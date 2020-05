Hogyan erősíthetik a cukorbetegek az immunrendszerüket?

A cukorbetegek sokkal hajlamosabbak a test bármely területén kialakuló fertőzésekre, mint a diabéteszben nem szenvedők. Ráadásul a fertőzések nemcsak gyakoribbak, de általában komplikáltabbak és nehezebben kezelhetők náluk. Ez azért van, mert a cukorbetegség befolyásolja az immunrendszert.

Hogyan befolyásolja a cukorbetegség az immunrendszert?

A cukorbetegek immunrendszere sejtszinten sérült vagy hibás. A szervezet védekezőképességéért felelős sejtek nem pusztítják el a behatoló mikroorganizmusokat a magas cukorszintű környezetben. Amint a vércukorszint a normális tartományba kerül, az immunválasz gyorsabb és a szervezet képes megakadályozni a fertőzést.

Az élesztőgomba-fertőzések a cukorbetegségben azért is gyakoribbak, mert az élesztősejtek hajlamosak a cukorbetegségben szenvedők sejtjeihez való tapadásra.

Lehet-e az immunrendszert erősíteni cukorbetegség esetén?

Az 1-es típusú cukorbetegség természeténél fogva autoimmun betegség, ahol az immunrendszer megtámadja a hasnyálmirigy béta-sejtjeit és képtelenné teszi azokat az inzulin előállítására.

A 2-es típusú cukorbetegség – bár általában nem autoimmun rendellenességként gondolunk rá – olyan kombinált folyamat, ahol amellett, hogy nem termelődik elég inzulin, a szervezet rezisztenssé válik a saját inzulinjára, így az felhasználhatatlanná válik.

Ez az immunrendszert többféleképp befolyásolja. A magas vércukorszint hozzájárul mind az 1-es, mind a 2-es típusú cukorbetegek fertőzéseihez és egyéb megbetegedéseihez, ami az immunválaszban fontos szerepet játszó fehérvérsejtek csökkent működésének eredménye.

Mivel a gyenge immunválasz a magas vércukorszinthez köthető, ennek kontrollálása a kulcs ahhoz, hogy cukorbetegség esetén is ép maradjon az immunrendszer.

Immunitásnövelés természetesen

Ide tartozik a helyes táplálkozás, az elegendő mennyiségű pihenés és testmozgás, valamint az immunerősítő ételek fogyasztása.

Étrend-kiegészítők/gyógyszerek alkalmazásáról egyeztessen orvosával!: Beszéljen kezelőorvosával, mielőtt bármilyen olyan kiegészítőt vagy gyógyszert kezdene szedni, melynek a célja az immunitás fokozása! Bizonyos készítmények kölcsönhatásba léphetnek a már szedett gyógyszereivel, ezért fontos, hogy egyeztessen orvosával!

Immunerősítő ételek: Cukorbetegként sokkal inkább oda kell figyelni az élelmiszerek szénhidrát- és zsírtartalmára, az adagok méretére, valamint az étkezések idejére is. Tartózkodjon a feldolgozott élelmiszerektől, és fogyasszon elegendő rostot, ami segíti a vércukorszint stabilizálást, akárcsak a megfelelő mennyiségű, cukormentes folyadék fogyasztása. A legfontosabb immunerősítők az alábbiak:

C-vitamin: zöldségek és gyümölcsök fogyasztásával juthat hozzá

E-vitamin: teljes kiőrlésű gabonákban és diófélékben található

Omega-3-zsírsavak: a lenmagban és egyéb magolajokban, zsíros halakban (makréla, tonhal, szardella, lazac) megtalálható antioxidáns

cink: babbal és pulykahússal bevihető immunstimuláló

szelén: a napraforgómagban, teljes kiőrlésű rizsben és csirkehúsban található meg

hagyma, fokhagyma: antioxidáns hatásúak

kurkuma

gyömbér: gyulladáscsökkentő, emésztést javító

probiotikus joghurt

flavonoidok: teában és citrusfélékben található

gomba: rostban, szelénben és rézben gazdag, fokozza a citokinek termelését a fertőzések leküzdésére

csirkeleves: fehérje-, vitamin- és ásványianyag-tartalmának köszönhetően immunerősítő

Testmozgás: Cukorbetegként nagyon fontos, hogy naponta legalább 30 percet mozogjon! A séta, úszás vagy kerékpározás nemcsak az immunrendszert erősíti, de segíti az egészséges testsúly elérését, fenntartását is, pozitívan hat a szív és keringési rendszer egészségére. A súlygyarapodás fokozza a szövetek gyulladásának kockázatát, ami csökkenti az immunválaszt! A cardio mozgás mellé iktasson be erősítő edzéseket is!

Alvás: Az alváshiány fokozza a kortizol és zsírsavak szintjét a szervezetben, súlygyarapodást okoz és 2-es típusú cukorbetegséghez vezethet. Kerülje lefekvés előtt a koffein- és alkoholfogyasztást, valamint keresse fel orvosát, ha alvási szokásában változást tapasztal! Cukorbetegeknél gyakoribb az alvási apnoe és a hozzá kapcsolódó szívbetegségek.

A dohányzásnak és alkoholnak az elhagyása: Cukorbetegként a keringési rendszer is sérül, ezt a dohányzás tovább rontja, növelve a stroke, a rák, a légúti és krónikus megbetegedések kockázatát. A nikotintapasz vagy a nikotinos rágógumi is segíthet a leszokásban.

Az alkoholfogyasztás nehezíti a cukorbetegség kezelését, magas szénhidráttartalma miatt növeli a vércukorszintet, fokozza a fertőző betegségek kockázatát.

Stresszkezelés: A kortizol stresszhormon növeli a szív- és érrendszeri betegségek és az elhízás, ezáltal az inzulinrezisztencia kockázatát, míg az adrenalin csökkenti a fehérvérsejt-termelést és növeli a vércukorszintet, így a betegségek kockázatát is. A rendszeres testmozgás, jóga, meditáció, mélylégzés vagy terápián való részvétel csökkenti a stresszt és növeli az immunitást.

Az immunrendszer erősítése a vércukorszint csökkentésével, túlsúly esetén a testsúly 5-7%-ának leadásával, és a fent leírtak betartásával bizonyos esetekben akár meg is fordíthatja az állapotát!

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; Can You Increase Your Immunity If You Have Diabetes? (thediabetescouncil.com)

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos