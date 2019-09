Harc a gombák ellen - A gombaellenes szerekről

Bizonyos gombákat ugyanúgy az egészséges szervezet részének tartunk, mint a bélbaktériumokat, melyekkel egészséges immunitású szervezetünk úgy képes együtt élni, hogy számára nem fenyegetnek betegséggel. Az immunrendszer gyengülése vagy egy véletlen sérülés azonban kaput és lehetőséget nyithat a gombafertőzések kialakulásához.

Az antibakteriális szerekhez hasonlóan a gombalölő hatóanyagokkal kapcsolatban is alapvető elvárás, hogy károsak legyenek a gombák számára, de ártlmatalnok a gazdaszervezet sejtjeire. Bizonyos hasonlóságok miatt ez nem mindig könnyű feladat.

A manapság használt gombaellenes szerek a gombák sejthártyájában nagy mennyiségben előforduló ergoszterin nevű vegyület előállítását gátolják különböző módon, így a gombasejtet megakadályozzák a sejtfal kialakításában. Ezek a szerek bár kisebb mértékben, de hatással lehetnek a szervezetünkben zajló koleszterin szintézisére is, emiatt számos megszorítást kell figyelembe vennünk a gombaszerek alkalmazásánál.

A vírus- és baktériumellenes készítményekhez hasonlóan a gombaellenes hatóanyagok körében is megtalálhatjuk a helyileg, valamint a szájon át alkalmazható, különböző erősségű gyógyszereket.

Vény nélkül kapható szerek

A bőr- vagy körömgombával küzdők elsőként a patikában vény nélkül kapható készítményekkel próbálkozhatnak. A legtöbb helyileg alkalmazható hatóanyag kapható vény nélkül kenőcsök, krémek vagy oldatok formájában. Jellemző ezekre a készítményekre, hogy mivel csak lokálisan használhatók, nincsenek jelentős mellékhatásaik, azonban kiterjedt folyamat esetén már nem feltétlenül lesznek hatásosak, vagy nem végleges megoldást nyújtanak az adott problémára, azonban kiterjedt folyamat esetén már nem feltétlenül lesznek hatásosak, vagy nem végleges megoldást nyújtanak az adott problémára.

Fontos tudni, hogy a bőrgomba kezelése hónapokat, a körömgomba gyógyulása akár fél évet is igénybe vehet. Ha a tüneteink megszűntek, még pár hétig, vagy a betegtájékoztatóban írt ideig célszerű folytatni a kenegetést, hogy biztosan elpusztuljanak a gombák. Amennyiben tünetek enyhűlését követően a terápiát túl korán elhagyjuk, néhány nap alatt lehet számítani az ismételt állapotrosszabbodásra.

Ne szégyelljünk orvoshoz fordulni! Sokan szégyenkeznek gombás betegségük miatt és ezért nem fordulnak orvoshoz, pedig már többször kezelgették magukat különböző kenőcsökkel otthon. A sikeres gyógyulás érdekében azonban felül kell kerekedni a szégyenérzeten és el kell menni az orvoshoz. Nem utolsó szempont azonban a megfelelő higiénia és az óvintézkedések betartása sem, hogy elkerüljük a fertőzést.

Szájon át szedhető szerek

A panaszok visszatérése akkor is megtörténhet, ha kellő ideig folytattuk az első kezelést: gyakran láthatunk ilyet nagy kiterjedésű bőrgomba esetében, vagy több körmöt érintő körömgombás betegeken. Ilyen esetben ajánlott kezelőorvosunkhoz vagy bőrgyógyászhoz fordulni, és szájon át szedhető gyógyszeres kezelésbe kezdeni, melyet szintén tartó alkalmazásra javasolnak majd.

Hazánkban a legelterjedtebben használt szájon át adható gombaölő szerek a flukonazol, az itrakonazol és a terbinafin.

Az itrakonazol és flukonazol egy része zsíroldékony tulajdonságánál fogva felhalmozódik a körömben, a hajban és a bőrben, ez is elősegíti a hatás kialakulását. Nagy hatékonyságú, kevés mellékhatással rendelkező szerek. A panaszok fajtájától és a kezelés céljától függően naponta vagy hetente történő alkalmazásra is van példa.

A terbinafin szintén számos gomba ellen hatékony, a körömben, a hajban és a bőr szarurétegében felgyülemlik, így pontosan a gombák által megtámadott területeket célozza meg. Jó mellékhatásprofilú szer, melyet gyermekek esetében is alkalmazhatunk.

Hüvelygombák ellen

Hüvelygomba gyanúja esetén is célszerű rögtön felkeresni a nőgyógyászt, egyrészt hogy biztos diagnózist kapjunk, másrészt pedig a kezelés mielőbbi megkezdése céljából. Ezeket a panaszokat hamar meg lehet szüntetni hüvelykúpok vagy krémek alkalmazásával, melyek nagy többsége csak vényre kapható.

Hüvelyi fájdalom, égő érzés vagy a hüvelyi váladékozás megváltozott jellege általában arra sarrkalja a beteget, hogy a patikában vény nélkül kapható gomba ellenes készítményt szerezzen be (gomba elenes krémek, kúpok, hüvelytabletták). Az első választás hatástalansága esetén is rendszerint 3-4, esetenként több sikertelen önkezelést is megpróbál a beteg, ezt követően indul csak el orvosi segítséget kérni. A sikertelen kezelés oka lehet az is, hogy nem gombás eredetű a hüvelyfertőzés, továbbá az is, hogy más gombaellenes készítmény szükséges a kezeléshez.

Amennyiben valóban gombás fertőzés igazolódik, az orvos szájon át adható készítményt is javasolhat a lokális kezelés mellett, melynek segítségével kisebb valószínűséggel számíthatunk a panaszok visszatérésére. Bizonyos kesetekben a partner kezelésére is szükség lehet, gyógyulásig a szexuális kontaktus kerülendő.

Szerző: Dr. Kovács Anikó, gyógyszerész Aktualizálta: Dr. Sarkadi Adrien, infektológus