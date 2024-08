Mire utalhat az éjszakai izzadás?

Az éjszakai izzadás hátterében gyakran ártalmatlan okok állnak. Néha azonban ez a panasz komoly betegség egyik jele is lehet. Utóbbi esetben más tünetek is jelentkeznek.

A fokozott izzadást hyperhidrózisnak is nevezzük. Az éjszakai izzadást szaknyelven éjszakai hyperhidrózisnak hívjuk. Ez a panaszok bármely életkorban előfordulhat.

Ártalmatlan okok az éjszakai izzadás hátterében

Többnyire nem nehéz rájönni, mi az oka annak, hogy bizonyos napokon fokozottabban izzadunk, mint máskor (pl. hőségben vagy fokozott fizikai aktivitás során). Az éjszakai izzadás lehetséges okozói között is gyakran hétköznapi dolgok állnak. Jól tudjuk, sokszor milyen nehéz elaludni éjszaka a nyári hőségben, de ugyanez a gond akkor is, ha télen a túlfűtött szobában próbálunk meg álomba merülni. Ha valaki sok alkoholt ivott vagy nagy mennyiségű csilit, csípős ételt evett, esetleg dohányzik, szintén számíthat rá, hogy fokozottabban fog izzadni éjszaka. Nem kevés embernél váltanak ki éjszakai izzadást olyan pszichés tényzők is, amilyen a bánat, a harag és a félelem. Furcsa módon a túl hideg helyiségekben való tartózkodás is ösztönzi a fokozott izzadást. A napközbeni életvitelünk és az alvási szokásaink is fontos szerepet játszanak abban, hogy éjszaka tudunk-e nyugodtan aludni, és hogy az éjszakai alvás folytonosságát megszakíthatja-e valami, például az izzadás. A kedvezőtlen alvási feltételek (a hálószoba túl magas hőmérséklete, túl meleg takarók, nem megfelelő légnedvesség-tartalom) nagyban befolyásolják éjszakai nyugalmunkat.

Sokszor tehát ártalmatlanok az okok az éjszakai izzadás mögött, és segít megszüntetni a fokozott éjszaki izzadást néhány változtatás az alvási körülményekben, szokásokban, és a stressz oldásával is elmúlhatnak a panaszok.

Komoly okok is állhatnak az éjszakai izzadás hátterében

Ha az éjszakai izzadás hosszú időn keresztül problémát jelent, néha olyannyira erős, hogy a lepedőt is átnedvesíti, át kell öltözni és lezuhanyozni miatta, esetleg fel is ébreszti az illetőt, eközben pedig a hálószoba hőmérséklete ideális az alváshoz, a takaró sem túl meleg, és lidérces álmok sem gyötrik a pácienst, akkor komoly betegség is állhat a háttérben. Az is előfordulhat, hogy az alvászavarok miatt az érintettek reggel kialvatlannak, kimerültnek érzik magukat, bár az izzadás mértéke nem olyan jelentős. Ez a probléma is kivizsgálást, kezelést igényel.

Nem ritkán a hormoningadozás a felelős a panaszokért, terhesség alatt, a menstruációt megelőzően vagy változókorban. Ez egy bizonyos szintig normális, de ha zavaró mértéket ölt, érdemes vele orvoshoz fordulni.

Az izzadás gyógyszerek mellékhatása is lehet.

Előidézhetik pszichés okok (stressz, lelki megterhelés, félelem, szorongás, alvászavarok, rémálmok).

Anyagcserezavar (diabétesz) és endokrin betegség (pajzsmirigy-túlműködés) is okozhatja ezt a panaszt.

Autoimmun betegségek (rheumatoid arthritis, érgyulladás) is állhatnak a hátterében.

Neurológiai okai (alvási apnoe, egyéb neurológiai betegségek, például Parkinson-kór, stroke) is lehetnek, alvászavarok is okozhatják.

Az éjszakai izzadás tipikus velejárója néhány fertőző betegségnek. Ilyen például az influenza vagy a szívbelhártya-gyulladás (endokarditisz). A tuberkulózis is gyakran jár együtt ezzel a tünettel, valamint a HIV-fertőzés/AIDS is.

Az izzadási rohamok az első jelei lehetnek a daganatos, rákos megbetegedéseknek is (vérképzőszervi daganatos betegségek: Hodgkin-kór, non-Hodgkin-kór, leukémia).

A betegségek listája nem teljes, pusztán áttekintést ad a panasz lehetséges okairól, ezek alapján senki ne állítson fel öndiagnózist!

Amikor nem más betegség okozza az éjszakai izzadást

A kezelés a fenti esetekben mindig az alapbetegség gyógyítására irányul és a betegség kezelésével az éjszakai izzadás is megszűnhet. Vannak azonban éjszaki izzadási hullámok, amelyek hátterében nem mutatható ki egyértelmű ok. Ekkor beszélünk idiopátiás éjszakai izzadásról. Ez esetben a verejtékmirigyek nem tisztázott okból fokozott mennyiségű izzadságot termelnek. Néhány érintett nappal is fokozott mértékű izzadástól szenved.

Forduljon orvoshoz!

A fent említett panaszokkal keressen fel egy orvost, mindenekelőtt akkor, ha láz, súlyveszteség és más panaszok is társulnak mellé és/vagy hirtelen jelentkezik ez a probléma.

Az orvos számára fontos információ, hogy az éjszakai izzadás az egész testre kiterjed-e, vagy csak bizonyos testrészeket érint, így például a tenyeret, ami bizonyos helyzetekben vagy csak egyszerűen elkezdhet izzadni, napszakhoz kötötten vagy attól függetlenül.

A panaszok okának kiderítése érdekében az orvos alaposan kikérdezi a pácienst, és ha szükségesnek tartja, szakorvosi kivizsgálást is elrendelhet. Szükség lehet belgyógyászati, hormon- és anyagcsere-vizsgálatokra, vérvételre, idegi kivizsgálásra és rákos betegségek kizárására hematológiai és onkológiai vizsgálattal.

A következő táblázatban a leggyakoribb okok gyanújának felmerülése esetén (első körben) szükséges vizsgálatokat gyűjtöttük össze:

Lehetséges megbetegedés Szükséges vizsgálatok Fertőzések Vérvizsgálat (vérvétel) Pajzsmirigy-túlműködés Vérvizsgálat, ultrahangvizsgálat Reumás betegségek Vérvizsgálat, képalkotó vizsgálatok Limfóma (Hodgkin-kór, non-Hodgkin-kór) Vérvizsgálat, biopszia (szövetmintavétel) Leukémia Vérvizsgálat, csontvelőpunktio (csontvelő-mintavétel) Tuberkulózis Tuberkulin-teszt (bőrpróba)

Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; apotheken-umschau.de, NetDoktor.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos