injekció hatására kialakult enyhe tünetek okozta kellemetlenséget.

WEBBeteg.hu

Szerző: Fazekas Erzsébet újságíró, Forrás: How Alcohol May Affect Your Response to the COVID-19 Vaccine (healthline.com)