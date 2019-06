Férfiak figyelem! A legfontosabb szűrővizsgálatok 60 év felett

Ön mikor járt legutóbb háziorvosnál? Csak a gyógyszereit íratta fel vagy szűrővizsgálat is történt? Részt vett már komplex szűrésen?

Köztudott, hogy a férfiak nem szívesen járnak orvoshoz, pláne akkor nem, amikor egészségesnek gondolják magukat. Az idősebbek azonban sajnos több krónikus betegséggel találkoztak életük során, ezeket kezeltetniük kell, kordában kell tartaniuk. Felmérések bizonyítják, hogy a házasság egyfajta egészségtudatosságot is jelent, köszönhetően a nőnek, aki jobban figyel saját és társa egészségére, együtt járnak háziorvoshoz, a nő kér szakorvosi beutalót férjének, ő tudja meg barátnőitől, hol van a legjobb magánorvos.

A szív- és érrendszer, valamint a légző-, emésztő- és kiválasztórendszer, illetve a látás, a hallás és a bőr időszakos vizsgálata nagyon fontos a háziorvos közreműködésével. 60 éves kor felett összességében másfajta szűrővizsgálatokra van szüksége az erősebbik nemnek. Sorba vettük a legfontosabbakat, dr. Lavicska Enikő háziorvos segítette munkánkat.

Évente ajánlott szűrések

A túlsúly, a zsír- és cukoranyagcsere-zavar, valamint a magas vérnyomás (hipertónia) az idősebb korban sokkal gyakoribb probléma, ezért a rendszeres EKG, vérnyomás- és pulzusmérés mellett laborvizsgálat is ajánlott. Az érelmeszesedés megelőzése/felfedezése érdekében a perifériás verőerek tapintása a háziorvosnál is megtörténhet. Általában 60 év felett gyakrabban találkozik a férfi a házi-és kezelő orvosával, receptet irat fel, kontrollra jár. „Ha már úgy is itt van, mérjünk meg ezt-azt” – és igen, erre kiváló alkalom ez az időpont.



A kardiológiai szakorvosi vizsgálat (szív-UH, EKG, akár terheléses EKG, illetve nyaki erek ultrahangos ellenőrzése, boka-kar index) ebben a korban komplexebb, mint a fiatalabbaknál.

A tüdőbetegségek diagnosztizálásának alapját képezi a mellkasröntgen, amely ebben a korosztályban is fontos. A röntgenfilm segít annak megállapításában, hogy a betegnek van-e tüdőgyulladása, légmelle, TBC-je, tumorra utaló eltérése.

A kor előrehaladtával az idegek, illetve a belső fül receptorsejtjei természetes módon elhasználódnak, amely nagyothallást eredményezhet A halláskárosodás mellett a szem betegségei, a látásromlás is jellemző panasz 60 év felett. Évente érdemes szakorvosi (szemész, fül-orr-gégész) vizsgálaton részt vennie.

Mini mental teszt kitöltése ajánlott 60 év felett, amely elvégezhető a háziorvosnál, fókuszálva a memóriazavarra, a demencia kivédésére.

Urológia: többször kell gondolni rá

Évenkénti székletvizsgálat, szükség esetén kolonoszkópia vagy CT-kolonoszkópia. A magas kockázati csoportba tartozók számára (akiknek korábban már volt vastagbél-polipjuk vagy családjában vastagbélrák fordult elő) a CT-kolonoszkópia ajánlatos.

Az évenkénti urológia vizsgálat (tapintásos vizsgálat, MR, szükség esetén PSA-szűrés) a prosztatarák vagy más prosztata betegség után kutakodva nagyon fontos ebben a korosztályban. A hagyományos urológiai szűrés kiegészül más diagnosztikával is: a vizelési képesség felmérése az inkontinencia időbeni kezelése miatt fontos. A vizelettartási nehézség lehet átmeneti vagy tartós, ebben a korosztályban már ez utóbbi jelent problémát.

Az érrendszer sem a régi! Az érelmeszesedés az életkor előrehaladásával egyre generalizáltabbá válik, mértéke egyre nő. A vérnyomás az esetek többségében emelkedik. A szívvel kapcsolatos problémák is gyakoribbá válnak: mellkasi fájdalom, szívritmuszavar léphet fel, s az idősödéssel párhuzamosan egyre nő a szívizominfarktus kialakulásának valószínűsége.

