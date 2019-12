Mi okozhat halláscsökkenést?

Hallásromlás több okból is bekövetkezhet, lehet átmeneti vagy tartós. Dr. Fülöp Györgyi, fül-orr-gégész, audiológus orvost a halláscsökkenés gyakoribb kiváltó okairól és kezelésükről kérdeztük.

Ahhoz, hogy hallásunk tökéletes legyen, a külső, közép- és belső fül, illetve a hallóidegek összehangolt működésére van szükség. Bármelyik területen is keletkezik zavar, azt a hallás csökkenése jelzi, de egyéb tünetek is kialakulhatnak: sokan fülzúgásról, zajérzékenységről, vagy szédülésről is beszámolnak. Amennyiben a hallójáratban, a dobhártyával, vagy a hallócsontokkal van gond, akkor vezetéses halláscsökkenésről beszélünk, ha mélyebben van a probléma, akkor percepciós, vagy idegi halláscsökkenésről van szó.

Gyulladás, elzáródás a külső fülben

Átmeneti halláscsökkenést okozhat a külsőfül-gyulladás, ami elsősorban a hallójárat felázása, ill. mikrosérülése kapcsán alakulhat ki. Jellemzően a medencék, fürdők vizében található baktériumok okozzák, ezért nevezik ezt a betegséget úszófülnek is. Antibiotikumos tamponnal helyileg jól gyógyítható, így az átmeneti hallásromlás is megszüntethető.

Halláscsökkenést okozhat a hallójáratba kerülő idegen test, vagy a túlzott fülzsírtermelődés miatt kialakult fülzsírdugó is. Ha az eldugult fület szakorvos sérülésmentesen, szakszerűen kitisztítja, a hallás is újra a régi lehet.

Elváltozások a középfülben

A vírusok, vagy baktériumok által okozott heveny középfülgyulladás általában nagy fájdalommal jár, főleg ez viszi orvoshoz a beteget, nem is elsősorban a gyulladás miatt kialakult hallásromlás. Gyógyszeres kezeléssel azonban mindkét tünet megszüntethető. Bonyolultabb a helyzet, ha a gyulladás következtében a dobhártya perforálódik A dobhártya átszakadása nem csak gyulladás következtében alakulhat ki – teszi hozzá dr. Fülöp Györgyi.

„Idegentest, vagy erős nyomásváltozás (repülőn), a fület ért ütés, vagy hangos durranás kapcsán is kilyukadhat a dobhártya. Jó hír, hogy az esetek többségében magától begyógyul, ha mégsem, akkor műtéti úton helyreállítható a folytonossága, így a dobhártya perforáció miatti hallásvesztés is korrigálható.”

Ép dobhártya mellett is kialakulhat halláscsökkenés, ha a középfülben elhelyezkedő hallócsontocskák sérülnek, elpusztulnak, mozgathatóságuk csökken. Otosclerosis esetén pl. a kengyel talpa becsontosodik a csiga bejáratába, a halláscsökkenés mellett gyakran jár fülzúgással is. Ez esetben is a műtét jelentheti a megoldást.

Amikor a hallókészülékre van szükség

Ha nincs lehetőség a hallás műtéti úton történő korrigálására, akkor hallókészülék jöhet szóba a hallás rehabilitáció érdekében.

Az időskori halláscsökkenés a legtöbb esetben mindkét fülben jelentkezik. Kiváltó oka a belső fülben található csigában lévő szőrsejtek károsodása. Ez műtéti úton, vagy gyógyszerekkel nem kezelhető, ilyenkor csak a hallókészülék jelenthet megoldást.

Hirtelen, erős hanghatás következtében is létrejöhet hallásvesztés. A probléma bizonyos esetekben átmeneti, de ha a kezelések ellenére mégis maradandó a károsodás, akkor ez esetben is a hallókészülék viselése jelenti a megoldást.

Bizonyos esetekben a hallóideg-károsodással egy időben középfül tartós betegsége is fennállhat, amit kevert halláscsökkenésnek nevezünk. Ilyenkor is a hallókészülék jöhet csak szóba, de nehezebb lehet a megfelelő kiválasztása és beállítása.

(Fül-orr-gége Központ - Dr. Fülöp Györgyi, fül-orr-gégész, audiológus)