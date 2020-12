Milyen okai lehetnek a vizelettartási zavaroknak?

Átmeneti vizelet inkontinenciát akár az étkezési szokások vagy bizonyos gyógyszerek is előidézhetnek, a tartós vizelettartási nehézség hátterében azonban legtöbbször szervi eltérések állnak.

Átmeneti vizelet inkontinenciát eredményező okok

Táplálkozás. Bizonyos ételek, italok, illetve gyógyszerek vizelet inkontinenciához vezethetnek. Az ezekkel kapcsolatos szokások megváltoztatása a tünetek enyhülését eredményezheti.

Alkohol. A sör, a bor és a röviditalok mind húgyhajtó hatásúak, a hólyag gyors telődéséhez és néha sürgető vizelési ingerhez vezetnek. Mindemellett az alkohol átmenetileg rontja a helyzetértékelő képességet, ezáltal nem biztos, hogy a vizelési inger időben tudatosul.

Koffein (kávé, kóla). A koffein szintén húgyhajtó hatással bír. A hólyag gyors telődését és csökkent tároló kapacitását eredményezve fokozott sürgető vizelési ingert okozhat.

Hólyagirritáció. A szénsavas üdítőitalok, a kávé, a tea (akár koffeinmentes változata is) ingerelheti a hólyagot, ami késztetéses inkontinenciát okoz. Ehhez hasonlóan a különböző citrusféleségek (narancs, grapefruit stb.), illetve egyes mesterséges édesítőszerek szintén ingerelhetik a hólyag falát.

Fokozott folyadékbevitel. Nagy mennyiségű víz, vagy bármilyen más folyadék rövid idő alatti elfogyasztása növeli a hólyag által tárolandó vizelet mennyiségét, ami fokozza a "balesetek" kockázatát.

Túl kevés folyadék bevitele. Késztetéses inkontinencia esetén gyakori a folyadékfelvétel csökkentése a célból, hogy csökkenteni lehessen a vizelés gyakoriságát. Ilyenkor azonban a besűrűsödött vizelet maga is irritálhatja a hólyag falát, ami fokozott vizelési kényszert okozva tovább ronthatja a késztetéses inkontinenciát.

Gyógyszerek. Egyes gyógyszerek, például a nyugtatók, az altatók, néhány vérnyomáscsökkentő, szívgyógyszer befolyásolhatják a hólyag szabályozását. Mások, például húgyhajtók, izomlazítók és antidepresszánsok is okozhatnak inkontinenciát. Műtétet követően, az altatás után átmenetileg túlfolyásos inkontinencia alakulhat ki.

Egyéb megbetegedések: bármely olyan megbetegedés, amely megakadályozza vagy megnehezíti a WC időben történő elérését, potenciálisan inkontinenciát okozhat.

Húgyúti fertőzés: Különböző fertőző ágensek, leggyakrabban baktériumok, bejuthatnak, majd elszaporodhatnak a húgycsőben, ami heves vizelési ingerhez vezet. Ez a vizelési inger inkontinens epizódokat eredményezhet. Néha az inkontinencia a húgyúti fertőzés egyetlen tünete. További tünete lehet a csípős illetve büdös vizelet. Ilyen esetekben antibiotikus kezelés megszünteti az inkontinenciát.

A végbél közel van a húgyhólyaghoz és a két szerv beidegzése részben közös. A végbélben kialakuló kemény széklet a közös idegek túlzott izgatásával gyakori vizelési ingert eredményezhet.

Tartós vizelet inkontinenciát eredményező okok

A vizelet inkontinencia lehet tartós, amennyiben a háttérben valamilyen anatómiai (szerkezeti) eltérés áll: meggyengült medencefenéki vagy hólyag izomzat, idegrendszeri betegségek, vagy a vizeletelvezető rendszer szűkületei.

Inkontinenciára hajlamosító tényezők Nem. A nőkben gyakoribb a stresszinkontinencia, mint a férfiakban. A terhesség, a szülés, a menopauza, illetve a női húgyivarszervek anatómiája mind hozzájárulnak ehhez. A prosztata megnagyobbodása azonban fokozott valószínűséggel eredményezhet késztetéses és túlfolyásos inkontinenciát.

Életkor. A kor előrehaladtával a hólyag és a húgycső izomzata veszít az erejéből. Csökken a hólyag tárolási kapacitása is. A vizelet inkontinencia azonban ennek ellenére sem természetes állapot, a csecsemőkor kivételével orvosi figyelmet igényel.

Túlsúly. Az elhízás növeli a hólyagra és a hólyagot alátámasztó valamint felfüggesztő izomzatra nehezedő nyomást. Ez tüsszentéskor, köhögéskor vizeletelcseppenéshez vezethet.

