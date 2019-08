Lábgombára gyanakszik? Íme, a tünetek

Ha lábgombáról (tudományos nevén Tinea pedis) beszélünk, akkor térségünk egyik legelterjedtebb fertőző betegsége a téma. Ennek ellenére kevesen ismerik fel a tüneteit, ezért nem is kezelik azt.

A lábakon lévő gombás elváltozás megjelenhet a talpakon (tinea pedis) és a lábujjak közötti területen (interdigitalis mycosis) is, melyek sokszor egymással társulnak. A lábgomba a lakosság 10-20%-át érinti, leggyakoribb korokozója a Trichophyton rubrum nevű gombafaj. Az angolok a lábgombával fertőzött lábat „atléta-láb”-nak (sportolóláb) nevezik. Az interdigitalis mycosist fonalas és sarjadzógombák is okozhatják.

Közép-Európában a lábgomba a leggyakoribb fertőző betegség, mely több férfit érint, mint nőt. Becslések szerint minden tizedik ember szenved a lábgombától, ennek ellenére csak kevesen kezelik a kellemetlen gombás fertőzést. Ha a fertőzött ember mezítláb jár, minden egyes lépéssel fertőző hámsejteket hagy maga után, amelyek a következő arra járó csupasz lábon megtapadnak, és kifejlődhet a lábgomba.

A gombák elsősorban a lábujjak között találnak maguknak optimális, azaz nedves és meleg tartózkodási helyet. Számukra ezek a legjobb feltételek, amik mellett hosszú időn át zavartalanul szaporodhatnak.

A lábgombásodás többnyire zárt cipőben, gumicsizmában, nedves mikroklímában, melegben dolgozókon, sportolókon, úszókon alakul ki. A fokozott lábizzadás, rossz artériás-, vénás vagy nyirokkeringés, cukorbetegség, illetve hormonzavarok hajlamosítanak a kialakulására. Primer vagy szekunder immunhiányos állapotokban súlyos, nehezen kezelhető tünetek alakulhatnak ki.

A lábgomba tünetei

Megvastagodott felrakódás a talp(ak)on.

Lábviszketés és égő érzés.

Kismértékű részleges kivörösödés.

Néha kis hólyagok.

Hámlás, nedvedzés.

A lábgomba egyik változata a lábujjak közötti területeket támadja meg (interdigitalis mycosis). Ekkor a bőr nedvesnek és felpuhultnak (macerált) tűnik, a lábujjak közötti bőr bereped, fájdalmassáválik. A felpuhult bőrön keresztül könnyen átjuthatnak a kórokozók, és súlyos bőrgyulladást okozhatnak. Az interdigitalis mycosis jelentősen növeli az orbánc (erysipelas) kockázatát!

A lábról a gombás fertőzés átterjedhet a körmökre is, a körömgomba pedig hosszadalmas, gyakran egy évig is kezelésre szoruló, nehezen gyógyulómegbetegedés.

A lábgomba hasonló tüneteket okoz, mint az ekcéma, kontakt allergia, pikkelysömör és az ún. hyperkeratosis plantaris, melyeket bőrgyógyász tud elkülöníteni.

A lábgomba lokális gombaellenes késztményekkel (antimycotikus krémek, sprayk, lábujjak közé hintőporok) általában hatékonyan kezelhető. Egyes makacs esetekben, amikor egyéb hajlamosító tényezők (pl. immunszuppresszió, cukorbetegség) is fennállnak, szükséges lehet szisztémás antimycotikus kezelésre is. A lábon jelentkező gombás fertőzések esetén a kórokozók és spóráik hónapokon át fertőzőképesek maradnak a cipőkben, zuhanyzókban, kádakban, fürdőszoba szőnyegeken, törölközőkben, ezért ezek fertőtlenítése a visszafertőződés elkerülése érdekében mindenképpen szükséges. Ezek mellett nyitott cipők viselése, a lábizzadás megelőzése és kezelése, a lábujjak közének szárazon tartása is nagyon fontos a betegség megelőzésére, illetve a hatékony kezeléshez is elengedhetetlen.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító, Forrás: NetDoktor.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos, Dr. Bodnár Edina, bőrgyógyász