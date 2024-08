Bőrgombásodás - Milyen testrészeket érinthet?

A bőr gombás fertőzései (dermatofitózis) gyakori problémát jelentenek, amelyek különböző formákban és különböző testrészeken jelentkezhetnek.

A gombás fertőzéseket általában dermatofita vagy élesztőgomba fajok okozzák. A dermatofita gombák által okozott fertőzés (tinea) a test több részén is megjelenhetnek. Leggyakoribb formája a lábgomba, de hasonló feltételek megléte esetén gyakran jelentkeznek a test más részein is, és kezelésükben is sok az átfedés. Az élesztőgombák (leggyakoribb képviselője a Candida albicans) jellemzően más bőrfelületeken okoznak fertőzéseket (nyálkahártyák, testhajlatok stb.), és eltérő készítményekkel kezelhetőek eredményesen.

Tinea

A tinea, vagy más néven dermatofitózis, a bőr gombás fertőzéseinek dermatofita gombafajok által okozott csoportja. Ezek a fertőzések jellemzően a bőr felszínén jelentkeznek a test különböző részein.

A tinea által érintett testrészek

Tinea Pedis (lábgombásodás): Gyakran sportolóknál jelentkezik (atlétaláb), de bárkit érinthet a lábgomba. A tünetek közé tartozik a viszketés, hámlás, és a bőr berepedezése a lábujjak között. A lábgomba könnyen átterjed egy vagy több körömre is, a körömgombásodást és a lábgombásodást sokszor ugyanazon gombák okozzák.

Tinea Cruris (gombás fertőzés az ágyéki területen): Gyakran előfordul meleg, párás környezetben, például sportolóknál. Viszkető, vörös foltokat okoz az ágyékban, a hajlatoknál és a combok belső oldalán. Túlsúlyos egyének esetében kifejezetten veszélyes, mert az egymásra fekvő bőrredők között a gombák szaporodása nagyon gyors.

Tinea Corporis (test gombás fertőzése): Ez a típus a törzsön, karokon és lábakon jelenik meg. Kerek, vörös foltokat okoz, amelyek viszkethetnek és hámlanak. Makacs fertőzés, a kezelése hosszú ideig eltarthat.

Tinea Capitis (hajas fejbőr gombás fertőzése): A hajas fejbőr gombás fertőzései, a tinea capitis, gyakoriak gyermekek körében, de felnőtteknél is előfordulhatnak. A tünetek közé tartozik a foltokban jelentkező hajhullás, a fejbőr hámlása és viszketése, vörös foltok (súlyos esetben gennyes sebek) megjelenése.

A láb, az ágyéki terület és a test egyéb részeinek fertőzéseit sokszor ugyanaz a gombafajta okozza. A Trichophyton rubrum képes megtelepedni bármely felsorolt testrészen, bár vannak egyéb, az adott testrészre jellemző fajok is. A fejbőr gombásodását ugyanakkor eltérő dermatofita gombák okozzák, ezért kezelésük is eltérő.

A tinea fertőzések kezelése

A tinea fertőzések kezelése általában - első lépésként - helyi gombaellenes krémekkel történik. Súlyosabb esetekben mindenképp szükséges orvoshoz fordulni, a bőrgyógyász orális gombaellenes gyógyszereket írhat fel. Fontos a fertőzött terület tisztán és szárazon tartása, valamint a megfelelő higiéniai intézkedések betartása.

A tinea capitis kezelése elsődlegesen orális gombaellenes gyógyszerekkel történik. Helyi kezelések, például gombaellenes samponok (szelén-szulfid vagy ketokonazol) is használhatók enyhébb esetekben a fertőzés terjedésének megakadályozására. A viszketés megakadályozására vannak szalicilsav tartalmú samponok, vagy a jól ismert Nizoral gyógysampon.

Kifejezett veszélynek vannak kitéve a legyengült immunrendszerű egyének, ugyanis a gombás fertőzések nagy része opportunista: megbomlott védekezésű szervezetben szapodorik.

Élesztőgombák által okozott fertőzések

A Candida albicans a leggyakoribb gombás fertőzést okozó élesztőgomba, de más fajok is gyakoriak a gombásodás hátterében. Az élesztőgombafajok ugyancsak több testrészen okozhatnak betegséget, leggyakrabban a nyálkahártyákon, vagy különösen nedves környezetben más bőrfelületeken is.

Hüvely gombás fertőzése: A hüvelygomba tünetei a viszketés és égő érzés a hüvelyben és a szeméremtesten, a fehér, túrószerű hüvelyi folyás, valamint a fájdalom vagy diszkomfortérzet a vizelés vagy szexuális aktus során. A hüvelyi gombás fertőzés kezelése általában helyi gombaellenes krémekkel, kúpokkal vagy orális gyógyszerekkel történik, mint például flukonazol. Emellett fontos a megfelelő intim higiénia betartása és a szoros ruházat kerülése. A hüvelyi fertőzést okozó gombák ritkábban a férfi nemi szervekre is átterjedhetnek.

Szájüreg (szájpenész): A száj candidiasist, más néven szájpenészt leggyakrabban szintén a Candida albicans okozza. Ez a betegség fehér, lepedékes foltok formájában jelenik meg a nyelven, a belső arcokon, az ínyen és néha a torokban is. Gyakori tünetei közé tartozik a fájdalom, a kellemetlen ízérzés és a nyelési nehézség. A szájpenész leginkább a legyengült immunrendszerű egyéneket, például csecsemőket, időseket, antibiotikumot vagy szteroidot szedőket, illetve cukorbetegeket érinti. A kezelés általában gombaellenes gyógyszerekkel történik, és a jó szájhigiénia fenntartása is fontos a fertőzés megelőzése érdekében.

Napgomba (pityriasis versicolor, más néven tinea versicolor): A napgomba egy gyakori gombás bőrfertőzés, amelyet a Malassezia furfur nevű élesztőgomba okoz. Ez a fertőzés leggyakrabban a fiatal felnőttek és a serdülők körében fordul elő, és általában a meleg, nedves környezet kedvez neki. Jellemzője a bőrön megjelenő elszíneződött foltok, amelyek lehetnek világosabbak vagy sötétebbek a környező bőrnél, és leginkább a hát, a mellkas, a nyak és a karok területén jelentkeznek. A foltok gyakran hámlanak és viszkethetnek. A kezelés gombaellenes krémekkel, samponokkal vagy szájon át szedhető gyógyszerekkel történik, de a fertőzés hajlamos visszatérni, különösen meleg, párás időben. A bőr rendszeres tisztítása és szárazon tartása segíthet a megelőzésben.

Mivel a tünetek nem mindig specifikusak és egyértelműek, ha hosszabb ideig fennáll egy bőrtünet, mindenképp érdemes megmutatni egy orvosnak.

A gombás fertőzések megelőzése

A bőr gombás fertőzései kellemetlenek és gyakoriak, de megfelelő kezeléssel és higiéniai intézkedésekkel hatékonyan kezelhetők és megelőzhetők. A gombás fertőzések megelőzése érdekében fontos a megfelelő higiénia betartása, a bőr tisztán és szárazon tartása, valamint a fertőzött személyekkel való közvetlen érintkezés elkerülése. Kerülni kell a közös törölközők, ruhák és személyes tárgyak használatát is.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Kádár Eszter, rezidens