Dohányzás. A dohányzás mellett fennálló krónikus köhögés inkontinenciát okozhat, illetve fokozhat. Az állandó köhögés növeli a hólyagzáróizomra nehezedő nyomást stresszinkontinenciát eredményezve. A dohányzás útján a szervezetbe kerülő irritáló anyagok mindezek mellett késztetéses inkontinenciához is vezethetnek.

Nagy erőbehatással járó sportok. A nagy erőbehatással járó sportok, mint a futás, a kosárlabda, a torna egyébiránt egészséges emberekben is átmeneti inkontinenciát eredményezhetnek. A sport során hirtelen, átmenetileg nagy nyomás nehezedhet a hólyagra, akaratlan vizeletelengedéshez vezetve.

Egyéb megbetegedések. Különböző vesebetegségek és a cukorbetegség növelheti a vizelet inkontinencia kialakulásának kockázatát.

Terhesség: A terhességben megjelenő hormonális változások, a testtömeg és a méh tömegének növekedése mind hozzájárulhatnak stresszinkontinencia kialakulásához. Mindezeken túl a hüvelyi szülés tovább gyengítheti a medencefenék izmait és így a záróizomzatot is. A szülés során károsodhatnak a hólyag és a hólyagot tartó medencefenék idegei, a hólyag süllyedését és a hüvely irányában történő előboltosulását okozva. Az emiatt kialakuló inkontinencia gyakran a szülést követően néhány évvel alakul ki.

Korral járó változások: Időskorban csökken a hólyag vizelettároló kapacitása, ezen túlmenően a vizeletürítési inger jelentkezése után kevesebb ideig lehet visszatartani a vizeletet. A vizelet lassabban ürül ki, a hólyagban visszamaradt úgynevezett reziduális vizelet mennyiség pedig nő, ami késztetéses inkontinenciát eredményez. A késztetéses inkontinencia kialakulása gyakoribb érbetegségek esetén, ezért a dohányzás elhagyása, a magas vérnyomás kezelése hozzájárulhat a késztetéses inkontinencia mérsékléséhez.

Nőkben a kor előrehaladtával a húgycső rövidebb lesz, a húgyutak falát borító nyálkahártya is vékonyodik a hormonális változások (az ösztrogén-szint csökkenése) miatt. Az ösztrogén-szint csökkenésével csökken a hólyagnyak rugalmassága is, ezáltal a vizelet-visszatartó képesség romlik.

Ezek a tényezők együttesen hajlamosítanak vizelet inkontinencia kialakulására, azonban általában további hajalmosító tényezők megjelenése is szükséges.

Méheltávolítás: A méh és a hólyag nagyon közel helyezkednek el egymáshoz, továbbá nagyrészt ugyanazon izmok és szalagok segítségével függesztődnek fel a medence falára. Bármely műtét, mely a belső nemi szerveket érinti, az izmok sérülése révén inkontinenciát eredményezhet.

Krónikus hólyaggyulladás (interstitialis cystitis): Viszonylag ritka, a hólyag falának krónikus gyulladásával járó betegség. Bizonyos esetekben vizelet inkontinenciát eredményezhet, illetve fájdalmas és gyakori vizelési inger alakulhat ki. Oka nem teljesen tisztázott, nőkben gyakoribb.

Prosztatagyulladás (prostatitis): Férfiakban a hólyag alatt a húgycsövet körkörösen körülvevő, szelídgesztenyéhez hasonló alakú mirigy - a prosztata - gyulladása időnként vizelettartási nehézséget okoz. A gyulladás eredményeként a prosztata megduzzad és beszűkíti a húgycsövet, ezáltal vizeletelfolyási nehézséget eredményez, melynek következtében gyakori és fokozott vizelési inger jelentkezhet.

A prosztata megnagyobbodása: Idősebb férfiakban vizelet inkontinencia a prosztata megnagyobbodásának (benignus prosztata hiperplázia - BPH) talaján is kialakulhat. A húgycsövet körbefogó mirigy megduzzadása szűkíti a húgycsövet, ami túlfolyásos vagy késztetéses inkontinenciát okozhat.

Prosztatarák: Férfiakban stressz vagy késztetéses inkontinencia prosztatarák miatt is kialakulhat.

A férfi és a női kismedence

Hólyagrák, hólyagkő: Inkontinencia, fokozott vizelési inger, csípő vizelet lehet mind a hólyagrák, mind a hólyagban elhelyezkedő kő (húgykő) tünete.

Neurológiai betegségek: Sclerosis multiplex, Parkinson-kór, stroke, agydaganat vagy különböző gerincvelői rendellenességek mind zavarhatják a hólyag működésének idegrendszeri szabályozását, ami szintén vizelet inkontinenciát okozhat.

Szűkület: A vizeletelvezető rendszer bármely szakaszán kialakuló szűkület a vizelet természetes áramlásának akadályozásával túlfolyásos inkontinenciát eredményezhet. Szűkületet okozhatnak a vese- és a hólyagkövek, továbbá az inkontinencia műtétek során kialakított túlzott szűkítések is.

Orvos szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus