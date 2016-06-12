Utazás diabétesszel

A cukorbeteg számára a nyaralás vagy egy üzleti utazás is extra tervezést igényel. A változás az étkezési szokásokban, az aktivitásban, illetve az időzóna-eltolódás mind befolyásolja a vércukorszintet. Íme néhány tipp, mely megkönnyítheti az utazást.

Mielőtt elutazik

Kérjen időpontot az orvosától, hogy megvitassák az utazási terveket.

Az utazásra a szükséges orvosi kellékek kétszeresét vigye, illetve legyen lehetőség szerint az elektromos térben is kiváltható recept.

Vércukormérő, tesztcsík, tű mindig legyen Önnél.

A bőr alá adható készítményeket és inzulinokat hűtőtáskában szállítsa, hogy ne veszítsék el hatásukat.

Amennyiben védőoltásra van szüksége, legalább három-négy héttel az utazás előtt adassa be őket! Némelyik felboríthatja a vércukorszintet.

Készüljön fel, tudja meg, milyen lehetőségek állnak rendelkezésére az adott régióban!

Mit vigyen magával?

Legyen mindig Önnél az orvosa neve, telefonszáma!

Tartsa mindig magánál az aktuálisan szedett gyógyszerei listáját!

Mindig legyen Önnél egy azonosító, mely jelzi, hogy Ön cukorbeteg!

Tartsa a szükséges gyógyszereket, fecskendőket, vércukorszint-vizsgáló tesztet a kézitáskájában! Ne adja fel a repülőre ezeket a többi csomaggal, nehogy esetleg elkeveredjenek! Mindemellett a repülők raktere nem fűtött, tehát a gyógyszerek és kellékek sérülhetnek.

Vigyen magával egy plusz hétre elegendő gyógyszert és felszerelést arra az esetre, ha előre ki nem számítható okok miatt a helyszínen ragad vagy tovább kell maradnia.

Ha útitárssal megy, kérje meg, hogy a felszerelés egy részét ő hozza!

Mindig legyen Önnél valamiféle cukorforrás arra az esetre, ha hipoglykémia alakulna ki Önnél.

Tájékoztassa a légitársaságot, az idegenvezetőt előre arról, hogy cukorbeteg. A legtöbb légitársaságnál van cukorbetegek számára készült étel.

Mérje a vércukorszintjét gyakrabban, mint máskor!

Előre gondoskodjon orvosi igazolásról, ha azt a légitársaság kéri, hogy magával vihesse az injekciós készítményeket.

A reptéren

Íme néhány tipp, amivel megkönnyítheti a biztonsági kapukon való átjutását a repülőtéren:

Tájékoztassa a biztonságiakat arról, hogy cukorbeteg és az ellátásához szükséges eszközöket hordja magánál.

Minden kellékén rajta kell lenni a gyártó nevének, s az eredeti csomagolásban legyen Önnél.

A fecskendőket csak akkor engedik át a biztonsági kapun, ha inzulin is van Önnél!

Amennyiben inzulinpumpát visel, értesítse róla a biztonságiakat. Valószínűleg vizuálisan ellenőrizni fogják, ám kérnie kell, hogy azt ne távolítsák el.

Igazolás legyen a készítményről, amit fel kíván vinni a gépre.

Az inzulininjekció

Amennyiben repülőn utazik, és az út alatt inzulininjekcióra van szüksége, kövesse a szokásos eljárást.

A két vagy több órás időzónaváltás azt jelenti, hogy meg kell változtatnia az inzulinbeadás időpontját. Kérdezze meg orvosát, mit ajánl.

Tartsa az inzulin hőmérsékletét 0.5 és 26.5 Celsius fok között, ne fagyassza le, és ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak!

Úti lábápolás

A cukorbetegek különleges lábápolást igényelnek! Kövesse az alábbi tippeket:

Csomagoljon legalább két pár cipőt, hogy váltogathassa őket. Ez segít megelőzni a fájó hólyagok és nyomáspontok kialakulását.

Csomagoljon kényelmes cipőt, zoknit, valamint elsősegélykészletet a láb apróbb sérüléseinek ellátására.

Ne sétáljon mezítláb! Helyette viseljen olyan cipőt, melyet kifejezetten tengeri vagy tengerparti sétára terveztek. Védje a lábát minden olyan alkalommal, mikor a parton vagy a medence szélén sétál, vagy a tengerben úszik!

Ne viseljen a lábujjnál nyitott cipőt, szandált vagy papucsot. Ezek növelik a lábujjak fertőzésének kockázatát.

Kövesse a napi lábápolási rutint!

Fertőtlenítő legyen mindig kéznél, illetve sebtisztító oldat is.

Vészhelyzetben

Ha vészhelyzet adódik, és nem tudja hová forduljon, próbálja meg elérni a konzulátust vagy a Vöröskeresztet, illetve a helyi orvosi egyetemet. Tanulja meg az adott nyelven az alábbi fontos mondatokat: "Segítségre van szükségem. Cukorbeteg vagyok. Hol a kórház?"

Szerző: WEBBeteg - Cs. K., fordító

Forrás: WebMD

Lektorálta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológus