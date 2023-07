Higiénia és biztonságos utazás

Egy-egy utazás alkalmával nem csak felejthetetlen élmények várják a kikapcsolódásra vágyókat, hanem olyan lehetséges betegségek is, amelyeket baktériumok vagy vírusok okoznak.

Ahhoz, hogy hányás vagy hasmenés ne tarkítsa a napirendet, érdemes néhány szabályt betartani a nyaralás alatt.

A tiszta kéz előnyei

A rendszeres kézmosás számos kellemetlenségtől megóvhatja az embert. Útközben azonban gyakran előfordulhat, hogy nem állnak rendelkezésre az otthon megszokott higiénés körülmények. Ha nincs folyó víz ott, ahol enni szeretnénk, nem megfelelő az evőeszközök tisztasága, vagy csak a mindig kíváncsi gyerekünk nyúlt hozzá megint valamihez, amihez nem lett volna szabad, akkor is meg kell oldani a kézfertőtlenítést. Ilyen helyzetekre érdemes a poggyászok között egy olyan csomagot is rendszeresíteni, amely nedves törlőt, kézfertőtlenítő kendőt vagy szappant tartalmaz.

Nem árt némi bizalmatlanság a csapvízzel kapcsolatban!

A gyomorrontást és az ételmérgezést okozó baktériumok és vírusok gyakran csapvízzel kerülnek be a gyanútlan turisták szervezetébe. Ha megoldható, praktikus becsomagolni egy vízforralót vagy vízfertőtlenítőt is a fürdőruha mellé.

Bizonyos településeken egyáltalán nem biztonságos a csapvizet tisztálkodásra vagy fogyasztásra használni. Macerásnak tűnhet palackozott vízzel mosakodni a nyaralás minden napján, de vannak olyan helyek, ahol az egészség megőrzésének szempontjából nincs más választása az utazónak. Ha kétségek merülnek fel a vízminőséget illetően, akkor ivásra és főzésre is ajánlott a palackozott víz vásárlása. Érdemes egyes bárokban, éttermekben a jégkockát szintén mellőzni, mert annak a tisztaságát sem lehet leellenőrizni.

Mit és hogyan érdemes enni útközben

Az éhes gyomor mindent bevesz, de ha az utazó nem válogat az ételek között, akár kórházba is kerülhet súlyos gyomor-bélrendszeri fertőzés miatt. Tipikus eset, hogy a kánikulában megtett hosszú vonatozás vagy buszozás alatt előkerül az otthon, még előző nap elkészített rántott hús, amelynek elfogyasztása után az utazást szalmonella okozta hányás és hasmenés miatt meg kell szakítani. A nem megfelelően tárolt, előre elkészített ételek esetén mindig nagyobb a kockázata valamilyen bakteriális vagy vírusos fertőzésnek. Érdemes a friss, forrón tálalt ételt választani, mert a főzés, a sütés, valamint a forralás elpusztítja a veszélyes mikrobákat.

A gyümölcsök, a zöldségek tisztításánál ajánlott a tiszta, folyó vízzel történő öblítés mellett a hámozásra is gondolni, illetve ezeket is érdemes inkább főve fogyasztani. Ebből következik, hogy az utcai árusoknál vásárolt, előre felszeletelt zöldségekből vagy gyümölcsökből készült saláták vásárlásakor is jobb az óvatosság. Ismeretlen helyen, nagy melegben a tojásból készült ételek, a tejtermékek és egyes tengeri állatok fogyasztása szintén veszélyes lehet. A bizalmatlanság, a betegségektől való félelem nem keseríti meg a finom falatokat, ha a környékbeli lakosoktól, illetve a korábban már ott járt vendégektől tájékozódunk, hogy hol lehet teljes lelki nyugalomban asztalhoz ülni.

Ha az utazó bármilyen változást tapasztal a széklet- és a vizeletürítésének minőségét és mennyiségét illetően, illetve egyéb egészségügyi panaszai támadnak, érdemes minél hamarabb orvoshoz fordulnia. Addig is a legfontosabb, amire oda kell figyelnie, hogy az elektrolit-háztartás egyensúlyát helyreállítsa a kellő mennyiségű folyadék és ásványi anyag pótlásával.

(NÉBIH)