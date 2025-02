Egészségpénztári befizetések - Mire költhető az összeg?

Az egészségpénztárakba történő befizetések után adókedvezményt lehet igénybe venni, melynek mértéke 20 százalék, a maximális összeg 150 ezer forint. Ezt a korábbi befizetések mellé írják jóvá. Mire használható fel az egészségpénztári számlán halmozódó összeg?

Az egészségpénztár megtakarításait számtalan módon hasznosíthatja. Vásárolhat belőle gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket, illetve több szolgáltatást is igénybe vehet a magánegészségügyben: az orvosi vizsgálatokon és kezeléseken felül például ilyen a gyógytorna, a gyógymasszázs. Ha nem akar hónapokig várni egy-egy műtétre vagy kezelésre, úgy az egészségpénztár segítségével anélkül fordulhat a fizetős magánorvosi szolgáltatásokhoz, hogy különösebben megterhelné kiadásaival pénztárcáját.

A betegségekkel kapcsolatos kiadásokon felül olyan költségekre is lehet gondolni, amelyek az egészségmegőrzéshez kapcsolódnak.

Vásárlás előtt ne felejtsen el tájékozódni az adott üzletben vagy rendelőben az egészségpénztári kártya elfogadásának lehetőségéről!

Hosszú a lista

Az alábbi lista nem teljes, azonban néhány tippet adunk, mire használható fel az egészségpénztári számlákon található összeg.

Gyógyászati segédeszközök: Vásárolhat vérnyomásmérőt, vércukorszintmérőt vagy légtisztítót, infralámpát. Amennyiben szükséges, vásároljon lázmérőt, patikában kapható gyorstesztet. Lecserélheti gyógypapucsát, ortopéd cipőt készíttethet magának, gyógymatracot vásárolhat. Nagyothallók a drágább hallókészülékek vásárlásár is felhasználhatják az összeget.

Gyógyszerek: Beszerezheti a fájdalom- és lázcsillapítót, fejfájás elleni készítményt, köhögéscsillapítót, hasmenés elleni készítményeket. Ezek mellett gondoljon a fertőtlenítő és helyi érzéstelenítő hatással rendelkező, torokfájás elleni termékekre, az allergia esetén használatos készítményekre. Érdemes félévente megnézni, mi hiányzik a házi patikánkból.

Szemüveg és kontaktlencse: Arra is van lehetőség, hogy készíttessen egy megfelelőt az adókedvezmény összegéből, ehhez azonban elengedhetetlen az orvosi javallat. Sőt, fedezheti egy évre a kontaktlencse ápolószereit (folyadék, tartó).

Speciális élelmiszerek: Választhat egy évre bőven elegendő gyógyvizet, vagy gyermekének csecsemőtápszert. Gluténmentes élelmiszerre is költhető az összeg, a felhasználáshoz nem szükséges igazolni a diagnosztizált gluténérzékenységet.

Fogyasztási cikkek: Számos olyan áru megvásárolható egészségpénztári fedezettel (amennyiben a pénztári kártyát elfogadó drogériában, üzletben vásároljuk), ami a legtöbb családban a mindennapos kiadások része. Ilyen a pelenka, a női higiéniai termékek, óvszer, sebtapasz, kézfertőtlenítő, naptej, gyógysampon.

Szakorvosi ellátások: Olyan magánorvosi szolgáltatásokra is költheti ezt az összeget, mint fogászati, belgyógyászati, sebészeti, illetve nőgyógyászati szűrések, vizsgálatok és kezelések. Az orvosi ellátások körébe természetesen beletartoznak a szükséges labordiagnosztikai vizsgálatok is. Sőt, a magánegészségügyben igénybe vehető szolgáltatások között kisebb és közepes műtétek is elérhetőek.

Szűrővizsgálatok: Érdemes a konkrét panaszok kivizsgálása és a betegségek kezelése mellett az életkorunknak és nemünknek megfelelő szűrésekre is elmenni. Ilyen vizsgálat egyebek mellett a méhnyakrákszűrés, a mammográfia, a vastagbélrákszűrés vagy prosztatarákszűrés, fogászati szűrés, a mentális zavarok korai felismerését szolgáló vizsgálat - utóbbihoz orvosi, szakorvosi javaslat szükséges. Az egészségmegőrzéshez kapcsolódóan személyre szabott egészségterv készítése is fizethető bizonyos, ezzel foglalkozó szakembereknél.

Szakdolgozói szolgáltatások, otthoni betegápolás: A gyógytorna, gyógymasszázs és a fizioterápia költségei is fizethetőek egészségpénztári számláról. Amennyiben családtagunk otthonápolásra szorul és lakóhelyünkön magánintézmény is vállall szakápolói, illetve gondozói ellátásokat, az egészségpénztárból kedvezménnyel, támogatott módon fizethető például a sebkötözés, lakóhelyen történő vérvétel, vagy a betegfelügyelet.

Babaápolás: Pelenkák, törlőkendők rendszeresen vásárolhatók a számláról drogériákban, ezen felül bébiőr, légzésfigyelő, párásító is beszerezhető a pénztári számláról fizetve. Gyermektervezés esetén kifejezetten könnyen felhasználható az egészségpénztárba befizetett összeg.

Táppénzkiegészítés: Megfelelő igazolás alapján igényelhető a nettó kereset és a táppénz összege közötti különbözet, így hosszabb betegszabadság esetén is biztosítható a korábbi jövedelemszint. Részletesen ennek módjáról itt írtunk.

Egészségbiztosítás: Az egészségpénztári számláról fizethető az egészségbiztosítási tagdíj is. Ezzel a megoldással szükség esetén drágább orvosi beavatkozásokat is fizet a biztosító, nem szükséges a saját számláról fizetni ennek a költségét.

Egyéb termékek: Sokan nem gondolnak rá, de akár egyes, egészségtámogató funkcióval rendelkező okosórák is megvásárolhatók egészségpénztárból.

A család egészsége

Az egészségpénztári számlán összegyűjtött összeget nemcsak az egészségpénztári tag, hanem annak családtagjai is felhasználhatják. Ez azt jelenti, hogy szükség esetén vásárolhat családtagjainak gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket, vagy akár szolgáltatást is.

